Advertisement
trendingNow13145382
Hindi NewsदेशSpace में छिड़ेगा महायुद्ध? आकाश मिसाइल के जनक डॉ. प्रह्लाद का बड़ा खुलासा, बदल जाएगा लड़ाई का तरीका

Space में छिड़ेगा महायुद्ध? 'आकाश' मिसाइल के जनक डॉ. प्रह्लाद का बड़ा खुलासा, बदल जाएगा लड़ाई का तरीका

WION World Pulse Leaders Confluence: नई दिल्ली में आयोजित 'WION World Pulse: The Leaders’ Confluence' के मंच पर भारत के सैन्य दिग्गजों ने भविष्य के युद्धों को लेकर एक बड़ी चेतावनी दे दी है! डिफेंस सेक्टर के एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में लड़ाइयां जमीन पर नहीं, बल्कि स्पेस में लड़ी जाएंगी. इस सम्मेलन में पूर्व एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी बात की है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Mar 18, 2026, 02:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Space में छिड़ेगा महायुद्ध? 'आकाश' मिसाइल के जनक डॉ. प्रह्लाद का बड़ा खुलासा, बदल जाएगा लड़ाई का तरीका

WION World Pulse Leaders Confluence: नई दिल्ली में आयोजित 'WION World Pulse: The Leaders’ Confluence' कार्यक्रम में आज देश के दिग्गजों ने भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा किया. इस सम्मेलन में डिफेंस सेगमेंट में भारतीय वायु सेना के पूर्व चीफ ऑफ एयर स्टाफ राकेश कुमार सिंह और भारत के 'आकाश' मिसाइल सिस्टम के आर्किटेक्ट डॉ. प्रह्लाद रामाराव ने दुनिया और युद्ध की चुनौतियों को लेकर बात किया.

स्पेस और सैटेलाइट्स बनेंगे नया युद्धक्षेत्र
भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम के आर्किटेक्ट डॉ. प्रह्लाद रामाराव ने 'WION World Pulse: The Leaders’ Confluence' में बयान देते हुए कहा कि आने वाले समय में युद्धों का तरीका पूरी तरह से बदले जा रहा है. युद्ध मुख्य रूप से स्पेस सैटेलाइट्स पर केंद्रित होगा. उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अब सारा ध्यान इस बात पर होगा कि अंतरिक्ष में मौजूद अपनी सैटेलाइट्स को किस तरह पूरी तरह से सेफ रखा जाए, क्योंकि कम्युनिकेशन और दुश्मन पर नजर रखने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण हैं.

अंतरिक्ष होगा बैटलफील्ड
डॉ. राव ने कहा कि पिछले और अब हो रहे युद्धों को देखकर यह साफ है कि लड़ाई अब जमीन से आसमान की तरफ बढ़ रही है. डॉ. राव के अनुसार अगला बड़ा बदलाव स्पेस में दिखाई देगा. जो देश सैटेलाइट-टू-सैटेलाइट युद्ध में खुद को बचा पाएगा और दुश्मन को रोकने में सफल होगा वही युद्ध में जीत हासिल करेगा. उन्होंने कहा कि भारत अभी ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जिससे एक स्पेस प्लेटफॉर्म तैयार किया जा सके.

Add Zee News as a Preferred Source

सस्ते ड्रोन और लेजर हथियारों पर फोकस
भविष्य के हथियारों पर भी बात करते हुए डॉ. राव ने कहा कि अब महंगे हथियारों के बजाय कम कीमत वाले ड्रोन, लेजर और माइक्रोवेव हथियारों की जरूरत है. भारत ऐसी तकनीक तैयार कर रहा है जिससे सुरक्षा का खर्च कम हो और मारक क्षमता भी ज्यादा हो. इस दौरान डॉ. राव ने किसी भी युद्ध में जीत दिलाने वाले 8 क्षेत्रों को भी बताया जिन पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी होता है.

कमांड और कंट्रोल

कम्युनिकेशन और कंप्यूटर

इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन

निगरानी और टोह लेना (रीकॉन्सेंस)

भारत रोकेगा युद्ध
ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव और वैश्विक अस्थिरता पर डॉ. राव ने भारत की अहमियत पर विशेष जोर दिया. उन्होंने कहा कि यदि स्थिति तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ती है तो भारत एकमात्र ऐसा देश है जो इसे रोक सकता है.

डॉ. प्रह्लाद राम राव ने कहा कि पूरी दुनिया में सिर्फ भारत ही भरोसेमंद है. वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर चलने वाला भारत विश्व युद्ध 3 को रोकने में मुख्य भूमिका निभाएगा. 

ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर चर्चा
भारतीय वायुसेना के पूर्व प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया ने 'WION World Pulse: The Leaders’ Confluence' में अपने विचार रखे. उन्होंने सम्मेलन के दौरान ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बात किया. भदौरिया ने कहा कि भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन के दौरान अपने लक्ष्यों को पूरी सटीकता के साथ हासिल किया और इसे बेहतरीन ढंग से अंजाम दिया. यह भारतीय रक्षा तैयारियों की मजबूती को दिखाता है.

ड्रोन तकनीक में दुनिया को चौंका रहा भारत

इस दौरान ड्रोन टेक्नोलॉजी और एडवांस वॉर स्किल पर बात करते हुए IdeaForge के सीईओ अंकित मेहता ने कहा कि भारत की भौगोलिक विविधता रेगिस्तान की गर्मी से लेकर सियाचिन जैसी ठंड तक देश के लिए वरदान साबित हुई है. अंकित ने कहा कि भारत ऐसे शक्तिशाली ड्रोन्स बना रहा है जो हर तरह के मौसम और ऊंचाई पर काम कर सकें, और भारत की यह क्षमता दुनिया को हैरान कर रही है.

क्या है 'WION World Pulse - The Leaders Confluence'?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि WION वर्ल्ड PULSE का मूल विचार यह है कि भविष्य कोई दूर की चीज नहीं है, बल्कि वह अभी के समय में ही तैयार हो रही है. यह कार्यक्रम अलग-अलग थीम वाले सेशन्स में आयोजित हो रहा है जहां हर सेशन दुनिया के बदलते सिस्टम को प्रभावित करने वाले अहम पहलू पर विशेष फोकस करता है.

ये भी पढे़ंः ग्लोबल टेंशन और युद्ध के बीच सुभाष चंद्रा का सवाल, क्या हम एक दुनिया-एक परिवार हैं?

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Operation Sindhur

Trending news

भारत सिर्फ नजारा नहीं, इतिहास की परतों का एहसास है... WION पर बोले गजेंद्र शेखावत
Gajendra singh shekhawat
भारत सिर्फ नजारा नहीं, इतिहास की परतों का एहसास है... WION पर बोले गजेंद्र शेखावत
ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की नौबत आई तो... ईरान - अमेरिका की लड़ाई से क्या सीख सकता है भारत?
iran america war
ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की नौबत आई तो... ईरान - अमेरिका की लड़ाई से क्या सीख सकता है भारत?
राजनीति में नहीं होता फुल स्टॉप...सांसदों को विदाई देते हुए राज्यसभा में बोले पीएम
PM Modi
राजनीति में नहीं होता फुल स्टॉप...सांसदों को विदाई देते हुए राज्यसभा में बोले पीएम
ग्लोबल टेंशन और युद्ध के बीच सुभाष चंद्रा का सवाल, क्या हम एक दुनिया-एक परिवार हैं?
Dr Subhash Chandra
ग्लोबल टेंशन और युद्ध के बीच सुभाष चंद्रा का सवाल, क्या हम एक दुनिया-एक परिवार हैं?
मेरी नहीं है किसी से कोई नाराजगी...AIUDF के वाइस प्रेसिडेंट ने छोड़ी पार्टी
assam assembly elections
मेरी नहीं है किसी से कोई नाराजगी...AIUDF के वाइस प्रेसिडेंट ने छोड़ी पार्टी
One Nation One Election:JPC बढ़ाएगी समयसीमा, कितने साल में तैयार हो सकती है रिपोर्ट?
one nation one election
One Nation One Election:JPC बढ़ाएगी समयसीमा, कितने साल में तैयार हो सकती है रिपोर्ट?
74 MLA की छुट्टी, कोई नया फिल्मी सितारा नहीं... ममता की पहली लिस्ट की 5 बड़ी बातें
West Bengal Election 2026
74 MLA की छुट्टी, कोई नया फिल्मी सितारा नहीं... ममता की पहली लिस्ट की 5 बड़ी बातें
यूपी चुनाव में तो समय है! वरुण गांधी के सब्र का कौन-सा बड़ा इनाम देने जा रही भाजपा?
Varun Gandhi news
यूपी चुनाव में तो समय है! वरुण गांधी के सब्र का कौन-सा बड़ा इनाम देने जा रही भाजपा?
ममता ने 3 सीटें किसके लिए छोड़ दीं? 'दीदी' के दांव से बीजेपी हैरान
West Bengal Election 2026
ममता ने 3 सीटें किसके लिए छोड़ दीं? 'दीदी' के दांव से बीजेपी हैरान
पहले बोरा, अब बोरदोलोई! असम कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है? इस्तीफों के पीछे ‘अपमान
assam election 2026
पहले बोरा, अब बोरदोलोई! असम कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है? इस्तीफों के पीछे ‘अपमान