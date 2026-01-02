2026 में 12 नहीं इतनी बार दिखेगा फुल मून! 3 जनवरी की रात धरती के बेहद करीब होगा चांद, जानें कितने बजे दिखेगा Wolf Supermoon

January Full Moon: नए साल की शुरुआत में आसमान में खास नजारा दिखने वाला है. यह नजारा आपको 3 जनवरी को दिखने वाला है. यह पहला पूर्णिमा चांद नजर आएगा इसे वुल्फ मून कहा जाता है. यह एक सुपरमून भी होगा. सुपरमून यानी आसमान में दिखने वाला चांद सामान्य से ज्यादा बड़ा और ज्यादा चमकदार दिखाई देगा. अगर मौसम साफ रहा तो यूके में लोग इस खूबसूरत नजारे का आसानी से मजा ले पाएंगे.

क्या होता है सुपरमून

चांद जब धरती के सबसे करीब होता है और उसी समय पूर्णिमा होती है. उसे सुपरमून कहा जाता है. चांद की धरती के चारों ओर घूमने की दूरी हर समय बराबर नहीं रहती है. जब यह करीब होता है तो दूरी लगभग 3 लाख 54 हजार किलोमीटर होती है. वहीं जब दूर होता है तो करीब 402,336 किलोमीटर होती है. इसी वजह से सुपरमून के समय चांद ज्यादा बड़ा और ज्यादा चमकदार दिखता है. आमतौर पर साल में तीन या चार सुपरमून होते हैं लेकिन चार सुपरमून लगातार आना थोड़ा खास माना जाता है.

वुल्फ मून नाम क्यों पड़ा

पुराने समय में जब कैलेंडर नहीं होते थे, लोग मौसम और समय पहचानने के लिए चांद के नाम रखते थे. हर फुल मून का एक अलग नाम होता था. जैसे हार्वेस्ट मून, फ्लावर मून या हंटर मून आदि. जनवरी के फुल मून को वुल्फ मून कहा जाता है. माना जाता है कि सर्दियों में भेड़ियों की आवाजें ज्यादा सुनाई देती थीं इसलिए ही यही नाम पड़ा होगा.

कब और कहां दिखेगा चांद

वुल्फ सुपरमून शनिवार यानी 3 जनवरी को आसमान में दिखाई देगा. भारतीय समयानुसार यह 4 जनवरी रविवार की सुबह 3 बजकर 33 मिनट पर पूरी तरह गोल दिखेगा. बता दें कि चांद पूरी रात दिखेगा लेकिन यह सबसे खूबसूरत तब लगता है जब यह शाम के समय क्षितिज के पास उगेगा. ब्रिटेन के अलग-अलग शहरों में इसके उगने का समय दोपहर 3 बजे से शाम 4 बजे के बीच रहेगा.

2026 क्यों है खास साल

साल 2026 इसलिए भी खास है क्योंकि इस साल 12 की जगह 13 फुल मून होने वाले हैं. मई महीने में दो बार पूर्णिमा पड़ेगी जिसे ब्लू मून कहा जाता है. इसी से once in a blue moon वाला मुहावरा जुड़ा है. इसके अलावा नवंबर और दिसंबर में भी सुपरमून देखने को यह मिलने वाले हैं.

कैसा रहेगा मौसम

यूके में ज्यादातर तो आसमान साफ रहने की उम्मीद है. लोग वुल्फ मून देख सकेंगे. हालांकि नॉर्दर्न स्कॉटलैंड, पूर्वी इंग्लैंड और वेल्स के कुछ हिस्सों में बादल और बर्फबारी भी हो सकती है. तेज ठंडी हवा चल सकता है साथ ही शाम होते तापमान शून्य से नीचे जा सकता है.

