कमाल हो गया! साइंटिस्ट ने पानी में गरम कर बनाई ऐसी लकड़ी, स्टील का भी 'बाप' है

लकड़ी को आप काट सकते हैं, जला सकते हैं, पानी में डालेंगे तो सामान्य लकड़ी सड़ने लगेगी लेकिन अब साइंटिस्टों ने ऐसी लकड़ी बना ली है जो स्टील का भी बाप है. एक अमेरिकी कंपनी ने नए तरह की लकड़ी तैयार करने में सफलता पाई है. मजबूती और वजन में यह स्टील से भी 10 गुना ज्यादा है. कमाल की बात यह है कि फिर भी ये छह गुना हल्की है. इसका नाम 'सुपरवुड' है और हाल ही में इसे व्यावसायिक प्रोडक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया है.

इन्वेंटवुड नामक कंपनी ने इसे बनाया है जो मटेरियल साइंटिस्ट लियांगबिंग हू से जुड़ी कंपनी है. 10 साल से भी ज्यादा समय पहले हू ने मानव सभ्यता की सबसे पुरानी निर्माण सामग्रियों में से एक लकड़ी के साथ प्रयोग करना शुरू किया. फिलहाल येल में प्रोफेसर हू ने लकड़ी की फिर से इंजीनियरिंग शुरू की. उन्होंने लकड़ी के एक प्रमुख घटक लिग्निन के एक हिस्से को हटाकर उसे पारदर्शी बना दिया. यही लिग्निन लकड़ी को उसका रंग और कुछ मजबूती देता है.

वैसे, साइंटिस्ट हू का लक्ष्य सेल्यूलोज का इस्तेमाल कर लकड़ी को मजबूत बनाना था, जो प्लांट फाइबर का मुख्य घटक है. हू ने बताया कि यह अपने ग्रह पर प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला बायोपॉलिमर है. हू को 2017 में सफलता मिली. उस समय हू ने पहली बार सामान्य लकड़ी को केमिकल का इस्तेमाल कर पावरफुल बनाया जिससे उसके प्राकृतिक सेल्यूलोज को बढ़ाया जा सके और उसे एक बेहतर निर्माण सामग्री बनाया जा सके.

कैसे बनी स्टील के पावर वाली लकड़ी?

सबसे पहले लकड़ी को पानी और कुछ रसायनों के घोल में उबाला गया. फिर सेलुलर लेवल पर उसे पिघलाने के लिए हॉट-प्रेश किया गया. इससे लकड़ी काफी डेंस हो गई. यह शोध नेचर पत्रिका में प्रकाशित हुआ. इस अध्ययन के अनुसार हफ्तेभर की इस प्रक्रिया के अंत में जो लकड़ी मिली, उसकी ताकत और वजन का अनुपात अधिकांश धातुओं और मिश्र धातुओं की तुलना में ज्यादा था.

वर्षों तक प्रक्रिया को निखारने और 140 से ज्यादा पेंटेंट दाखिल करने के बाद सुपरवुड की व्यावसायिक रूप से शुरुआत हो गई है. इन्वेंटवुड के सीईओ एलेक्स लाउ ने कहा कि रासायनिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण से यह लकड़ी ही है. इमारतों में लगने पर यह आज की तुलना में संभावित रूप से चार गुना तक हल्की संरचना बनेगी. साफ है कि ये भूकंप-रोधी होगी. नींव भी ज्यादा मजबूत दिखेगी.

