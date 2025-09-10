क्या इस बार की ठंड तोड़ेगी रिकॉर्ड? 2025–26 विंटर सीजन पर मौसम वैज्ञानिकों की चेतावनी

सितंबर का महीना शुरू हो चुका है, और अभी भी कई जगहों पर बारिश जारी है. आमतौर पर मानसून ज्यादातर जगहों पर अगस्त के साथ ही खत्म हो जाता है. ऐसे में अब सर्दी को लेकर ये भविष्यवाणी की जारी है कि इस बार ठंड पहले के मुकाबले ज्यादा पड़ सकती है. विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) के अनुसार, 2025 के अंत में ला नीना इवेंट हो सकता है, जिससे भारत में असामान्य रूप से ज्यादा सर्दी पड़ सकती है.

वहीं, द फार्मर्स अल्मनैक की रिपोर्ट के अनुसार, 2025-2026 की ठंड दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में हड्डी गलाने वाली हो सकती है. नॉर्दर्न प्लेन्स से लेकर न्यू इंग्लैंड में रहने वाले लोग सबसे ज्यादा ठंडे दिनों का अनुभव कर सकते हैं. पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट, ग्रेट लेक्स, और मिड-अटलांटिक क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हो सकती है. ठंड का सबसे बुरा दौर जनवरी और फरवरी में देखने के लिए मिल सकते हैं.

क्या होता है ली नीना

ला नीना एक प्राकृतिक जलवायु घटना है. यह तब होती है, जब मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर का सतही जल असामान्य रूप से ठंडा हो जाता है. जिसके कारण एशियाई देशों में अधिक बारिश और ठंड होने की संभावना होती है. ला नीना से अक्सर जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जैसे उत्तरी राज्यों में सामान्य से अधिक ठंडी लाता है.

टूट सकता है पिछले साल का रिकॉर्ड

भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक, 2025 के अंत तक ला नीना का असर दिखेगा. जिससे ओडिशा समेत पूरे भारत में इस बार कड़ाके की ठंड पड़ेगी. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि सर्दी पिछले सालों से ज्यादा सख्त हो सकती है. इसके साथ ही कई साल के रिकॉर्ड के टूटने की भी संभावना है.

ज्यादा बारिश, कहर भरपाने वाली ठंड

इस साल भारत में सामान्य मानसून वर्षा का 108% रिकॉर्ड किया जा चुका है. जबकि ओडिशा में औसत से अधिक वर्षा हुई है. ऐसे मानसून के बाद विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) द्वारा अत्यधिक सर्दी के पूर्वानुमान ने देश भर में दैनिक जीवन, कृषि और बुनियादी ढांचे पर इसके प्रभाव को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं.