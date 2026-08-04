दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल कैमरे ने खोला अंतरिक्ष का बड़ा राज, पहली बार दिखी 'तारों की बारात', नजारा देख दंग रह गए वैज्ञानिक

50,000 Stars Visible in Single Frame: अंतरिक्ष विज्ञान में वैज्ञानिकों को बड़ी सफलता हाथ लगी है. वैज्ञानिकों के हाथ अब तक की सबसे साफ तस्वीर लगी है, जिसमें 5 लाख से ज़्यादा गैलेक्सी (आकाशगंगाएं) और 50 हजार से ज़्यादा तारे एक साथ नज़र आ रहे हैं. इस कमाल की तस्वीर को दुनिया में बनाए गए अब तक के सबसे बड़े डिजिटल कैमरे से खींचा गया है. इस तस्वीर को चिली में स्थापित वेरा सी. रुबिन ऑब्ज़र्वेटरी ने जारी किया है.
असल में यह फोटो कोई साधारण 'एक क्लिक' में लिया गया स्नैपशॉट नहीं है. इसे रुबिन ऑब्ज़र्वेटरी के 3.2-गीगापिक्सल (320 करोड़ पिक्सल) वाले विशालकाय LSST कैमरे और 8.4 मीटर चौड़े सिमॉनी सर्वे टेलीस्कोप की मदद से बनाया गया है.
वैज्ञानिकों ने खास तकनीक के जरिए इस कैमरे से ली गई सैकड़ों तस्वीरों को एक के ऊपर एक जोड़ा. इससे बेहद दूरी से आ रही धुंधली रोशनी भी बिल्कुल साफ हो गई. इसके बाद ऐसी अद्भुत तस्वीर निकलकर सामने आई, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया.
तस्वीर में घूमती हुई स्पाइरल गैलेक्सीज़, गोल-अंडे जैसी एलिप्टिकल गैलेक्सीज़, आपस में टकराती हुई आकाशगंगाएं और शुरुआती ब्रह्मांड की धुंधली लाल गैलेक्सीज़ साफ़ दिख रही थीं. इसमें हमारी अपनी 'मिल्की वे' (दुग्धमेखला) के कुछ चमकीले तारे भी नजर आए.
तस्वीर में दिख रहे आसमान के इस खास हिस्से को 'COSMOS फील्ड' कहा जाता है. वैज्ञानिक पिछले 20 सालों से भी ज़्यादा समय से इसी हिस्से पर पर नज़र टिकाए हुए हैं. इस जगह की सबसे खास बात यह है कि यह हमारी अपनी आकाशगंगा की धूल और घने तारों से बहुत दूर है. यानी यहां से गहरे अंतरिक्ष को देखने में कोई रुकावट या 'कचरा' बीच में नहीं आता.
यहां से अरबों प्रकाश-वर्ष दूर मौजूद गैलेक्सीज़ भी साफ़ दिखती हैं. चूंकि अंतरिक्ष में जितनी गहराई से देखा जाता है, एक तरह से समय में उतना ही पीछे देखा जा रहा होता है, इसलिए यह जगह ब्रह्मांड के इतिहास और गैलेक्सीज़ के बनने के सफर को समझने का सबसे बेहतरीन जरिया भी है.
रुबिन ऑब्ज़र्वेटरी के निदेशक बॉब ब्लम कहते हैं कि यह तो बस एक शुरुआत है. आने वाले सालों में जब इस हिस्से को बार-बार देखा जाएगा, तो सुपरनोवा (तारों के धमाके) जैसी खगोलीय घटनाओं की सटीक जानकारी भी सामने आ जाएगी, जिससे ब्रह्मांड के कई और गहरे राज़ खुलेंगे.
उन्होंने बताया कि जारी की गई तस्वीर रुबिन के 'अर्ली डेटा प्रिव्यू 2' (EDP2) प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 के बीच जुटाए गए डेटा से बनी है. यह दक्षिणी गोलार्ध के रात के आसमान के लगभग छठे हिस्से को कवर करती है.
बताते चलें कि चिली में स्थापित वेरा सी. रुबिन ऑब्ज़र्वेटरी अमरीका के नेशनल साइंस फाउंडेशन (NSF) और ऊर्जा विभाग का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है. चिली, दुनिया की ऐसी जगह है, जहां से अंतरिक्ष को सबसे ज्यादा साफ तरीके से देखा जा सकता है. यही वजह है कि अमेरिका ने वहां पर अपनी ऑब्ज़र्वेटरी बनाई है. उसकी यह ऑब्ज़र्वेटरी 'लीगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम' (LSST) नाम का 10 साल का एक बड़ा मिशन चला रही है. उसका काम ब्रह्मांड का लगातार अपडेट होने वाला नक्शा बनाना है.