बाबा आदम के जमाने से भी पुराना है ये सोना! कब्र नंबर 43 के रहस्य से अंजान दुनिया; वैज्ञानिक भी बोले…

World Oldest Gold Discovery: वैज्ञानिकों में इस ऐतिहासिक खोज को बुल्गारिया के वर्ना शहर में किया है. यह काला सागर के पास बसा हुआ है. आज जहां फैक्ट्रियां और खाली जमीनें हैं. वहीं नीचे हजारों साल पुरानी एक सभ्यता के निशान छिपे थे. 1970 के दशक की शुरुआत में यहां खुदाई के दौरान कुछ मेटल्स के सामान मिले थे. शुरुआत में लोगों को लगा कि ये पीतल या किसी और धातु के होंगे लेकिन बाद में जांच में पता चला कि ये शुद्ध सोने के बने हैं.

वर्ना कब्रिस्तान की खोज

इस खोज के बाद बड़े स्तर पर खुदाई शुरू हुई. यहां एक प्राचीन कब्रिस्तान मिला जिसे आज वर्ना चाल्कोलिथिक नेक्रोपोलिस कहा जाता है. साल 1972 से 1991 के बीच यहां कुल 294 कब्रें खोजी गईं. ये कब्रें करीब 5,000 साल ईसा पूर्व की हैं. इन्हीं कब्रों से दुनिया का सबसे पुराना तैयार किया गया सोना मिला है.

कब्रों में दिखी अमीरी और गरीबी

इस कब्रिस्तान की सबसे खास बात यह है कि यहां हर कब्र एक जैसी नहीं. कुछ कब्रों में सिर्फ पत्थर के औजार या हड्डियों के गहने मिले हैं. जबकि कुछ कब्रों में बहुत ज्यादा सोना, तांबे के औजार और सुंदर मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं. इससे पता चलता है कि उस समय समाज में अमीर और गरीब का फर्क साफ दिखने लगा था.

ग्रेव 43 है सबसे रहस्यमयी कब्र

सबसे ज्यादा चर्चा कब्र नंबर 43 की होती है. इसमें एक आदमी को दफनाया गया था. उसकी उम्र करीब 40 साल रही होगी. उसके साथ करीब डेढ़ किलो सोना रखा था. इस कब्र में सोने के कंगन, सोने से ढकी कुल्हाड़ी, 40 सेंटीमीटर से ज्यादा लंबा पत्थर का ब्लेड और यहां तक कि निजी अंग के लिए सोने का खोल भी पाए गए हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह व्यक्ति अपने समाज का बहुत बड़ा नेता रहा होगा.

बता दें कि इस कब्र में रखी चीजों की जगह और तरीका यह दिखाता है कि सोना सिर्फ सजावट नहीं था बल्कि ताकत और रुतबे का निशान था. ऐसे कीमती सामान सिर्फ गिनी-चुनी कब्रों में ही पाए गए हैं. इससे यह साफ होता है, उस समय समाज में ऊंच-नीच और सत्ता की शुरुआत हो चुकी थी.

वर्ना की इस सभ्यता को धातु बनाने की अच्छी समझ थी. सोना पास के इलाकों से लाया गया था. तांबे के औजार भी बनाए जाते थे. इसके अलावा कई कब्रों में समुद्र से मिलने वाले खास शंख पाए गए. जिन्हें यहां से बहुत दूर भूमध्य सागर से लाया गया था. इसका मतलब है कि उस समय लोग दूर-दूर तक व्यापार करते थे.

खाली कब्रें और धर्म के संकेत

कुछ कब्रें ऐसी भी मिलीं जिनमें इंसानी हड्डियां नहीं थीं लेकिन सोने से बनी चीजें रखी थीं. कहीं मिट्टी के चेहरे बनाए गए थे तो कहीं छोटे मुकुट, छड़ी और जानवरों की आकृतियां भी रखी थीं. वैज्ञानिक मानते हैं कि ये कब्रें किसी धार्मिक या खास रस्म के लिए बनाई गई होंगी.

अचानक खत्म हो गई सभ्यता

इतनी उन्नत होने के बावजूद वर्ना की यह सभ्यता करीब 4000 ईसा पूर्व अचानक खत्म हो गई. आसपास के इलाकों में भी लोग बसना छोड़ गए थे. कहीं भी लड़ाई या हमले के निशान नहीं मिले हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि मौसम में बदलाव, समुद्र का स्तर बढ़ना और जमीन का दलदल बन जाना इसकी बड़ी वजह हो सकती है.

बता दें, 1991 के बाद यहां खुदाई रोक दी गई. कब्रिस्तान का एक बड़ा हिस्सा अब भी जमीन के नीचे दबा हुआ है. यह जगह अब आम लोगों के लिए बंद है. चारों तरफ फैक्ट्रियां और खाली प्लॉट हैं, लेकिन जो कुछ यहां से मिला है वह दुनिया के इतिहास को समझने के लिए बेहद अहम है.

