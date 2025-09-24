रोज सूख रही दुनिया की सबसे बड़ी झील, साइंटिस्ट ने बताया- बदलने वाली है धरती की तस्वीर

जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी का सबसे बड़ा इनलैंड झील कैस्पियन सी तेजी से गायब होने की कगार पर है. रूस के कैस्पियन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार, यह समुद्र अपने सबसे निचले दर्ज स्तर -29 मीटर तक पहुंच चुका है. पिछले कुछ वर्षों में इसका जलस्तर जिस गति से गिरा है, उसे देखकर वैज्ञानिक भी परेशान हैं.

जहां पहले सालाना 10 सेंटीमीटर तक गिरावट देखी जाती थी, अब यह दर 30 सेंटीमीटर प्रति वर्ष हो चुकी है. यानी तीन गुना अधिक ज्यादा तेजी से पानी सूख रहा है. यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा के सैटेलाइट डेटा भी इस चिंताजनक बदलाव की पुष्टि कर चुके हैं.

जलवायु परिवर्तन असली खतरा

कैस्पियन सागर के सिकुड़ने का कारण केवल इंसानों द्वारा किया जा रहा पानी की बर्बादी नहीं है, जैसा कि अरल सागर के मामले में हुआ था. इसका सबसे बड़ा कारण है, बढ़ते तापमान के चलते वाष्पीकरण में आई तेजी. यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेमन के वैज्ञानिक मैथियास प्रांगे के अनुसार, यह एक "हाइड्रोलॉजिकल टिपिंग पॉइंट" है, जहां समुद्र से वाष्पीकरण की दर वर्षा और नदी के जल आगमन से ज्यादा हो गई है. वोल्गा नदी, जो कैस्पियन को 80% ताजा पानी देती है, अब उतना योगदान नहीं दे पा रही.

खत्म हो रहे कैस्पियन सील

कैस्पियन सागर के उत्तरी हिस्से में तो हालात और खराब हैं, जहां पानी की गहराई औसतन 5 मीटर है. यहां थोड़ी सी भी गिरावट से विशाल इलाका सूख जाता है. यह इलाका प्रवासी पक्षियों, स्टर्जन मछलियों और दुर्लभ कैस्पियन सील का घर था, जिनका अब 80% से अधिक प्रजनन क्षेत्र खत्म हो चुका है।

बंदरगाह, पाइपलाइन और राजनीतिक असर

कैस्पियन सागर के सिकुड़ने का असर सिर्फ पर्यावरण तक सीमित नहीं है, यह अब आर्थिक और राजनीतिक संकट में भी तब्दील हो रहा है. कजाखस्तान और अजरबैजान के प्रमुख बंदरगाह जैसे अक्ताऊ और बाकू अब समुद्र से कई किलोमीटर दूर रह गए हैं. तेल और गैस रिग्स तक पहुंचने के लिए कंपनियों को महंगे ड्रेजिंग प्रोजेक्ट्स शुरू करने पड़ रहे हैं. साथ ही, कैस्पियन और काला सागर को जोड़ने वाली वोल्गा-डॉन नहर की नेविगेशन क्षमता भी घट रही है, जिससे चीन से यूरोप तक का ‘मिडिल कॉरिडोर’ प्रभावित हो रहा है.

बज रही खतरे की घंटी

कैस्पियन सागर की हालत अब उन सभी एंडोरिक जलाशयों के लिए चेतावनी बन गई है, जिनमें कोई बाहरी प्रवाह नहीं होता. वैज्ञानिक इसे 'कोल माइन में कैनरी' मान रहे हैं, यानी संकट का सबसे पहला संकेतक. यदि वैश्विक तापमान में केवल 1°C की वृद्धि होती है, तो समुद्र का स्तर अतिरिक्त 2 मीटर और गिर सकता है. डॉ. प्रांगे ने चेतावनी दी, “हमारे पास समय नहीं है. हम अपनी आंखों के सामने एक पूरा समुद्र खत्म होते देख रहे हैं. यह पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है.”