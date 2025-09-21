जंगल की आग का धुआं बन रहा है 'साइलेंट किलर', 2050 तक हर साल होंगी 70,000 मौतें!
जंगल की आग का धुआं बन रहा है 'साइलेंट किलर', 2050 तक हर साल होंगी 70,000 मौतें!

Wildfire: जंगल की आग अब सिर्फ एक मौसम की समस्या नहीं बल्कि एक जानलेवा और देशव्यापी स्वास्थ्य संकट बन गई है. जलवायु परिवर्तन की वजह से इसका धुआं अब बहुत दूर तक और लंबे समय तक फैलता है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 21, 2025, 08:22 AM IST
Science News in Hindi: जंगल की आग का धुआं अब अमेरिका में सबसे खतरनाक जलवायु खतरा बन गया है. इससे हर साल हजारों लोग मर रहे हैं. वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि भले ही प्रदूषण कम कर दिया जाए फिर  भी यह खतरा और बढ़ेगा. कनाडा और पश्चिमी अमेरिका में लगी जंगल की आग लाखों अमेरिकियों को धुएं से परेशान कर रही है. यह राख जैसी धु्ंध अब एक आम बात हो गई है जिसका सेहत पर बुरा असर वैज्ञानिकों के लगाए गए अनुमान से कहीं ज्यादा है. साथ ही जंगल की आग के धुएं से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं पर जो खर्च होता है वह Climate Change से होने वाले बाकी सभी नुकसानों के कुल खर्च से कहीं ज्यादा है.

क्यों बढ़ रही है आग?
बता दें कि पश्चिमी अमेरीका में आग पहले भी लगती रही है लेकिन अब गर्मी और सूखे की वजह से ये आग ज्यादा बड़ी, बार-बार और ज्यादा समय तक लग रही है. इन आग को धुआं भी अब पहले से कहीं ज्यादा दूर तक फैलता है और लंबे समय तक हवा में रहता है. स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने बताया, अगर दुनिया का तापमान ऐसे ही बढ़ता रहा तो 2050 तक सिर्फ अमेरिका में हर साल 30,000 और लोगों की मौत हो सकती है. यह जानकारी 18 सितंबर को Nature पत्रिका में छपी थी.

वैज्ञानिकों की जांच में क्या सामने आया?
जांच में वैज्ञानिकों ने पाया कि अमेरिका का कोई भी इलाका जंगल की आग के धुएं से सेफ नहीं है. अगर इस नुकसान का हिसाब पैसों से लगाया जाए तो 2050 तक आग से होने वाली मौतों से सालाना 608 अबर डॉलर का नुकसान हो सकता है. यह तब होगा जब प्रदूषण ऐसे ही बढ़ता रहेगा और दुनिया का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा. 

कैसे होती हैं सबसे ज्यादा मौतें?
जंगल की आगे के धुएं से होने वाली मौतें इसमें मौजूद कई तरह के खतरनाक केमिकल में सांस लेने से होती है. नए शोध के मुताबिक, जंगल की आग का धुआं कई दिनों या हफ्तों तक बहुत सारे लोगों को इन जहरीले प्रदूषकों के संपर्क में ला सकता है जिससे धुआं सांस में लेने के 3 साल बाद भी लोगों की मौत हो सकती है. 

क्या है PM2.5?
जंगल की आग के धुएं के प्रदूषण में वैज्ञानिक ज्यादातर PM2.5 नाम के बहुत ही छोटे कणों पर ध्यान देते हैं. ये कण इतने छोटे होते हैं कि फेफड़ों से होते हुए खून में मिल जाते हैं. हालांकि, PM2.5 के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर के बारे में काफी रिसर्च हुई है. लेकिन, जंगल की आग के धुएं से निकलने वाले PM2.5 के खतरों के बारे में कम जानकारी है. 

कितनी बढ़ सकती हैं मौतें?
शोध के परिणाम दिखाते हैं कि अगर प्रदूषण ऐसे ही बढ़ता रहा तो PM2.5 के संपर्क में आने से होने वाली मौतें 2011-2020 के मुकाबले 70% से ज्यादा बढ़ सकती है. इसका मतलब है कि जहां पहले हर साल पहले करीब 40,000 मौतें होती थीं, वहीं संख्या अब 70,000 तक पहुंच सकती हैं.

