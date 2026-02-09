2026 Winter Olympics: अंतरिक्ष से कैसा दिखता है ओलंपिक का बर्फीला मैदान? ESA सैटेलाइट ने कैद की तस्वीरें

Advertisement
Winetr Olympics 2026: यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एक सैटेलाइट ने उत्तरी इटली की बहुत ही सुंदर और साफ फोटो जारी की है. इस फोटो में उन जगहों को दिखाया गया है जहां 2026 के शीतकालीन ओलंपिक हो रहे हैं.

Feb 09, 2026, 07:52 AM IST
Science News in Hindi: फरवरी 2026 में शीतकालीन ओलंपिक शुरू होते ही उत्तरी इटली बर्फ के खेल के मैदान जैसा दिखने लगा है. जहां एक तरफ एथलीट बर्फ पर मुकाबले के लिए तैयार हैं वहीं दूसरी तरफ अंतरिक्ष से एक सैटेलाइट ने इसकी बेहद शानदार तस्वीर ली है. कोपरनिकस सेंटिनल-2 नाम के सैटेलाइट ने आसमान से इटली की शानदार तस्वीर ली है. यह मिशन खास तौर पर जमीन और पर्यावरण पर नजर रखने के लिए बनाया गया है. फोटो में साफ दिख रहा है कि यह खेल कितनी बड़ी जगह में फैले हुए हैं. 

ये खेल इतने अलग क्यों होते हैं?
पहले ओलंपिक खेल अक्सर एक ही शहर के आस-पास होते थे. खेलों की शुरुआत मिलान के मशहूर सैन सिर स्टेडियम में हुई जबकि इनका खत्म होना वेरोना के पुराने ऐतिहासिक मैदान में होगा. इन 2 शहरों के बीच ऊंचे आल्प्स पहाड़ हैं. पहाड़ों की गहरी घाटियों में बसे कॉर्टिना और बोरमियो जैसे छोटे गांवों में भी खेलों के मुकाबले हो रहे हैं. 

सैटेलाइट क्या-क्या देख रहा है?
अंतरिक्ष से ली गई फोटो में गार्डा झील गहरे नीले रंग की और वेनिस की समुद्री इलाका हल्के फिरोजी रंग का बेहद सुंदर दिखाई देता है. यह सैटेलाइट सिर्फ सुंदर तस्वीरें ही नहीं लेता बल्कि यह भी देखता है कि पहाड़ों पर कितनी बर्फ है और जमीन का इस्तेमाल कैसे हो रहा है. ओलंपिक के दौरान बहुत सारे पर्यटक पहाड़ों पर आते हैं और इसकी मदद से वैज्ञानिक देख सकेंगे कि पर्यावरण में क्या बदलाव हो रहा है. 

दर्शकों के लिए क्या खास है?
उत्तरी इटली में आपको पुरानी ऐतिहासिक इमारतें और आधुनिक खेलों का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा. यहां कॉर्टिना जैसे शहर हैं जहां 1956 में भी ओलंपिक हुए थे और अब वहां पैरालंपिक की भी तैयारी चल रही है. सैटेलाइट से ली गई बिल्कुल साफ तस्वीर दिखाती है कि यह पूरा इलाका दुनिया के सबसे बड़े खेलों के लिए पूरी तरह तैयार है. 

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

