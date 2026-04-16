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Hindi Newsविज्ञानक्या 12 अगस्त को गायब हो जाएगी पृथ्वी की ग्रेविटी, हवा में तैरने लगेंगे लोग? जानें प्रोजेक्ट एंकर के वायरल दावे का सच

क्या 12 अगस्त को 'गायब' हो जाएगी पृथ्वी की ग्रेविटी, हवा में तैरने लगेंगे लोग? जानें 'प्रोजेक्ट एंकर' के वायरल दावे का सच

Earth Gravity Zero Claim: इंटरनेट की दुनिया में इन दिनों एक दावा तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को डरा दिया है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही रिपोर्ट्स के अनुसार, 12 अगस्त 2026 को पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी कुछ सेकंड्स के लिए पूरी तरह खत्म हो जाएगी और लोग अंतरिक्ष यात्रियों की तरह हवा में तैरने लगेंगे. क्या है इस वायरल दावे का सच? आइए जानते हैं...

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 16, 2026, 02:31 PM IST
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क्या 12 अगस्त को 'गायब' हो जाएगी पृथ्वी की ग्रेविटी, हवा में तैरने लगेंगे लोग? जानें 'प्रोजेक्ट एंकर' के वायरल दावे का सच

August 12 2026 Fact Check: जरा सोचिए आप सड़क पर चल रहे हों और अचानक आपका दोनों पैर हवा में तैरने लगे! सोशल मीडिया पर इन दिनों कुछ ऐसा ही अजीबोगरीब और डरा देने वाला दावा किया जा रहा है. सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा कि अगस्त महीने की 12 तारीख को धरती का गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी हमेशा के लिए नहीं, बल्कि कुछ सेकंड्स के लिए रुक जाएगी. इंटरनेट की दुनिया में किए जा रहे इस दावे के पीछे प्रोजेक्ट एंकर नाम लिया जा रहा है. क्या वाकई हम सब अंतरिक्ष यात्रियों की तरह हवा में तैरने लगेंगे, क्या है इस दावे का सच? आइए, जानते हैं....

क्या है वायरल दावा?

सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों के मुताबिक लीक हुए दस्तावेज के मुताबिक यह कहा जा रहा है कि नासा के एक सीक्रेट प्रोग्राम के कारण 12 अगस्त 2026 को धरती की ग्रेविटी अचानक रुक जाएगी. कहा जा रहा है कि उस दौरान लोग हवा में टहलने लगेंगे.

वैज्ञानिकों ने किया सिरे से खारिज

जैसे ही यह दावा सोशल मीडिया पर किया गया, तेजी से वायरल हो गया. लेकिन यह दावा पूरी तरह से फेक है. विशेषज्ञों का कहना है कि दुनिया में प्रोजेक्ट एंकर नाम का न तो कोई मिशन है और न ही ऐसा कोई प्रमाण है जिससे दावा को सच माना जाए. द न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार इस प्रोजेक्ट का कोई ऐतिहासिक या वैज्ञानिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है.

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विज्ञान की नजर में क्यों नामुमकिन है यह?

गुरुत्वाकर्षण कोई स्विच नहीं है जिसे ऑन या ऑफ किया जा सके. विज्ञान के मुताबिक-

पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसके विशाल द्रव्यमान (Mass) की वजह से है. जब तक पृथ्वी का अस्तित्व है उसकी ग्रेविटी बनी रहेगी.

ग्रेविटी को खत्म करने के लिए पृथ्वी के एक बहुत बड़े हिस्से को पल भर में गायब करना होगा, जो प्राकृतिक रूप से संभव नहीं है.

(ये भी पढे़ंः समंदर के ऊपर 'बादलों का तांडव'! सिनलाकु का खौफनाक मंजर आया सामने; सैटेलाइट तस्वीर..)

गुरुत्वाकर्षण तरंगें को भी बता रहे वजह

वहीं कुछ लोग इसे ग्रेविटेशनल वेव्स से जोड़ रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ये तरंगें इतनी छोटी होती हैं कि इन्हें सिर्फ बेहद संवेदनशील उपकरणों से ही मापा जा सकता है. इनका इंसानों या पृथ्वी की ग्रेविटी पर कोई असर नहीं पड़ता.

जानकारों का मानना है कि ऐसी खबरें जानबूझकर तकनीकी शब्दों और एक निश्चित तारीखों का इस्तेमाल करके फैलाई जाती हैं, जिससे सच लगें. 12 अगस्त 2026 को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खोने का दावा पूरी तरह भ्रामक और गलत है. 

(ये भी पढे़ंः बिना टेलिस्कोप के देखें 'ग्रहों की परेड': 16 अप्रैल से भारत के आसमान में सजेगा दरबार)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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August 12 2026 Fact CheckEarth Gravity Zero 0n 12 Aug Claim

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