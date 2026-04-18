होटल के टॉयलेट पेपर को हमेशा तिकोना क्यों मोड़ा जाता है? असली वजह जानकर अगली बार आप भी यही करेंगे चेक!

Hotel Toilet Paper Secrets: जब भी आप किसी नए शहर या फिर ट्रिप पर जाते हैं को होटल में रुकते होंगे, होटल के कमरे इतने व्यवस्थित होते हैं कि एक अलग ही सुकून देते हैं. रूम से लेकर बाथरूम तक सब जगह सफाई का खास ख्याल रखा जाता है. होटल के बाथरूम में एक चीज अक्सर लोगों का ध्यान खींचती है- टॉयलेट पेपर रोल का वह कोना, जिसे बड़ी सफाई से एक सुंदर तिकोने आकार में मोड़ा गया होता है. भले ही देखने में यह एक साधारण सी सजावट लगे, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि दुनिया भर के होटल स्टाफ इस एक छोटे से काम के लिए अपना समय क्यों निकालते हैं और ऐसा क्यों करते हैं? अगर नहीं, तो आइए जानते हैं...

होटल के बाथरूप में टॉयलेट पेपर रोल का किनारा एक सलीके से बने तिकोने आकार में मुड़ा होता है. यह सिर्फ दिखावा नहीं होता है, बल्कि इसके पीछे एक दिलचस्प मनोविज्ञान और कल्चरल ट्रेंड काम करता है.

सफाई का एक सीक्रेट सिग्नल

टॉयलेट पेपर ओरिगामी के एक्सपर्ट और राइडटर डेविड फेल्डमैन के मुताबिक, कागज को इस तरह मोड़ना इस बात का संकेत है कि आपके कमरे की सफाई पूरी हुई है. यह मेहमानों को एक मानसिक सुकून देता है कि उनके आने से पहले बाथरूम को अच्छी तरह साफ किया गया है और पिछले मेहमान के जाने के बाद किसी ने उसे इस्तेमाल नहीं किया है.

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इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉलिडे इन्स के फार्मल एक्सलूजिव डायरेक्टर जेम्स पी. मैकॉले के अनुसार होटल अपने मेहमानों को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उनके कमरे की हाइजीन का पूरा ख्याल रखा गया है.

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क्या यह सिर्फ एक 'मीम' है?

खास बात यह है कि होटल की इस छोटी सी आदत को वैज्ञानिक नजरिए से भी देखा गया है. फेमस राइटर डॉ. सुसान ब्लैकमोर ने इसे रिचर्ड डॉकिन्स के मीम सिद्धांत से जोड़ा है. लेकिन यहां मीम का मतलब सोशल मीडिया वाले जोक्स से नहीं, बल्कि वह व्यवहार है जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलता है.

ब्लैकमोर का मानना है कि जैसे-जैसे इंसानी जीन पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ते हैं, वैसे ही कुछ आदतें भी बिना किसी खास फायदे के पूरी दुनिया में फैल जाती हैं. टॉयलेट पेपर को मोड़ना एक ऐसी ही आदत है जिसका कोई बड़ा लाभ तो नहीं है, लेकिन आज यह न्यूयॉर्क से लेकर भारत के छोटे शहरों तक के होटलों में एक नियम बन चुका है.

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