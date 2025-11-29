Titanic: 113 साल बाद भी समुद्र से क्यों नहीं निकाला गया ये जहाज, वैज्ञानिकों ने बताया- अब तो इसे...

Science News: इतिहास के सबसे प्रसिद्ध जहाजों में से एक टाइटैनिक 14 अप्रैल 1912 को एक बर्फ की चट्टान से टकराया और डूब गया. इस भयानक घटना में 1500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी. इसके डूबने के कई सालों बाद तक लोग इस महान जहाज को बचाए रखने की इच्छा से प्रेरित होकर इसे समुद्र की तलहटी से बाहर निकालने के कई तरीके सोचते रहे. लेकिन जैसे-जैसे तकनीक बेहतर हुई और खोज अभियानों को मलबे की खराब होती हालत के बारे में ज्यादा पता चला टाइटैनिक को वापस निकालने का सपना धीरे-धीरे असंभव होता गया.

टाइटैनिक का कमजोर ढांचा

पिछली सदी में टाइटैनिक का ढांचा काफी कमजोर हो गया है. यह मलबा सतह से लगभग 12,500 फीट नीचे है जहां बहुत ज्यादा दबाव है और खारे पानी के कारण चीजें गलने लगती हैं. समय के साथ हेलोमोनस टाइटेनिका जैसे बैक्टीरिया ने जहाज के लोहे के खाल को खाना शुरू कर दिया है. वैज्ञानिकों की मानें तो इन जीवाणुओं ने जहाज को इतना खराब कर दिया है कि अगर इसे उठाया जाता है तो यह लगभग पूरा बिखर जाएगा.

टाइटैनिक को उठाना क्यों नामुमकिन है?

Titanic को ऊपर उठाना महज ताकत की बात नहीं है. जहाज 12,000 फीट की गहराई में पड़ा है जहां दबाव समुद्र की सतह से 370 गुना ज्यादा है. यह बहुत ज्यादा दबाव जहाज को ऊपर उठाने के किसी भी काम को बेहद मुश्किल और खतरनाक बना देता है. इसके अलावा टाइटैनिक 2 मुख्य हिस्सों में बंटा हुआ है जो लगभग 2000 फीट की दूरी पर है. मलबे को उठाने की कोशिश 199 में दशक में की गई थी जो नाकाम रही थी.

टाइटैनिक को निकालना क्यों गलत है?

Titanic को दोबारा निकालने की सोच के साथ तकनीकी और पैसों की चुनौतियों के अलावा कई बड़े कानूनी पहल भी जुड़े हैं. इस जहाज के डूबने से 1,500 से ज्यादा लोगों की जान गई थी इसलिए इसके मलबे को समुद्री कब्र माना जाता है. पीड़ितों के परिवार सहित कई लोग इस जगह को एक पवित्र स्मारक मानते हैं जिसे बिना छुए छोड़ देना चाहिए. 1985 में टाइटैनिक को UNESCO के तहत सुरक्षा दी गई थी.

क्या कभी टाइटैनिक निकल पाएगा?

आज के हालात में टाइटैनिक को ऊपर निकालने का विचार असंभव लक्ष्य बना हुआ है. जहाज के मलबे की खराब हालत और इसके साथ जुड़ी बड़ी तकनीकी और नैतिक रुकावटें बताती हैं कि हमेशा के लिए अटलांटिक महासागर की तलहटी में पड़ा रहेगा. हालांकि तकनीक जहाज की खोज जारी रखने के अनुमति देता है लेकिन इसे इसके आखिरी विश्राम स्थल से ऊपर उठाना ऐसी चुनौती है जिसे शायद ही कोई आजमाना चाहेगा.