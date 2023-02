Trending News: फिर से लिखी जाएंगी भूगोल की किताबें? वैज्ञानिकों ने पृथ्वी में खोज डाली ये नई चीज

Australia में Researchers की एक टीम को पृथ्वी के आंतरिक कोर के भीतर एक नई लेयर का पता चला है. द ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी (The Australian National University-ANU) के सीस्मोलॉजिस्ट (Seismologist) के अनुसार भूकंप के कारण होने वाली भूकंपीय तरंगों से एकत्र किए गए डेटा ने पृथ्वी के आंतरिक कोर के सबसे गहरे हिस्सों से नई जानकारी मिली है. शोधकर्ताओं का मानना है कि उन्होंने पृथ्वी के अंदर एक अलग लेयर 'अंतरतम आंतरिक कोर' (innermost core) के साक्ष्य मिले हैं यह किसी ठोस 'धातु की गेंद' (ball of metal) के जैसी है. ये लेयर्स पृथ्वी के आंतरिक कोर में प्रवेश करती हैं और वहां से होकर गुजरती हैं.

पहले चार लेयर्स की थी जानकारी

इससे पहले यही माना जाता था कि पृथ्वी की संरचना में चार अलग-अलग लेयर्स शामिल हैं जो क्रस्ट, मेंटल, बाहरी कोर और आंतरिक कोर (crust, mantle, outer core and inner core) हैं लेकिन वर्तमान में वैज्ञानिकों को जो जानकारी हासिल हुई है उससे पांचवीं लेयर (Fifth layer) की पुष्टि होती है. एएनयू रिसर्च स्कूल ऑफ अर्थ साइंसिस (ANU Research School of Earth Sciences) के रिसर्चर थान-सोन फिम (Thanh-Son Phim) ने कहा कि आंतरिक कोर के भीतर एक आंतरिक मेटल कोर अस्तित्व और अंतरतम आंतरिक कोर की लगभग 20 साल पहले परिकल्पना की गई थी. अब हमने परिकल्पना को साबित करने के लिए एक और साक्ष्य प्रस्तुत किया है.

पिंग पोंग बॉल की तरह करता है काम

वैज्ञानिकों ने भूकंपीय कोर को देखा जो सीधे पृथ्वी के कोर के माध्यम से यात्रा करती हैं और ग्लोब के विपरीत दिशा में 'स्पिट आउट' करती हैं. जहां से भूकंप आया था ये लहरें फिर से वहीं भूकंप के केंद्र में लौट जाती हैं जिसे एंटीपोड भी कहा जाता है. एएनयू के शोधकर्ता (Researcher at ANU) इस प्रक्रिया की तुलना पिंग पोंग बॉल से कर रहे हैं. उनका कहना है कि यह कुछ ऐसा है जैसे कोई पिंग पोंग बॉल आगे और पीछे उछलती है. फिम ने कहा कि घनी आबादी वाले सिस्मोग्राफ नेटवर्क द्वारा रिकॉर्ड किए गए संकेतों को बढ़ावा देने के लिए एक तकनीक विकसित करके हमने पहली बार भूकंपीय तंरगों को देखा जो पृथ्वी के व्यास के साथ-साथ पांच गुना आगे-पीछे उछलती हैं. पिछले अध्ययनों ने केवल एक एंटीपोडल बाउंस का दस्तावेजीकरण किया गया था.

(इनपुट: एजेंसी)

