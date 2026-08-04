दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल कैमरे ने खोला अंतरिक्ष का बड़ा राज, पहली बार दिखी 'तारों की बारात', नजारा देख दंग रह गए वैज्ञानिक

बताते चलें कि चिली में स्थापित वेरा सी. रुबिन ऑब्ज़र्वेटरी अमरीका के नेशनल साइंस फाउंडेशन (NSF) और ऊर्जा विभाग का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है. चिली, दुनिया की ऐसी जगह है, जहां से अंतरिक्ष को सबसे ज्यादा साफ तरीके से देखा जा सकता है. यही वजह है कि अमेरिका ने वहां पर अपनी ऑब्ज़र्वेटरी बनाई है. उसकी यह ऑब्ज़र्वेटरी 'लीगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम' (LSST) नाम का 10 साल का एक बड़ा मिशन चला रही है. उसका काम ब्रह्मांड का लगातार अपडेट होने वाला नक्शा बनाना है.