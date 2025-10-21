अंतरिक्ष का दरवाजा! ये 'लाइन' पार करते ही स्पेस की दुनिया हो जाती है शुरू, धरती से है बस इतने किलोमीटर दूर

How far is space from Earth: हम सब जानते हैं कि धरती के ऊपर आसमान है और आसमान के बाद अंतरिक्ष (Space) है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि धरती का वायुमंडल (Atmosphere) कहां खत्म होता है और अंतरिक्ष कहां से शुरू होता है? इस काल्पनिक (imaginary) सीमा रेखा को ही 'कार्मन रेखा' (Karman Line) कहा जाता है. इसे अंतरिक्ष की आधिकारिक 'सरहद' माना जाता है. यह कोई दीवार या तार की बाड़ नहीं है, बल्कि वैज्ञानिकों द्वारा तय की गई एक ऐसी ऊंचाई है, जिसके बाद हवाई जहाजों का उड़ना मुश्किल हो जाता है और रॉकेट या अंतरिक्ष यान का काम शुरू हो जाता है.

कार्मन रेखा क्या है और कहां है?

'कार्मन रेखा' धरती की सतह से ठीक 100 किलोमीटर (लगभग 62 मील) की ऊंचाई पर स्थित है. यह रेखा हमारे ग्रह के वायुमंडल और अंतरिक्ष के बीच की वो जगह है, जिसे दुनिया भर में अंतरिक्ष का प्रवेश द्वार (Gateway to Space) माना जाता है. जब कोई भी अंतरिक्ष एजेंसी किसी अंतरिक्ष यान या रॉकेट को लॉन्च करती है तो उसे सफलता तभी मिलती है, जब वह इस 100 किलोमीटर की सीमा को पार कर लेता है.

कार्मन रेखा का क्या मतलब है?

इस रेखा को हंगरी के एक भौतिक विज्ञानी (Physicist) और इंजीनियर थिओडोर वॉन कर्मन (Theodore von Kármán) के नाम पर ' कार्मन रेखा' कहा जाता है. उन्होंने ही सबसे पहले यह हिसाब लगाया था कि वायुमंडल में एक ऐसी ऊंचाई है. जहां हवा इतनी विरल (पतली) हो जाती है कि हवाई जहाजों के पंख (Wings) उन्हें ऊपर उठाने के लिए पर्याप्त 'लिफ्ट' (Lift) पैदा नहीं कर पाते. इस ऊंचाई से ऊपर उड़ने के लिए किसी भी विमान को अपनी गति (Speed) को इतना बढ़ाना होगा कि वह खुद को ऊपर रखने की जगह सीधे कक्षा (Orbit) में स्थापित करने लगे. यानी कार्मन रेखा वह ऊंचाई है, जहां एरोनॉटिक्स (विमान विज्ञान) खत्म होता है और एस्ट्रोनॉटिक्स (अंतरिक्ष विज्ञान) शुरू होता है.

कार्मन रेखा क्यों जरूरी है?

अंतरिक्ष की यह काल्पनिक सीमा कई वजहों से बहुत महत्वपूर्ण है. यह रेखा यह तय करती है कि कौन से नियम लागू होंगे. इस रेखा के नीचे किसी देश के हवाई क्षेत्र (Airspace) के नियम लागू होते हैं, और इसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून लागू होते हैं. इसे पार करने वाले किसी भी व्यक्ति को आधिकारिक तौर पर अंतरिक्ष यात्री (Astronaut) माना जाता है.