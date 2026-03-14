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Hindi Newsविज्ञानगजब की खोज: 8 मिनट उबालें आलू और महीने भर जलाएं घर का बल्ब! जानें कैसे काम करती है यह जादुई पोटैटो बैटरी

गजब की खोज: 8 मिनट उबालें आलू और महीने भर जलाएं घर का बल्ब! जानें कैसे काम करती है यह जादुई 'पोटैटो बैटरी'

Potato Battery Science: क्या आपने कभी सोचा है कि आपके किचन में रखा आलू बिजली भी पैदा करने में मदद कर सकता है? सुनने में भले ही अजीब लग रहा हो लेकिन वैज्ञानिकों की एक दिलचस्प रिसर्च ने इसे संभव बताया है. रिसर्च के मुताबिक अगर आलू को 8 मिनट तक उबाल दिया जाए, तो वह एक तरह की ‘पोटैटो बैटरी’ की तरह काम कर सकता है..

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Mar 14, 2026, 12:02 PM IST
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गजब की खोज: 8 मिनट उबालें आलू और महीने भर जलाएं घर का बल्ब! जानें कैसे काम करती है यह जादुई 'पोटैटो बैटरी'

Potato Battery Science: क्या आप भी हर महीने आने वाले बिजली बिल से परेशान हैं और इस समस्या को कम करना चाहते हैं? अगर हां तो यह खबर आपके काम की होने वाली है. यकीन मानिए, अब आपके घर को रोशन करने का राज सिर्फ बिजली के तारों में ही नहीं बल्कि आपके किचन में रखी एक साधारण सब्जी में है. वैज्ञानिकों ने एक ऐसा चौंकाने वाला दावा किया है कि मात्र 8 मिनट तक उबला हुआ एक आलू आपके घर के बल्ब को पूरे एक महीने तक जलाए रखने की शक्ति रखता है. यह सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग सकता है, लेकिन हिब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ यरूशलेम के रिसर्चर्स ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी खोजी की है जिससे आलू एक ग्रीन बैटरी की तरह काम कर सकता है.

कैसे काम करती है यह तकनीक?
हिब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ यरूशलेम के वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर आप एक साधारण आलू को 8 मिनट तक उबालते हैं तो उसके अन्दर मौजूद सेल्स यानी ऊतक टूटने लगते हैं. इससे आलू के अन्दर बिजली का प्रतिरोध (Resistance) कम होने लगता है और इलेक्ट्रॉन आसानी से बहने लगते हैं. रिसर्च में यह भी पाया गया कि उबले हुए आलू से कच्चे आलू की तुलना में 10 गुना ज्यादा बिजली पैदा की जा सकती है. यह खोज हिब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ यरूशलेम के रिसर्चर्स ने की है. इस रिसर्च का जिक्र Smithsonian Magazine में भी हुआ है.

आलू में बिजली बनने का विज्ञान

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वैज्ञानिकों के अनुसार आलू के अंदर खुद की कोई बिजली नहीं होती है, बल्कि यह एक इलेक्ट्रोलाइट या साल्ट ब्रिज के जैसे काम करता है. टीओआई की एक रिपोर्ट के अनुसार जब आलू में एक जिंक की कील  और तांबे का सिक्का लगाया जाता है तो केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है. आलू में मौजूद फास्फोरिक एसिड के साथ जिंक का रिएक्शन होता है जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं. यही इलेक्ट्रॉनों का बहाव तार के जरिए LED बल्ब तक पहुंचता है और उसे रोशन करता है.

क्या वाकई महीने भर जल सकता है बल्ब?
रिसर्च के अनुसार अगर एक साथ कई उबले हुए आलू के स्लाइस को एक सीरीज में जोड़ा जाए तो यह सर्किट एक कम ऊर्जा वाले एलईडी बल्ब को 30 दिनों से भी ज्यादा समय तक रोशन कर सकता है. जब तक आलू पूरी तरह सड़ नहीं जाता तब तक यह बिजली पैदा करता रहेगा.

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सस्ता और सुरक्षित विकल्प
यह तकनीक उन जगहों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है जहां बिजली की ग्रिड अभी नहीं पहुंची है. 

यह साधारण AA बैटरी से 50 गुना सस्ता है.

यह मिट्टी के तेल की तुलना में 6 गुना सस्ता और काफी सेफ है क्योंकि इसमें आग लगने या जहरीली गैस निकलने का कोई खतरा नहीं है.

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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