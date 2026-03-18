Space में छिड़ेगा महायुद्ध? 'आकाश' मिसाइल के जनक डॉ. प्रह्लाद का बड़ा खुलासा, बदल जाएगा लड़ाई का तरीका

WION World Pulse Leaders Confluence: नई दिल्ली में आयोजित 'WION World Pulse: The Leaders’ Confluence' कार्यक्रम में आज देश के दिग्गजों ने भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा किया. इस सम्मेलन में डिफेंस सेगमेंट में भारतीय वायु सेना के पूर्व चीफ ऑफ एयर स्टाफ राकेश कुमार सिंह और भारत के 'आकाश' मिसाइल सिस्टम के आर्किटेक्ट डॉ. प्रह्लाद रामाराव ने दुनिया और युद्ध की चुनौतियों को लेकर बात किया.

स्पेस और सैटेलाइट्स बनेंगे नया युद्धक्षेत्र

भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम के आर्किटेक्ट डॉ. प्रह्लाद रामाराव ने 'WION World Pulse: The Leaders’ Confluence' में बयान देते हुए कहा कि आने वाले समय में युद्धों का तरीका पूरी तरह से बदले जा रहा है. युद्ध मुख्य रूप से स्पेस सैटेलाइट्स पर केंद्रित होगा. उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अब सारा ध्यान इस बात पर होगा कि अंतरिक्ष में मौजूद अपनी सैटेलाइट्स को किस तरह पूरी तरह से सेफ रखा जाए, क्योंकि कम्युनिकेशन और दुश्मन पर नजर रखने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण हैं.

अंतरिक्ष होगा बैटलफील्ड

डॉ. राव ने कहा कि पिछले और अब हो रहे युद्धों को देखकर यह साफ है कि लड़ाई अब जमीन से आसमान की तरफ बढ़ रही है. डॉ. राव के अनुसार अगला बड़ा बदलाव स्पेस में दिखाई देगा. जो देश सैटेलाइट-टू-सैटेलाइट युद्ध में खुद को बचा पाएगा और दुश्मन को रोकने में सफल होगा वही युद्ध में जीत हासिल करेगा. उन्होंने कहा कि भारत अभी ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जिससे एक स्पेस प्लेटफॉर्म तैयार किया जा सके.

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Satellites are about to be involved in war; the game is going to move from ground to air, and now to space, says Dr. Prahlada Ramarao, Architect behind India's Akash Surface-to-Air Missile System#RhythmOfTheNewWorldOrder #WIONWorldPulse pic.twitter.com/eRdsMJ8Gfp WION (WIONews) March 18, 2026

सस्ते ड्रोन और लेजर हथियारों पर फोकस

भविष्य के हथियारों पर भी बात करते हुए डॉ. राव ने कहा कि अब महंगे हथियारों के बजाय कम कीमत वाले ड्रोन, लेजर और माइक्रोवेव हथियारों की जरूरत है. भारत ऐसी तकनीक तैयार कर रहा है जिससे सुरक्षा का खर्च कम हो और मारक क्षमता भी ज्यादा हो. इस दौरान डॉ. राव ने किसी भी युद्ध में जीत दिलाने वाले 8 क्षेत्रों को भी बताया जिन पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी होता है.

कमांड और कंट्रोल

कम्युनिकेशन और कंप्यूटर

इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन

निगरानी और टोह लेना (रीकॉन्सेंस)

भारत रोकेगा युद्ध

ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव और वैश्विक अस्थिरता पर डॉ. राव ने भारत की अहमियत पर विशेष जोर दिया. उन्होंने कहा कि यदि स्थिति तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ती है तो भारत एकमात्र ऐसा देश है जो इसे रोक सकता है.

डॉ. प्रह्लाद राम राव ने कहा कि पूरी दुनिया में सिर्फ भारत ही भरोसेमंद है. वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर चलने वाला भारत विश्व युद्ध 3 को रोकने में मुख्य भूमिका निभाएगा.

ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर चर्चा

भारतीय वायुसेना के पूर्व प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया ने 'WION World Pulse: The Leaders’ Confluence' में अपने विचार रखे. उन्होंने सम्मेलन के दौरान ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बात किया. भदौरिया ने कहा कि भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन के दौरान अपने लक्ष्यों को पूरी सटीकता के साथ हासिल किया और इसे बेहतरीन ढंग से अंजाम दिया. यह भारतीय रक्षा तैयारियों की मजबूती को दिखाता है.

“There was a plan behind why the initial briefing was done by the lady officers of the three forces, given the nature of the response and the purpose of Operation Sindoor,” says Rakesh Kumar Singh Bhadauria (@RKSBIAF), former Chief of Air Staff (IAF), on Operation Sindoor at the… pic.twitter.com/4kR0oXtBP5 — WION (WIONews) March 18, 2026

ड्रोन तकनीक में दुनिया को चौंका रहा भारत

इस दौरान ड्रोन टेक्नोलॉजी और एडवांस वॉर स्किल पर बात करते हुए IdeaForge के सीईओ अंकित मेहता ने कहा कि भारत की भौगोलिक विविधता रेगिस्तान की गर्मी से लेकर सियाचिन जैसी ठंड तक देश के लिए वरदान साबित हुई है. अंकित ने कहा कि भारत ऐसे शक्तिशाली ड्रोन्स बना रहा है जो हर तरह के मौसम और ऊंचाई पर काम कर सकें, और भारत की यह क्षमता दुनिया को हैरान कर रही है.

One of the realities of war is that the speed of adaptation on the ground is changing rapidly; people are evolving their countermeasures, says Ankit Mehta (@ankit_ideaForge), Co-founder and CEO, ideaForge#RhythmOfTheNewWorldOrder #WIONWorldPulse pic.twitter.com/AXFxIqDeCP — WION (@WIONews) March 18, 2026

क्या है 'WION World Pulse - The Leaders Confluence'?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि WION वर्ल्ड PULSE का मूल विचार यह है कि भविष्य कोई दूर की चीज नहीं है, बल्कि वह अभी के समय में ही तैयार हो रही है. यह कार्यक्रम अलग-अलग थीम वाले सेशन्स में आयोजित हो रहा है जहां हर सेशन दुनिया के बदलते सिस्टम को प्रभावित करने वाले अहम पहलू पर विशेष फोकस करता है.

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