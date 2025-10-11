भूकंप, ग्रेविटी या फिर कुछ और...समंदर में क्यों आता है हवा का झोंका, कैसे बनती हैं जानलेवा लहरें?

Sea Waves: समंदर की लहरें देखने पर जितनी अच्छी होती हैं उतनी ही खतरनाक भी होती हैं. कभी सोचा है कि ये लहरें क्यों बनती हैं? इन लहरों के बनने के पीछे की वजह क्या है, जानते हैं.
Sea News: समंदर की लहरें किसी के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं तो किसी के लिए दुखदायी, किनारों पर रहने वाले लोग अक्सर इन लहरों के बदलते हुए मिजाज से परेशान रहते हैं. समंदर में जब ये लहरें उठती हैं तो देखने पर बेहद अच्छी लगती हैं लेकिन कभी-कभी ये खतरे भी पैदा कर देती हैं. कभी सोचा है कि ये लहरें कैसे बनती हैं? इसके पीछे की क्या वजह है? आइए जानते हैं उस रहस्यमयी चीज के बारे में जिससे लहरें बनती हैं. ये लहरें जानलेवा भी साबित हो सकती हैं.
कैसे बनती हैं लहरें
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक समंदर में लहरें पानी से गुजरने वाली ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनती हैं, ये हवा और सतही पानी के बीच घर्षण से बनती हैं, बता दें कि जब-जब समंदर और झील की सतह पर तेज हवा चलती है तो उस समय समंदर में वेब बन जाती है. इसी वजह से पानी में वेब खुले हुए समंदर और तट के किनारों पर पाई जाती हैं. ऐसे में जितनी देर हवा चलेगी उतनी ही ज्यादा खतरनाक और शक्तिशाली लहरें बनेंगी.
ये भी है वजह
इसके अलावा सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से भी लहरें बनती हैं. इस बल की वजह से जब खिंचाव होता है तो समंदर में ज्वार-भाटा आता है जो लहरों का एक स्वरूप है, साथ ही साथ जब समंदर के नीचे ज्वालामुखी और भूकंप आता है तो पानी को विस्थापित कर देता है, इसकी वजह से सुनामी जैसे लहरें भी बन जाती हैं जिससे काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है. चक्रवात और तूफान भी समुद्री लहरों को प्रभावित करते हैं.
समंदर की लहरों को क्या कहते हैं?
अगर समंदर में सामान्य लहरें आ रही हैं तो उसे महासागरीय लहरें या फिर ज्वार कहते हैं, जो हवा की वजह से बनती हैं, इसके अलावा अगर ये भूकंप और ज्वालामुखी जैसी वजहों से उत्पन्न हो रही हैं तो इन्हें सुनामी कहते हैं, ये लहरें पानी की सतह से रगड़ खाकर बनती हैं.