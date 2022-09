Human Science: खाना खाते ही आती है झपकी, ये सिर्फ आलस नहीं; विज्ञान में छिपा है इसका राज

Why we feel sleepy after meals: हैवी लंच किया हो या फिर मनपसंद नाश्ते से ही पेट भर गया हो. ऐसी स्थिति में बहुत से लोगों को फौरन बिस्तर याद आने लगता है. खासकर दोपहर में लंच के बाद तो ऐसा होना एक सामान्य सा घटनाक्रम होता है. इसी दौरान बहुत से लोग ऑफिस या दुकान में जम्हाई या अंगड़ाई लेते हुए देखे जा सकते हैं. ये महज आलस है या कुछ और. ऐसा क्यों होता है क्या आपने कभी इसके बारे में सोंचा है.

जम्हाई आने की वजह जानिए

लाइव साइंस में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक खाने के बाद नींद क्यों आती है, इस सवाल का जवाब जानने के लिए फूड मार्बल नाम की कंपनी ने रिसर्च की. उनकी स्टडी में क्या कुछ निकल कर सामने आया, आइए बताते हैं. इस रिसर्च के मुताबिक खाने के बाद की सुस्ती सेरोटोनिन हॉर्मोन से जुड़ी हुई है. डॉक्टरों के मुताबिक खाना खाने के बाद हमारी आंत और पूरा शरीर काम करने लगता है. ब्लड शुगर का लेवल कम होना इसकी वजह हो सकती है क्योंकि ज्यादा शुगर वाला खाना खाने के बाद हमारा ब्लड शुगर बढ़ता है और फिर तेजी से घट सकता है, जिससे थकान होती है. हालांकि इसके पीछे हॉर्मोन भी अहम भूमिका होती है. खाने के बाद हमारे शरीर में सेरोटोनिन यानि फील गुड हॉर्मोन तेजी से बढ़ता है. इसकी वजह से आपको नींद का अनुभव होता है.

Why do I feel sleepy after eating? https://t.co/xe3hU9VEYR — Live Science (@LiveScience) August 26, 2022

किस खाने से कैसी नींद?

डॉक्टरों के मुताबिक जिन खाने की चीजों में ट्रिप्टोफैन नाम का अमीनो एसिड भरपूर मात्रा में होता है, उसे खाने से नींद ज्यादा आती है. ये अमीनो एसिड पनी, अंडा, टोफू जैसी हाई प्रोटीन वाली चीजों में होता है. वहीं जिस फूड आइटम में मेलाटोनिन का स्तर ज्यादा होता है, उससे भी नींद आ सकती है. दूसरी ओर इस स्टडी के दौरान ये तथ्य भी सामने आया है कि कम खाने और हाई फाइबर फूड को डाइट में शामिल करने से आलस/झपकी आने की संभावना कम हो जाती है.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर