जमीन फाड़कर निकला रोमन साम्राज्य का वो राज, जिसे 40,000 सिक्कों के साथ दफना दिया गया था

फ्रांस के उत्तर-पूर्वी हिस्से में स्थित एक शांत से गांव सेनन (Senon) में एक ऐसा ऐतिहासिक चमत्कार हुआ है जिसने पूरी दुनिया के पुरातत्वविदों को हैरान कर दिया है. एक घर के विस्तार के लिए चल रही सामान्य खुदाई के दौरान जमीन के नीचे से तीन बड़े मिट्टी के घड़े मिले हैं. इन घड़ों में लगभग 1,700 साल पुराने 40,000 से ज्यादा कांसे और तांबे के रोमन सिक्के भरे हुए थे.
यह सिर्फ एक खजाने की खोज नहीं है, बल्कि इसने रोमन साम्राज्य के एक ऐसे भूले-बिसरे दौर को जिंदा कर दिया है जहां लोग आलीशान घरों में रहते थे और अंडरफ्लोर हीटिंग जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल करते थे. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस खजाने को किसी आपातकाल में नहीं छिपाया गया था, बल्कि इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है.
यह ऐतिहासिक खोज तब हुई जब एक मकान मालिक अपनी प्रॉपर्टी का विस्तार करने के लिए खुदाई करवा रहा था. नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रिवेंटिव आर्कियोलॉजिकल रिसर्च (INRAP) की अगुवाई में जब 1,500 वर्ग मीटर के इलाके की जांच की गई, तो वहां सिर्फ सिक्के नहीं बल्कि पूरा का पूरा रोमन मोहल्ला दबा हुआ मिला. यहां पत्थर के घर, पक्की सड़कें, आंगन, कार्यशालाएं (workshops) और जमीन के नीचे से घरों को गर्म रखने वाला प्राचीन रोमन हीटिंग सिस्टम (hypocaust) भी मिला. यह इस बात का सबूत है कि 1700 साल पहले यहां व्यापारी और अमीर शिल्पकार रहा करते थे.
पुरातत्वविदों को सबसे ज्यादा आकर्षित इन तीन मिट्टी के घड़ों ने किया है. आमतौर पर लोग खजाना छुपाने के लिए उसे जल्दबाजी में किसी बक्से में बंद कर के गहरा गाड़ देते थे, लेकिन इन घड़ों को बहुत ही तरीके से फर्श के ठीक नीचे सीधा खड़ा करके रखा गया था ताकि उनका मुंह ऊपर से आसानी से सुलभ रहे. इनमें से एक घड़े का वजन ही लगभग 38 किलोग्राम था, जिसमें 23,000 से ज्यादा सिक्के थे. दूसरे घड़े में करीब 18,000 सिक्के थे, जबकि तीसरा घड़ा खाली मिला जिसे शायद उस समय इस्तेमाल कर लिया गया था. सिक्कों की ऐसी स्थिति को देखकर वैज्ञानिकों का मानना है कि यह कोई छुपाया हुआ खजाना नहीं बल्कि उस दौर का एक 'होम बैंक' था, जहां लोग अपनी रोजमर्रा की बचत जमा करते और निकालते थे.
इन सिक्कों पर विक्टोरिनस और टेट्रिकस जैसे राजाओं के चित्र बने हैं, जो तीसरी शताब्दी के रोमन साम्राज्य के दौर के थे. लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इस विशाल खजाने का मालिक इसे निकालने कभी वापस नहीं आया? रिसर्च में पता चला है कि चौथी शताब्दी की शुरुआत में इस समृद्ध मोहल्ले में एक बेहद विनाशकारी आग लगी थी. हालांकि लोगों ने इसे दोबारा बसाया, लेकिन कुछ समय बाद फिर से एक भीषण आग ने पूरे शहर को तबाह कर दिया. इस बार तबाही इतनी बड़ी थी कि निवासी कभी वापस नहीं लौटे. घर ढह गए, आंगन मलबे से भर गए और फर्श के नीचे दबा यह 'होम बैंक' इतिहास की परतों में कहीं खो गया, जो अब जाकर दुनिया के सामने आया है.