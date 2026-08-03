/... तो क्या सचमुच खत्म हो जाएगा प्रशांत महासागर? लगातार सिकुड़ते महासागर को लेकर वैज्ञानिकों का बड़ा दावा

अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी पर सबसे स्थायी और विशाल प्राकृतिक संरचना कौन-सी है, तो शायद आपका जवाब होगा- प्रशांत महासागर. लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि यही विशाल महासागर करोड़ों वर्षों में धीरे-धीरे छोटा होता जा रहा है. सुनने में यह हैरान करने वाला जरूर लगता है, लेकिन इसके पीछे की वजह जलवायु परिवर्तन नहीं, बल्कि पृथ्वी के भीतर लगातार चल रही भूगर्भीय गतिविधियां हैं. वैज्ञानिकों के मुताबिक यह बदलाव इतना धीमा है कि इंसानी जीवनकाल में इसका कोई असर महसूस नहीं होगा.
हालांकि पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास में यह एक सामान्य प्रक्रिया मानी जाती है. अमेरिकी संस्था NOAA Ocean Exploration के अनुसार, प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल 15.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है. यह इतना विशाल है कि पृथ्वी के सभी महाद्वीपों और द्वीपों का कुल भूभाग भी इससे छोटा पड़ जाता है. पूरी पृथ्वी की सतह का लगभग एक-तिहाई हिस्सा इसी महासागर से ढका हुआ है. दुनिया के महासागरों में मौजूद कुल पानी का लगभग आधा हिस्सा भी प्रशांत महासागर में ही है. तुलना करें तो अटलांटिक महासागर में इसके मुकाबले करीब आधा पानी मौजूद है.
वैज्ञानिक बताते हैं कि लगभग 20 से 25 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर 'पैंजिया' नाम का एक विशाल महाद्वीप हुआ करता था. इसके चारों ओर 'पैंथालासा' नाम का एक महाविशाल महासागर फैला हुआ था. समय के साथ टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल शुरू हुई और पैंजिया कई हिस्सों में टूट गया. इसी प्रक्रिया के दौरान अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ, जबकि पैंथालासा का बचा हुआ हिस्सा धीरे-धीरे आज के प्रशांत महासागर के रूप में विकसित हुआ.
इस पूरी प्रक्रिया की जड़ में टेक्टोनिक प्लेटें हैं. पृथ्वी की बाहरी सतह कई विशाल प्लेटों में बंटी हुई है, जो लगातार बहुत धीमी गति से खिसकती रहती हैं. जहां दो प्लेटें एक-दूसरे से दूर जाती हैं, वहां पृथ्वी के भीतर से पिघला हुआ मैग्मा ऊपर आकर नई समुद्री सतह बना देता है. दूसरी ओर, जहां दो प्लेटें आमने-सामने टकराती हैं, वहां एक प्लेट दूसरी के नीचे धंसने लगती है. इस प्रक्रिया को 'सबडक्शन' कहा जाता है. अगर नई समुद्री सतह बनने की रफ्तार ज्यादा हो तो महासागर फैलता है, लेकिन यदि पुरानी सतह तेजी से पृथ्वी के भीतर समाती रहे तो महासागर धीरे-धीरे सिकुड़ने लगता है.
प्रशांत महासागर के चारों ओर बड़ी संख्या में सबडक्शन जोन मौजूद हैं. इन्हीं क्षेत्रों को सामूहिक रूप से 'रिंग ऑफ फायर' कहा जाता है. यह इलाका न्यूजीलैंड से लेकर जापान, अलास्का और दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत तक फैला हुआ है. दुनिया के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी और शक्तिशाली भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं. हालांकि प्रशांत महासागर में नई समुद्री सतह बनने वाला 'ईस्ट पैसिफिक राइज' भी मौजूद है, लेकिन चारों तरफ चल रही सबडक्शन की प्रक्रिया उससे कहीं अधिक प्रभावी है. यही कारण है कि कुल मिलाकर महासागर का क्षेत्रफल धीरे-धीरे कम हो रहा है.
प्रशांत महासागर में स्थित मारियाना ट्रेंच पृथ्वी का सबसे गहरा समुद्री गर्त है. इसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर मानी जाती है, जो उल्टा रखा जाए तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी अधिक होगी. यही वह स्थान है जहां प्रशांत प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे लगातार धंस रही है. वैज्ञानिकों का कहना है कि महासागर के सिकुड़ने की सबसे महत्वपूर्ण भूगर्भीय प्रक्रिया इसी तरह के क्षेत्रों में चलती रहती है.
ऑस्ट्रेलिया की कर्टिन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक चुआन हुआंग और उनकी टीम ने वर्ष 2022 में सुपरकंप्यूटर की मदद से पृथ्वी के भविष्य का अध्ययन किया. इस शोध के अनुसार, यदि वर्तमान भूगर्भीय गतिविधियां इसी तरह जारी रहीं तो अगले 20 से 30 करोड़ वर्षों के भीतर प्रशांत महासागर लगभग पूरी तरह बंद हो सकता है. उस समय अमेरिका और एशिया के महाद्वीप आपस में मिलकर एक नए सुपरकॉन्टिनेंट का निर्माण करेंगे, जिसे वैज्ञानिकों ने 'अमासिया' नाम दिया है. हालांकि कुछ अन्य वैज्ञानिक मॉडल अलग नतीजे भी पेश करते हैं. उनके अनुसार भविष्य में अटलांटिक महासागर का अस्तित्व खत्म हो सकता है और प्रशांत महासागर बना रह सकता है. यानी करोड़ों वर्षों बाद पृथ्वी का नक्शा कैसा होगा, इस पर अभी भी वैज्ञानिकों के बीच शोध जारी है.
विशेषज्ञ साफ करते हैं कि इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि प्रशांत महासागर का पानी खत्म हो रहा है. बदल रही है केवल उस समुद्री बेसिन की बनावट, जिसमें यह पानी मौजूद है. इस प्रक्रिया का जलवायु परिवर्तन से भी कोई सीधा संबंध नहीं है. यह पूरी तरह प्राकृतिक भूगर्भीय गतिविधि है, जो लाखों-करोड़ों वर्षों में धीरे-धीरे घटित होती है. इसलिए फिलहाल इंसानों के लिए चिंता की कोई वजह नहीं है. आने वाले करोड़ों वर्षों तक प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे विशाल और सबसे महत्वपूर्ण महासागर बना रहेगा.