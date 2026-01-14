Advertisement
trendingNow13073780
Hindi Newsविज्ञानपहले समझा पुरानी लकड़ी, लेकिन निकला 40,000 साल पुराना कंकाल! इस तहखाने की कहानी ने उड़ा दिए होश

पहले समझा पुरानी लकड़ी, लेकिन निकला 40,000 साल पुराना कंकाल! इस तहखाने की कहानी ने उड़ा दिए होश

Science News: ऑस्ट्रिया के एक शराब बनाने वाले व्यक्ति ने जब अपने यहां कुछ मरम्मत का काम शुरू किया तो उसे एक बड़ा सरप्राइज मिला. खुदाई के दौरान जमीन के नीचे से एक बहुत ही पुराना राज निकलकर सामने आया है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Jan 14, 2026, 08:53 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पहले समझा पुरानी लकड़ी, लेकिन निकला 40,000 साल पुराना कंकाल! इस तहखाने की कहानी ने उड़ा दिए होश

Woolen Mammoth Fossil: ऑस्ट्रिया के गोबेल्सबर्ग गांव में रहने वाले एंड्रियास, जो शराब बनाने का काम करते हैं, अपने पुराने तहखाने को ठीक करवा रहे थे. खुदाई के दौरान उन्हें जमीन के नीचे कुछ सख्त चीज मिली. पहले उन्हें लगा कि वह कोई पुरानी लकड़ी है लेकिन जब उन्होंने उसे ध्यान से देखा तो उनके होश उड़ गए. वैज्ञानिकों की जांच में पता चला कि वे असल में लगभग 40,000 साल पुराने मैमथ की हड्डियां थीं. मिट्टी और पत्थर के नीचे दबी ये हड्डियां आज भी काफी सुरक्षित हैं. वियना शहर से लगभग 70 किमी दूर हुई इस खोज ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है. 

खुदाई में क्या-क्या मिला?
पुरातत्व विभाग की एक्सपर्ट हन्ना पारो-सोचोन का कहना है कि ऐशी खोज पूरी जिंदगी में एक ही बार देखने को मिलती हैं. यहां मिला हड्डियों का ढेर बहुत ही बड़ा है जिससे लगता है कि हजारों साल पहले यहां कई मैमथ एक साथ किसी गड्ढे में फंस गए होंगे या उनका शिकार किया गया होगा. 

यह भी पढ़ें: हड्डियां नहीं, पूरा शरीर मिला...अमेरिका के 'ममी जोन' में जाग उठे 6 करोड़ साल पुराना डायनासोर

Add Zee News as a Preferred Source

आगे क्या जांच कर रहे हैं वैज्ञानिक?
वैज्ञानिक अब 3D मैपिंग जैसी नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे यह पता चल सके कि उस जमाने के इंसान इन विशाल जीवों का शिकार कैसे करते थे. ऑस्ट्रिया में पहले भी मैमथ की कुछ हड्डियां मिली हैं लेकिन एक ही जगह पर इतनी सारी हड्डियों का मिलना पहली बार हुआ है. इससे वैज्ञानिकों को उस समय के इंसानों के रहन-सहन को समझने में मदद मिलेगी.

यह भी पढ़ें: लद्दाख में 5000 मीटर की ऊंचाई पर दिखा शानदार नजारा, वैज्ञानिकों ने कैमरे में कैद की दुर्लभ तस्वीर 

इस खोज से क्या जानकारी मिलेगी?
यह खोज सिर्फ विशाल हाथियों के बारे में नहीं है बल्कि इससे यह भी पता चल सकता है कि पुराने जमाने के इंसान शिकार कैसे करते थे. वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद उस समय के लोग इन विशाल मैमथ को गड्ढों या खाइयों में धक्का देकर फंसा देते थे और फिर पत्थरों के औजार से उनका शिकार करके मांस, हड्डियां और दांत निकालते थे. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

woolen mammoth

Trending news

नदी में बहता था हीरा... इतना खजाना कि डच-ब्रिटिश हो गए मालामाल; जानें कहां है...
diamond river
नदी में बहता था हीरा... इतना खजाना कि डच-ब्रिटिश हो गए मालामाल; जानें कहां है...
कैसे चूके नेहरू! अक्साई चिन की सड़क का पता 5 साल बाद चला, अब शक्सगाम वैली चर्चा में
india china news
कैसे चूके नेहरू! अक्साई चिन की सड़क का पता 5 साल बाद चला, अब शक्सगाम वैली चर्चा में
ECG में सब फाइन, फिर 3 दिन बात कैसे हुई डॉक्टर की मौत, नागपुर का ये केस चौंका रहा
Chandrashekhar Pakhmode
ECG में सब फाइन, फिर 3 दिन बात कैसे हुई डॉक्टर की मौत, नागपुर का ये केस चौंका रहा
120 लोगों को घर पर रोका गया, निपाह वायरस ने बढ़ाई देशभर में चिंता
Nipah Virus
120 लोगों को घर पर रोका गया, निपाह वायरस ने बढ़ाई देशभर में चिंता
पोंगल को हिंदू धर्म से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं स्टालिन? ट्रिगर हुआ सियासी बवाल
dmk stalin
पोंगल को हिंदू धर्म से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं स्टालिन? ट्रिगर हुआ सियासी बवाल
हेलीपैड पर राहुल गांधी से सिद्धारमैया ने क्या की गुफ्तगू? अटकलों के बीच कही ये बात
Rahul Gandhi
हेलीपैड पर राहुल गांधी से सिद्धारमैया ने क्या की गुफ्तगू? अटकलों के बीच कही ये बात
घाटी में कोर्ट के आदेश पर CIK का एक्शन, कश्मीर में देश विरोधी डिजिटल मॉड्यूल पर वार
hindi Jammu and Kashmir news
घाटी में कोर्ट के आदेश पर CIK का एक्शन, कश्मीर में देश विरोधी डिजिटल मॉड्यूल पर वार
DNA: भारत में स्ट्रे डॉग संकट पर सुप्रीम कोर्ट अलर्ट, भारत में 9 करोड़ 50 लाख कुत्ते
DNA Analysis
DNA: भारत में स्ट्रे डॉग संकट पर सुप्रीम कोर्ट अलर्ट, भारत में 9 करोड़ 50 लाख कुत्ते
बंगाल में SIR की स्क्रूटनी में किस दल से कितनी शिकायतें मिलीं, चुनाव आयोग ने बताया
Sir
बंगाल में SIR की स्क्रूटनी में किस दल से कितनी शिकायतें मिलीं, चुनाव आयोग ने बताया
DNA: भारत की रॉकेट फोर्स Vs PAK की पूरी फोर्स, आर्मी चीफ ने मुनीर की 'मरम्मत' की?
Rocket Force
DNA: भारत की रॉकेट फोर्स Vs PAK की पूरी फोर्स, आर्मी चीफ ने मुनीर की 'मरम्मत' की?