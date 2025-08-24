सूखने के कगार पर कैस्पियन सागर...3 फीट तक घटा पानी, इन 5 देशों पर मंडरा रहा है बड़ा खतरा

Science Latest News: दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी का झील कहा जाने वाला कैस्पियन सागर तेजी से सूख रहा है.अजरबैजान ने इस पर गहरी चिंता जताई है. पिछले 5 सालों में इसका जलस्तर लगभग 1 मीटर(3 फीट)कम हो गया और यह हर साल 20 से 30 सेंटीमीटर की रफ्तार से घट रहा है. इसकी वजह से ना सिर्फ तेल के कारोबार और बंदरगाहों को नुकसान हो रहा है बल्कि स्टर्जन मछली और कैस्पियन सील जैसे जीव भी खतरे में हैं. अजरबैजान के उप-पर्यावरण मंत्री रऊफ हाजीयेव ने कहा है कि, यह समस्या आर्थिक और पर्यावरण दोनों के लिए एक बड़ी आपदा है.

किन देशों को ज्यादा खतरा है?

दुनिया का सबसे बड़ा खारे पानी का भंडार कैस्पियन सागर 5 देश जिसमें अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, रूस और तुर्कमेनिस्तान से घिरा हुआ है. यह सागर तेल और गैस का एक बहुत ही बड़ा भंडार है. इसके अलावा यहां स्टार्जन जैसी खास मछलियां पाई जाती हैं जिनके अंडों की पूरी दुनिया भर में बहुत डिमांड है. लेकिन अब यह सागर तेजी से सूख रहा है.

क्या है इसके पीछे की वजह?

बढ़ते तापमान और कम बारिश की वजह से कैस्पियन सागर में पानी की कमी हो रही है. वोल्गा नदी, जो इस सागर को 80% पानी देती है उसमें भी पानी बहुत कम हो गया है. दूसरी ओर अजरबैजान का कहना है कि, रूस ने वोल्गा नदी पर 40 बांध बनाए हैं और 18 नए बांध और बना रहा है. वहीं रूस का मानना है कि इसकी असली वजह जलवायु परिवर्तन है. हालांकि कजाकिस्तान के एक्सपर्ट किरिल ओसिन का कहना है कि, जलवायु परिवर्तन और नदियों का ज्यादा इस्तेमाल दोनों ही इस संकट को बढ़ा रहे हैं.

क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

अप्रैल 2025 में अजरबैजान और रूस ने पहली बार इस मुद्दे पर बात की और एक ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम शुरु करने की योजना बना रहा है. इसके अलावा अजरबैजान और कजाकिस्तान ने अपने बंदरगाहों को और गहरा करने का काम शुरू कर दिया है जिससे जहाज आसानी से जा सकें.

