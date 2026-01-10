इंसानों के पहुंचने से पहले ही बदली मंगल ग्रह की जमीन, ESA सैटेलाइट ने भेजी चौंकाने वाली तस्वीर

Science News: ESA के मार्स एक्सप्रेस अंतरिक्ष यान ने मंगल ग्रह की कुछ नई तस्वीरें भेजी हैं. इन तस्वीरों से पता चला है कि वहां चलने वाली तेज धूल भरी हवाएं जमीन को बदल रही हैं.
Trending Photos
Wind on Mars: यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) के मार्स एक्सप्रेस ने दिखाया है कि मंगल ग्रह पर चलने वाली हवाएं वहां की जमीन को कैसे बदल रही हैं. मंगल की भूमध्य रेखा के पास हवाएं इतनी तेज चलती हैं कि वे एक कटर मशीन की तरह काम कर रही है. ये हवाएं अपने साथ रेत उड़ाती हैं जमीन को घिसकर वहां गहरे निशान और लकीरें बना देती हैं. हवा के साथ उड़ने वाली रेत जमीन को रगड़ती है जिससे पहाड़ों और चट्टानों का आकार बदलने लगता है. इन तस्वीरों से एक बात को साबित होती है कि मंगल ग्रह की जमीन आज भी बदल रहा है और वहां का मौसम बहुत ताकतवर है.
वैज्ञानिक इसे क्या कहते हैं?
हवा की वजह से मंगल ग्रह की जमीन पर जो लंबी लकीरें, ऊंचे टीले या खंभे जैसी आकृतियां बनती हैं उन्हें वैज्ञानिक भाषा में यार्डांग (Yardang) कहा जाता है. हालांकि, मंगल ग्रह पर ऐसी आकृतियों का बनना बहुत ही आम है. जब तेज हवा जमीन की नरम मिट्टी और रेत को उड़ा ले जाती है वहां केवल सख्त चट्टानें बन जाती हैं को लंबी लकीरों या खंभों जैसी दिखती हैं.
यह भी पढ़ें: आर्कटिक महासागर के 4 किमी नीचे मिली 'दूसरी दुनिया', वैज्ञानिकों ने गहराई में खोजा अनोखा इकोसिस्टम
मंगल ग्रह पर कुदतर का कटर
वैज्ञानिकों का कहना है कि मंगल ग्रह पर ये जो लकीरें बनी हैं वो वहां की तेज और तूफानी हवाओं का सबूत देती हैं. ये हवाएं किसी पावरफुल सैंडब्लास्टर मशीन की तरह काम करती हैं. ये उड़ती रेत जमीन की चट्टानों से टकराकर उन्हें वैसे ही घिस देती है जैसे कारखानों में किसी चीज को पॉलिश किया या काटा जाता है.
क्या है वैज्ञानिकों की नई खोज?
वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर एक ऐसा गड्ढा खोजा है जो देखने में काफी नया लगता है. इस गड्ढे के चारों ओर मलबे और मिट्टी की एक बड़ी लहरदार परत फैली हुई है जो किसी जोरदार टक्कर के बाद बाहर निकली थी. गड्ढे के चारों ओर फैला मलबा वैज्ञानिकों को बताता है कि हजारों साल पहले वहां कितनी जोरदार टक्कर हुई होगा.
यह भी पढ़ें: अरावली जैसा खजाना और -50 डिग्री की मार...ग्रीनलैंड की बर्फ में कैसे धंस सकता है ट्रंप का अरबों का दांव
कब बनीं मंगल पर ये लकीरें?
वैज्ञानिकों ने देखा कि ये लंबी लकीरें पुराने मलबे के ऊपर बनी हुई हैं. इसका मतलब है कि ये लकीरें मलबे के जमने के बाद यानी हाल के समय में ही बनी हैं. इससे यह साबित होता है कि मंगल ग्रह की हवाएं आज भी वहां की जमीन को नया आकार दे रही हैं. पुरानी ज्वालामुखी वाली जमीन पर अब हवा के कारण नए-नए निशान उभर रहे हैं.