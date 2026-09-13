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दुनिया की वो सबसे 'बुद्धिमान' चिड़िया, जिसका कंप्यूटर से भी तेज चलता है दिमाग; ढूंढ निकालती है 12 फुट गहरी बर्फ में दबा दाना

Study on Mountain Chickadee: क्या आप जानते हैं कि दुनिया की वो सबसे 'बुद्धिमान' चिड़िया कौन-सी है, जिसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है. वो 12 फुट गहरी बर्फ में भी छिपाए गए अपने दाने को ढूंढ निकालती है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Sep 13, 2026, 10:44 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 10:44 PM IST
दुनिया की वो सबसे 'बुद्धिमान' चिड़िया, जिसका कंप्यूटर से भी तेज चलता है दिमाग; ढूंढ निकालती है 12 फुट गहरी बर्फ में दबा दाना

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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