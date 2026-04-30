क्या राष्ट्रपति अंतरिक्ष में जा सकते हैं? ट्रंप की ख्वाहिश पर NASA चीफ का जवाब- 'मिस्टर प्रेसिडेंट, हम तैयारी...'

Artemis II Crew White House: दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क के राष्ट्रपति क्या अब सितारों के पार जाने की तैयारी में है? क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अंतरिक्ष का चक्कर लगाना चाहते हैं? दरअसल, राष्ट्रपति ट्रंप ने मजाक-मजाक में ही सही लेकिन एक ऐसी इच्छा जाहिर कर दी, जिससे वैज्ञानिक भी हैरान हो गए. ट्रंप ने सीधे NASA चीफ से पूछ लिया क्या एक राष्ट्रपति के लिए अंतरिक्ष मिशन पर जाना मुमकिन है?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में नासा के आर्टेमिस II मिशन के यात्रियों की मेजबानी की. चंद्रमा के चारों तरफ अपना 10 दिनों का मिशन पूरा कर वापस आए अंतरिक्ष यात्रियों से मुलाकात के दौरान ट्रंप काफी खुश नजर आए. इसी दौरान उन्होंने हल्के-फुल्के अंदाज में एक ऐसा सवाल पूछ लिया, जिसने वहां मौजूद सभी लोगों को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया, साथ ही हैरान भी कर दिया.

ट्रंप का दिलचस्प सवाल और नासा का जवाब

आर्टेमिस II मिशन के यात्रियों से मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने अंतरिक्ष यात्रा के प्रति अपनी दिलचस्पी जाहिर करते हुए पूछा क्या एक राष्ट्रपति को अंतरिक्ष मिशन पर जाने की अनुमति है? इस मजाकिया सवाल का जवाब देते हुए नासा के एडमिनिस्ट्रेटर जेरेड इसाकमैन ने कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, हम इस पर काम शुरू कर सकते हैं.

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50 साल बाद चंद्रमा की दहलीज पर इंसान

व्हाइट हाउस के इस कार्यक्रम में आर्टेमिस II क्रू के चारों सदस्य रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और कनाडाई अंतरिक्ष यात्री जेरेमी हेंसन मौजूद थे. बता दें कि आर्टेमिस II मिशन पिछले 50 से अधिक वर्षों में चंद्रमा के चारों ओर जाने वाला पहला मानवयुक्त मिशन था. यह मिशन नासा के उस प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसके तहत इंसानों को फिर से चांद की सतह पर उतारने और भविष्य में मंगल ग्रह तक ले जाने की तैयारी है.

चांद पर लैंडिंग का लक्ष्य

अंतरिक्ष यात्रियों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने भरोसा जताया कि उनके मौजूदा कार्यकाल के दौरान नासा चंद्रमा पर लैंडिंग करने में सफल हो सकता है. ट्रंप ने कहा कि हमारे पास इसका अच्छा मौका है. हालांकि हम निश्चित शब्द का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते, क्योंकि अगर लक्ष्य पूरा न हो तो लोग उसे विफलता कहते हैं. लेकिन मुझे लगता है कि हम जरूर सफल होंगे.

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क्यों खास है आर्टेमिस प्रोग्राम?

नासा साल 2028 तक चांद पर इंसानों की वापसी और वहां लंबी अवधि तक मौजूदगी दर्ज कराना चाहता है. आर्टेमिस II मिशन के दौरान लाइफ सपोर्ट सिस्टम, नेविगेशन और रेडिएशन शील्डिंग जैसे महत्वपूर्ण उपकरणों का टेस्ट किया गया. इस मिशन से मिले डेटा का उपयोग भविष्य के गहरे अंतरिक्ष मिशनों और मंगल की यात्रा के लिए किया जाएगा.

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