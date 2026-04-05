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UFO Mystery: अमेरिका में क्यों मचा है 'Aliens' का शोर? क्या सच में हमें कोई देख रहा है?

UFO Fascination in America: अमेरिका में एक बार फिर UFO (Unidentified Flying Objects) और एलियंस को लेकर दीवानगी चरम पर है. पेंटागन की हालिया रिपोर्ट्स और पूर्व सैन्य अधिकारियों के खुलासों ने इस बहस को गलियों से निकलकर अमेरिकी संसद (Congress) तक पहुंचा दिया है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Apr 05, 2026, 12:22 PM IST
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UFO Mystery: अमेरिका में क्यों मचा है 'Aliens' का शोर? क्या सच में हमें कोई देख रहा है?

UFO Fascination in America: क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? या फिर कोई हमें दूर से बैठकर देख रहा है? ये वो सवाल हैं, जो दशकों से इंसानों को बेचैन करते रहे हैं. हाल के दिनों में अमेरिका में यूएफओ (UFO) या यूं कहें कि 'अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स' को लेकर एक बार फिर जबरदस्त दीवानगी देखने को मिल रही है. जब से पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक पॉडकास्ट में एलियन को लेकर पूछे गए सवाल पर हां और ना में जवाब दिया है, इसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि वह कुछ सरकारी फाइलों को जारी कर देंगे. तब से अमेरिकी लोग आसमान में दिखने वाली हर अजीब रोशनी को दूसरे ग्रह के प्राणियों से जोड़कर देख रहे हैं. लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर सच में एलियंस (Aliens) हमें ऊपर से देख रहे होंगे, तो वे हमारे बारे में क्या राय बनाएंगे? आइए जानते हैं अमेरिका में बढ़ते इस 'यूएफओ क्रेज' की पूरी कहानी.

क्यों बढ़ा फिर से UFO का 'क्रेज'?

TOI की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका में हाल के वर्षों में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिन्होंने आम जनता ही नहीं, बल्कि सरकार की भी नींद उड़ा दी है. अमेरिकी रक्षा मंत्रालय (Pentagon) ने खुद माना है कि उनके पास ऐसी कई वीडियो और डेटा हैं, जिनमें अनजान चीजें हवा में ऐसी रफ्तार से उड़ती दिखीं, जो इंसान की टेक्नोलॉजी से कोसों दूर हैं. टिक-टॉक और यूट्यूब पर हर दूसरा शख्स आसमान की धुंधली फोटो डालकर उसे एलियन का जहाज बता रहा है.

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एलियंस की नजर में हम कैसे हैं?

वैज्ञानिकों का एक बड़ा तबका अब यह सोचने पर मजबूर है कि अगर कोई उन्नत सभ्यता (Advanced Civilization) हमें देख रही है, तो उनके लिए हम क्या हैं? अंतरिक्ष की विशालता के मुकाबले हमारी धरती एक धूल के कण जैसी है. शायद उनके लिए हम सिर्फ एक चिड़ियाघर (Zoo) की तरह हैं, जहां वे हमें दूर से देख रहे हैं. जिस तरह इंसान आपस में लड़ते हैं और परमाणु हथियारों का ढेर लगा रखा है, शायद एलियंस हमें एक अस्थिर और हिंसक प्रजाति मानते हों, जिनसे दोस्ती करना खतरे से खाली न हो.

'साइंस' क्या कहता है?

नासा (NASA) और कई बड़े वैज्ञानिकों का कहना है कि अब तक एलियंस के धरती पर आने का कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिला है. अक्सर जिसे लोग यूएफओ समझते हैं, वह कोई जासूसी गुब्बारा, मौसम विभाग का यंत्र या फिर कोई गुप्त मिलिट्री ड्रोन होता है. लेकिन लोगों की दिलचस्पी कम होने का नाम नहीं ले रही. अमेरिका के कई हिस्सों में अब एलियन टूरिज्म भी बढ़ रहा है, जहां लोग दूरबीनें लेकर रात भर आसमान में देखते रहते हैं. नासा अब कई नए-नए तरीकों से इन अनजान चीजों को समझने की कोशिश कर रहा है.

'ग्रेट फिल्टर' थ्योरी का डर

UFO में बढ़ती दिलचस्पी के पीछे एक डर भी छिपा है. इसको वैज्ञानिक 'ग्रेट फिल्टर' (Great Filter) थ्योरी कहते हैं. उनका मानना है कि अगर ब्रह्मांड में जीवन आम है, तो हमें अब तक कोई सिग्नल क्यों नहीं मिला? क्या हर सभ्यता एक निश्चित स्तर पर पहुंचकर खुद को नष्ट कर लेती है? अमेरिका में लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या दूसरे ग्रहों के लोग हमें इस विनाश से बचने का कोई रास्ता दिखा सकते हैं.

हॉलीवुड का असर या हकीकत?

अमेरिका में UFO का क्रेज इसलिए भी ज्यादा है, क्योंकि वहां की पॉपुलर संस्कृति (Movies & TV Shows) में एलियंस को हमेशा से एक बड़ा हिस्सा माना गया है. लेकिन अब पहली बार, यह चर्चा सिनेमाघरों से निकलकर संसद और विज्ञान की लैब तक पहुंच गई है.

क्या कुछ छिपाया जा रहा है?

एक बड़ा तबका यह भी मानता है कि सरकार ने कुछ ऐसा खोज लिया है, जिसे दुनिया को बताने से वे डर रहे हैं. इसी रहस्य ने यूएफओ के प्रति लोगों की जिज्ञासा को और बढ़ा दिया है. फिर चाहे वह एरिया 51 की कहानियां हों या पेंटागन की गुप्त फाइलें, एलियंस का मुद्दा अब सिर्फ विज्ञान नहीं, बल्कि राजनीति और समाज का हिस्सा बन चुका है. वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर कोई सभ्यता इतनी उन्नत है कि वह लाखों प्रकाश वर्ष दूर से हमारे पास आ सकती है, तो वे हमें नुकसान पहुंचाने के बजाय शायद हमें सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे होंगे.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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