सूखने के कगार पर कैस्पियन सागर...3 फीट तक घटा पानी, इन 5 देशों पर मंडरा रहा है बड़ा खतरा
Advertisement
trendingNow12894636
Hindi Newsविज्ञान

सूखने के कगार पर कैस्पियन सागर...3 फीट तक घटा पानी, इन 5 देशों पर मंडरा रहा है बड़ा खतरा

Shrinking of Caspian Sea: वैज्ञानिकों ने चैतावनी दी कि कैस्पियन सागर तेजी से सूख रहा है जिससे दुनिया के इन 5 देशों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है. इसका असर यहां के व्यापार जैसे तेल के कारोबार और मछली पकड़ने के काम पर पड़ रहा है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 24, 2025, 01:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सूखने के कगार पर कैस्पियन सागर...3 फीट तक घटा पानी, इन 5 देशों पर मंडरा रहा है बड़ा खतरा

Science Latest News: दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी का झील कहा जाने वाला कैस्पियन सागर तेजी से सूख रहा है.अजरबैजान ने इस पर गहरी चिंता जताई है. पिछले 5 सालों में इसका जलस्तर लगभग 1 मीटर(3 फीट)कम हो गया और यह हर साल 20 से 30 सेंटीमीटर की रफ्तार से घट रहा है. इसकी वजह से ना सिर्फ तेल के कारोबार और बंदरगाहों को नुकसान हो रहा है बल्कि स्टर्जन मछली और कैस्पियन सील जैसे जीव भी खतरे में हैं. अजरबैजान के उप-पर्यावरण मंत्री रऊफ हाजीयेव ने कहा है कि, यह समस्या आर्थिक और पर्यावरण दोनों के लिए एक बड़ी आपदा है.

किन देशों को ज्यादा खतरा है?
दुनिया का सबसे बड़ा खारे पानी का भंडार कैस्पियन सागर 5 देश जिसमें अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, रूस और तुर्कमेनिस्तान से घिरा हुआ है. यह सागर तेल और गैस का एक बहुत ही बड़ा भंडार है. इसके अलावा यहां स्टार्जन जैसी खास मछलियां पाई जाती हैं जिनके अंडों की पूरी दुनिया भर में बहुत डिमांड है. लेकिन अब यह सागर तेजी से सूख रहा है.

यह भी पढ़ें: अंतरिक्ष में दिखा 'भगवान के हाथ' जैसा नजारा, NASA ने शेयर की चौंकाने वाली तस्वीर

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है इसके पीछे की वजह?
बढ़ते तापमान और कम बारिश की वजह से कैस्पियन सागर में पानी की कमी हो रही है. वोल्गा नदी, जो इस सागर को 80% पानी देती है उसमें भी पानी बहुत कम हो गया है. दूसरी ओर अजरबैजान का कहना है कि, रूस ने वोल्गा नदी पर 40 बांध बनाए हैं और 18 नए बांध और बना रहा है. वहीं रूस का मानना है कि इसकी असली वजह जलवायु परिवर्तन है. हालांकि कजाकिस्तान के एक्सपर्ट किरिल ओसिन का कहना है कि, जलवायु परिवर्तन और नदियों का ज्यादा इस्तेमाल दोनों ही इस संकट को बढ़ा रहे हैं.

क्या कदम उठाए जा रहे हैं?
अप्रैल 2025 में अजरबैजान और रूस ने पहली बार इस मुद्दे पर बात की और एक ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम शुरु करने की योजना बना रहा है. इसके अलावा अजरबैजान और कजाकिस्तान ने अपने बंदरगाहों को और गहरा करने का काम शुरू कर दिया है जिससे जहाज आसानी से जा सकें.

यह भी पढ़ें: NASA: मंगल ग्रह को छोड़िए! कभी इस ग्रह पर हुआ करता था जीवन, आज से 50 करोड़ साल पहले...

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Shrinking of Caspian Sea

Trending news

बराबरी का मतलब सभी को एक जैसा मानना नहीं... किस फैसले पर CJI गवई की हुई आलोचना
CJI
बराबरी का मतलब सभी को एक जैसा मानना नहीं... किस फैसले पर CJI गवई की हुई आलोचना
कभी पॉकेट में थे 7000 रुपये, फिर शुरू किया बिजनेस;खड़ा किया 67,550,000,000 का एंपायर
chandrababu naidu
कभी पॉकेट में थे 7000 रुपये, फिर शुरू किया बिजनेस;खड़ा किया 67,550,000,000 का एंपायर
भारी बारिश से बेहाल जम्मू-कश्मीर! तावी नदी उफान पर, IMD ने जारी किया हाई अलर्ट
Jammu Kashmir Weather Update
भारी बारिश से बेहाल जम्मू-कश्मीर! तावी नदी उफान पर, IMD ने जारी किया हाई अलर्ट
आसमान में भारत का नया 'कवच'..DRDO ने किया ऐसा मिसाइल टेस्ट, दुश्मनों में डर का माहौल
drdo missile test
आसमान में भारत का नया 'कवच'..DRDO ने किया ऐसा मिसाइल टेस्ट, दुश्मनों में डर का माहौल
गोवा में ED की बड़ी कार्रवाई: इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश, जानें पूरा मामल
ED
गोवा में ED की बड़ी कार्रवाई: इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश, जानें पूरा मामल
रेप, हत्या, कब्र... फर्जी निकली सारी कहानी, कर्नाटक के धर्मस्थल केस में नया मोड़
Dharmasthala Mass Burial Case
रेप, हत्या, कब्र... फर्जी निकली सारी कहानी, कर्नाटक के धर्मस्थल केस में नया मोड़
सिर्फ पुतिन ही नहीं, जेलेंस्की भी आ रहे हैं भारत; आखिर पीएम मोदी का एजेंडा क्या है
PM Narendra Modi
सिर्फ पुतिन ही नहीं, जेलेंस्की भी आ रहे हैं भारत; आखिर पीएम मोदी का एजेंडा क्या है
इस अंग्रेज ने आज के दिन ही रखी 'कोलकाता' शहर की नींव, जानें इसका 350 साल पुराना...
Aaj ka itihas
इस अंग्रेज ने आज के दिन ही रखी 'कोलकाता' शहर की नींव, जानें इसका 350 साल पुराना...
PM-CM को हटाने वाले विधेयक पर विपक्ष में मतभेद, TMC के बाद सपा ने भी रास्ता किया अलग
TMC
PM-CM को हटाने वाले विधेयक पर विपक्ष में मतभेद, TMC के बाद सपा ने भी रास्ता किया अलग
बेडशीट, कपड़े खासकर इनरवियर्स कब धुलना चाहिए? सफाई को लेकर जागरूक करने वाला विश्लेषण
DNA
बेडशीट, कपड़े खासकर इनरवियर्स कब धुलना चाहिए? सफाई को लेकर जागरूक करने वाला विश्लेषण
;