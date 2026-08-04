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दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल कैमरे ने खोला अंतरिक्ष का बड़ा राज, पहली बार दिखी 'तारों की बारात', नजारा देख दंग रह गए वैज्ञानिक

World Largest Digital Camera: दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल कैमरे ने अंतरिक्ष का बड़ा राज खोल दिया है. पहली बार एक फ्रेम में 50 हजार तारे और 5 लाख गैलेक्सीज नजर आए हैं. यह तस्वीर देखकर दुनिया हैरान है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 04, 2026, 05:04 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 07:44 AM IST
दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल कैमरे ने खोला अंतरिक्ष का बड़ा राज, पहली बार दिखी 'तारों की बारात', नजारा देख दंग रह गए वैज्ञानिक

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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