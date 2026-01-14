पहले समझा पुरानी लकड़ी, लेकिन निकला 40,000 साल पुराना कंकाल! इस तहखाने की कहानी ने उड़ा दिए होश

Woolen Mammoth Fossil: ऑस्ट्रिया के गोबेल्सबर्ग गांव में रहने वाले एंड्रियास, जो शराब बनाने का काम करते हैं, अपने पुराने तहखाने को ठीक करवा रहे थे. खुदाई के दौरान उन्हें जमीन के नीचे कुछ सख्त चीज मिली. पहले उन्हें लगा कि वह कोई पुरानी लकड़ी है लेकिन जब उन्होंने उसे ध्यान से देखा तो उनके होश उड़ गए. वैज्ञानिकों की जांच में पता चला कि वे असल में लगभग 40,000 साल पुराने मैमथ की हड्डियां थीं. मिट्टी और पत्थर के नीचे दबी ये हड्डियां आज भी काफी सुरक्षित हैं. वियना शहर से लगभग 70 किमी दूर हुई इस खोज ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है.

खुदाई में क्या-क्या मिला?

पुरातत्व विभाग की एक्सपर्ट हन्ना पारो-सोचोन का कहना है कि ऐशी खोज पूरी जिंदगी में एक ही बार देखने को मिलती हैं. यहां मिला हड्डियों का ढेर बहुत ही बड़ा है जिससे लगता है कि हजारों साल पहले यहां कई मैमथ एक साथ किसी गड्ढे में फंस गए होंगे या उनका शिकार किया गया होगा.

आगे क्या जांच कर रहे हैं वैज्ञानिक?

वैज्ञानिक अब 3D मैपिंग जैसी नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे यह पता चल सके कि उस जमाने के इंसान इन विशाल जीवों का शिकार कैसे करते थे. ऑस्ट्रिया में पहले भी मैमथ की कुछ हड्डियां मिली हैं लेकिन एक ही जगह पर इतनी सारी हड्डियों का मिलना पहली बार हुआ है. इससे वैज्ञानिकों को उस समय के इंसानों के रहन-सहन को समझने में मदद मिलेगी.

इस खोज से क्या जानकारी मिलेगी?

यह खोज सिर्फ विशाल हाथियों के बारे में नहीं है बल्कि इससे यह भी पता चल सकता है कि पुराने जमाने के इंसान शिकार कैसे करते थे. वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद उस समय के लोग इन विशाल मैमथ को गड्ढों या खाइयों में धक्का देकर फंसा देते थे और फिर पत्थरों के औजार से उनका शिकार करके मांस, हड्डियां और दांत निकालते थे.