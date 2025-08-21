'अंधेरे के देवता' प्लूटो की कहानी, जानें क्यों इससे छिन गया 9वें ग्रह का दर्जा
Pluto Planet: हम सबने प्लूटो को नौंवे ग्रह के तौर पर देखा है लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे बौने ग्रह का दर्जा कब और क्यों दिया गया था.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 21, 2025, 02:48 PM IST
Science News in Hindi: हम सबने बचपन से ही 9 ग्रहों के बारे में सुना है जिसमें प्लूटो(Pluto)को सबसे छोटा और सबसे दूर का ग्रह बताया जाता था. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज भी नौ ग्रह हैं, जिनकी पूजा की जाती है लेकिन किताब और वैज्ञानिकों के हिसाब से अब 8 ही ग्रह हैं जिनका जिक्र होता है. 2006, 26 अगस्त को Pluto को ग्रहों की लिस्ट से हटाकर उसे बौना ग्रह(Dwarf Planet)घोषित कर दिया गया. आइए जानते हैं कि इस अंधेरे के देवता से ग्रह के ताज को क्यों छिन लिया गया.

कब हुई थी इसकी खोज?
प्लूटो की खोज 1930 में हुई थी. अमेरिका में लोवेल ऑब्जरवेटरी के वैज्ञानिक क्लाइड डब्ल्यू टॉमबॉ ने रिसर्च के दौरान इसकी पहचान की थी. उसी समय इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसे नौंवें ग्रह के तौर पर मान्यता दी थी. इसके बाद लगभग 76 सालों तक इसे एक ग्रह ही माना जाता रहा. 

यह भी पढें: Psyche Probe: NASA के यान ने खींची गजब की तस्वीर, देखें 29 करोड़ किमी दूर से कैसी दिखती है धरती

क्या है नाम के पीछे की कहानी?
इसके नाम के पीछे की कहानी भी बहुत दिलचस्प है. जब वैज्ञानिकों ने इसका नाम रखने के लिए लोगों से सुझाव मांगे तो लंदन के ऑक्सफोर्ड स्कूल में 11वीं में पढ़ने वाली वेनेशिया बर्नी ने प्लूटो नाम का सुझाव दिया. उन्होंने कहा, रोम में अंधेरे के देवता को Pluto कहते हैं और यह सौरमंडल के अंधेरे गहरे हिस्से में रहता है.

क्यों दूसरा ग्रह नहीं खोज पाए?
Pluto की खोज के 62 साल बाद तक वैज्ञानिक कोई दूसरा ग्रह नहीं खोज पाए. 1990 के बाद वैज्ञानिकों को सौरमंडल में कई ऐसी चीजें मिलीं जो प्लूटो की तरह ही थीं. इसके बाद एक नई बहस शुरू हो गई. इसे लेकर कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि प्लूटो दूसरे ग्रहों की तरह सूर्य का चक्कर नहीं लगाता. यह कभी सूरज के पास होता तो कभी बहुत दूर. इसके अलावा वैज्ञानिकों को नेप्च्यून की कक्षा के पास कई ऐसी चीजें मिलीं जो प्लूटो जैसी ही थीं जिसके बाद इसे Dwarf Planet घोषित कर दिया गया.

यह भी पढें: वैज्ञानिकों ने खोजा 2 करोड़ साल पुराने 'खूंखार शिकारी' का कंकाल, इसकी खोपड़ी देख चकरा गया दिमाग

;