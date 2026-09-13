दुनिया की वो सबसे 'बुद्धिमान' चिड़िया, जिसका कंप्यूटर से भी तेज चलता है दिमाग; ढूंढ निकालती है 12 फुट गहरी बर्फ में दबा दाना

Research on Mountain Chickadee Memory: यूएस में बर्फ से ढके सिएरा नेवादा के पहाड़ों में सुबह-सुबह जब एक माउंटेन चिकैडी नाम की छोटी चिड़िया सोकर उठती है, तो उसके पास आलस करने का बिल्कुल समय नहीं होता. पेंसिल जितनी हल्की यह नन्हीं चिड़िया कुछ ही मिनटों में बर्फ में छिपाए गए अपने चीड़ के बीजों (पाईन नट्स) को ढूंढ निकालती है. अगर वह ऐसा न करे तो बर्फीली हवाओं और शून्य से नीचे के तापमान में इसकी जान जा सकती है. लेकिन किस्मत से, ये छोटी चिड़िया याददाश्त की पक्की उस्ताद होती है, जिसकी वजह से उसे पता रहता है कि उसे अच्छी तरह याद रहता है कि उसने सर्दियों के लिए छिपाए गए अपने लगभग एक लाख बीजों में से हर एक बीज कहां रखा है.
डेली साइंस की रिपोर्ट के मुताबिक, यूनिवर्सिटी ऑफ नेवादा, रीनो (UNR) की ऐ अना रिचमंड और उनकी टीम इस अनोखी चिड़िया की याददाश्त पर शोध कर रही हैं. इसके लिए उनकी टीम अक्सर पहाड़ी इलाके का दौरा करती रहती है. वे कैलिफोर्निया से लगभग 16 किलोमीटर दूर 'सेजहेन क्रीक फील्ड स्टेशन' जाती हैं, जहां पर जंगली जानवरों की समझ पर एक स्टडी चल रही है.
ऑटोमैटिक तकनीक के जरिए वहां पर हर साल लगभग 250 चिड़ियाओं की याददाश्त का परीक्षण किया जाता है. इससे यह समझने में मदद मिल रही है कि याददाश्त का चिड़ियों के जीवित रहने और प्रजनन पर क्या असर पड़ता है.
UNR के व्यवहार वैज्ञानिक व्लादिमीर प्रावोसुदोव ने यह अध्ययन इसलिए शुरू किया ताकि यह समझा जा सके कि जानवरों को अच्छी याददाश्त की ज़रूरत क्यों होती है. वह 1999 से माउंटेन चिकैडी नाम की चिड़िया पर स्टडी कर रहे हैं.
'गोशूट' भाषा में 'अनी की' (a’ni ki) कही जाने वाली ये चिड़िया 4 मीटर (13 फीट) से भी गहरी बर्फ के बीच या पेड़ों की दरारों में भी छिपा एक-एक बीज ढूंढ निकालती हैं. स्टडी के दौरान टीम को पता चला कि लगभग दो-तिहाई (66%) चिड़िया अपनी पहली सर्दी में ही दम तोड़ देती हैं. लेकिन जो बच जाती हैं, वे 10 साल या उससे ज़्यादा जी सकती हैं. 'साइंस' पत्रिका में 2024 में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, जो चिड़िया जितनी ज़्यादा समझदार होती हैं, वे उतनी ही लंबी ज़िंदगी जीती हैं.
शोधकर्ताओं ने वर्ष 2013 में 8 फीडरों (दाना चुगने की जगह) का एक नेटवर्क बनाया. जिससे जंगलों में चिड़ियों की याददाश्त का परीक्षण करना संभव हो पाया. इस कड़ी मेहनत के बेहतरीन नतीजे मिले. टीम ने पाया कि चिड़ियाओं के दिमाग की 80% क्षमता उनके जेनेटिक्स पर निर्भर करती है.
रिचमंड यह भी देखना चाहती थीं कि क्या पेट के बैक्टीरिया (गट माइक्रोबायोम) का भी दिमाग पर कोई असर पड़ता है. उन्होंने 41 चिड़ियों की बीट के नमूनों की जांच की. पता चला कि जिन चिड़ियों की याददाश्त सबसे अच्छी थी, उनके पेट में शॉर्ट-चेन फैटी एसिड बनाने वाले बैक्टीरिया ज़्यादा थे. यह फैटी एसिड दिमाग के स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है.
ज़्यादातर जानवरों और इंसानों में उम्र के साथ याददाश्त कमज़ोर होने लगती है. लेकिन कैथरीन जॉनसन के शोध से पता चला है कि बूढ़ी चिकैडी चिड़ियों में याददाश्त की कोई कमी नहीं आती. उन्होंने पिछले 10 सालों के 804 चिड़ियाओं के टेस्ट का विश्लेषण किया और पाया कि उम्रदराज़ चिड़िया भी दिमाग से पूरी तरह तेज़ रहती हैं!
विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह पता चल जाए कि ये चिड़िया अपनी याददाश्त कैसे बनाए रखती हैं, तो इससे इंसानों और अन्य जीवों में उम्र के साथ घटने वाली याददाश्त को रोकने में मदद मिल सकती है. शोधकर्ता कैरी ब्रांच और प्रावोसुदोव ने पाया कि चिड़ियों की याददाश्त का असर उनके साथी चुनने पर भी पड़ता है.
जो नर चिड़िया ज़्यादा समझदार और तेज़ दिमाग वाले होते हैं, वे न केवल अपने मुख्य साथी के साथ बच्चे पैदा करते हैं, बल्कि दूसरी मादा चिड़िया भी उनकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होती हैं. विश्लेषण से पता चला कि मादा चिड़िया अपने स्थाई साथी की तुलना में ज़्यादा होशियार नर चिड़िया के साथ संबंध बनाना पसंद करती हैं, ताकि उनके बच्चों में 'अच्छे जीन' आ सकें.
मादा चिड़िया को कैसे पता चलता है कि कौन सा नर ज़्यादा समझदार है? शोधकर्ताओं का मानना है कि समझदार नर चिड़िया दिन में ज़्यादा गाते हैं, जो एक संकेत हो सकता है. इसके अलावा उनके पंखों की चमक जैसे अन्य कारण भी हो सकते हैं, जिस पर अभी शोध जारी है.