दुनिया की वो सबसे 'बुद्धिमान' चिड़िया, जिसका कंप्यूटर से भी तेज चलता है दिमाग; ढूंढ निकालती है 12 फुट गहरी बर्फ में दबा दाना

Research on Mountain Chickadee Memory: यूएस में बर्फ से ढके सिएरा नेवादा के पहाड़ों में सुबह-सुबह जब एक माउंटेन चिकैडी नाम की छोटी चिड़िया सोकर उठती है, तो उसके पास आलस करने का बिल्कुल समय नहीं होता. पेंसिल जितनी हल्की यह नन्हीं चिड़िया कुछ ही मिनटों में बर्फ में छिपाए गए अपने चीड़ के बीजों (पाईन नट्स) को ढूंढ निकालती है. अगर वह ऐसा न करे तो बर्फीली हवाओं और शून्य से नीचे के तापमान में इसकी जान जा सकती है. लेकिन किस्मत से, ये छोटी चिड़िया याददाश्त की पक्की उस्ताद होती है, जिसकी वजह से उसे पता रहता है कि उसे अच्छी तरह याद रहता है कि उसने सर्दियों के लिए छिपाए गए अपने लगभग एक लाख बीजों में से हर एक बीज कहां रखा है.