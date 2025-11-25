Advertisement
World Oldest Living Creature: बुढ़ापे के बाद दोबारा हो जाता है जवान! ये है दुनिया का सबसे पुराना जीव

World Oldest Living Creature: क्या आप जानते हैं कि धरती पर सबसे पुराना जीव कौन-सा है. जी हां, एक ऐसा छोटा-सा जीव है जो उम्र को पलट देता है. इसकी  पुनर्जन्म की अद्भुत क्षमता ही इसको सबसे अनोखा बनाती है. चलिए जानते हैं उस जीव के बारे में जिसको अमर कहा जाता है.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Nov 25, 2025, 12:18 PM IST
World Oldest Living Creature: यूं तो दुनिया में ऐसे कई जीव हैं जिन्हें लंबी उम्र का दर्जा मिला हुआ है. लेकिन (Turritopsis dohrnii) इम्मोर्टल जेलीफिश की कहानी बिल्कुल चौंकाने वाली है. इस जीव के अंदर एक ऐसी अद्भुत कला है जिससे ये अपनी उम्र को न सिर्फ रोक सकता है, बल्किा पास्ट में जाकर दोबारा बचपन और जवानी को जी सकता है. जी हां, ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि सच है. इसी क्षमता के कारण ये नन्हा सा जीव विज्ञान जगत में चर्चा और शोध का विषय बना रहता है. आज हम धरती पर जीवित सबसे पुराने जीव के बारे में जानेंगे.

क्या है जेलीफिश?
जानकारी के अनुसार जेलीफिश एक अकशेरुकी जीव है. इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है. जेलीफिश में मछली की तरह दिमाग, दिल या खून नहीं होता है. जानकारी के अनुसार अधिकांश जेलीफिश मर जाती हैं, लेकिन ये खास प्रजाति ट्यूरिटोप्सिस डोहरनी (अमर जेलीफिश) या इम्मोर्टल जेलीफिश है जो अपनी उम्र को पलटने की क्षमता रखती है. इम्मोर्टल जेलीफिश को "जैविक रूप से" से अविनाशी या अमर माना गया है.

क्यों नहीं मरती है ये जेलीफिश?
जेलीफिश के अमर होने या न मरने के पीछे एक गजब की क्षमता या मैकेनिज्म है. दरअसल, जब जेलीफिश को कोई चोट लगती है, किसी कारण भोजन नहीं मिल पाता है या जब ये ज्यादा तनाव में होती है जो ये अपना व्यस्क रूप छोड़कर वापस पॉलीप चरण (Polyp Stage) या किशोरावस्था में बदल जाती है. इससे ये अपना जीवन दोबारा शुरू कर सकती है. ऐसा करने से जेलीफिश को अपना जीवन दोबारा जीने का मौका मिलता है. यानि वास्ताविक रूम में यदि कोई बीमारी या शिकारी इसे न मारे तो ये जीव कभी नहीं मरेगा. यही कारण है कि इसे अमर जेलीफिश के नाम से भी बुलाते हैं.
कब हुई थी खोज?
सन् 1883 में जेलीफिश की खोज की गई थी, लेकिन 1990 के बाद जब वैज्ञानिकों ने इसकी ये क्षमता को समझने की कोशिश की तो वैज्ञानिकों के लिए बड़े अध्ययन का विषय बन गई. शोधकर्ताओं का कहना है कि इस जीव का रिजनरेशन प्रक्रिया मानव उम्र बढ़ने और जीव विज्ञान के अध्ययन के लिए काफी महत्वपूर्ण है. जेलीफिश की संरचना और गुण बेहद प्राचीन हैं यही कारण है कि वैज्ञानिक इसे जिंदा फॉलिस भी कहते हैं. 

नहीं बढ़ती जेलीफिश की उम्र
जेलीफिश उम्र बढ़ने के प्रोसेस से बच सकती है यही क्षमता इसे दुनिया में सबसे पुराना और अनोखा जीव बनाती है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. यहां दी गई जानकारी सोशल मीडिया पर किए गए दावों पर आधारित है. Zee News किसी भी प्रकार के दावे की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं करता है.

