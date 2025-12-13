एक रिसर्च, एक फैसला और 4900 साल का अंत; विज्ञान के इतिहास की सबसे अफसोसजनक भूलों दर्ज है ये घटना!

Prometheus 4900 Years Cut Down: प्रोमीथियस नाम ये पेड़ अमेरिका के नेवादा राज्य में मौजूद ग्रेट बेसिन नेशनल पार्क में था. यह एक ब्रिसलकोन पाइन प्रजाति का पेड़ था. इसे दुनिया के सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले पेड़ों में गिना जाता है. इसकी उम्र करीब 4,900 साल आंकी गई, जो इसे अब तक का सबसे पुराना डेटेड पेड़ बनाती है.

बता दें कि ब्रिसलकोन पाइन पेड़ बेहद मजबूत और धीमी गति से बढ़ने वाले होते हैं. इनकी लकड़ी बहुत घनी होती है, यही कारण है कि ये खराब मौसम, कीड़ों और फंगस से काफी हद तक सुरक्षित रहते हैं. इनका तना अक्सर टेढ़ा-मेढ़ा होता है. ग्रेट बेसिन ब्रिसलकोन पाइन प्रजाति हजारों साल तक जीवित रह सकती है.

कैसे शुरू हुई

साल 1964 की गर्मियों में डोनाल्ड आर. करी नाम के एक ग्रेजुएट छात्र इस इलाके में शोध कर रहे थे. वे भूगोलविद थे और ग्रेट बेसिन की व्हीलर पीक पहाड़ी के पास मौजूद ग्लेशियरों के इतिहास को समझना चाहते थे. पेड़ों के तनों में मौजूद ग्रोथ रिंग्स पुराने मौसम और जलवायु की जानकारी देते हैं, जिससे यह पता चलता है कि हजारों साल पहले ग्लेशियर कैसे बदलते रहे होंगे. करी को ब्रिसलकोन पाइन के बारे में तब जानकारी मिली जब उनकी मां ने उन्हें नेशनल जियोग्राफिक में छपा एक लेख भेजा, यह लेख एडमंड शुलमैन ने लिखा था. उन्होंने मेथुसेलह नाम के एक और बेहद पुराने ब्रिसलकोन पाइन पर शोध किया था.

शोध के दौरान मुश्किल

पेड़ों के छल्लों की गिनती के लिए,आमतौर पर एक खास औजार से पेड़ के तने से पेंसिल जितना मोटा लकड़ी का टुकड़ा निकाला जाता है. इसे कोर सैंपल कहा जाता है. करी को इसके लिए US Forest Service से अनुमति भी मिल गई थी. लेकिन जब वे ‘प्रोमीथियस’ पेड़ का सैंपल लेने लगे तो समस्या सामने आई.

हालांकि बाद में 2001 की एक डॉक्यूमेंट्री में करी ने बताया कि पेड़ का तना इतना मोटा था कि उपलब्ध औजारों से कोर सैंपल निकालना संभव नहीं था.

लिया गया बड़ा फैसला

इसके बाद वन सेवा से दोबारा अनुमति लेकर प्रोमीथियस को काट दिया गया. काटे गए पेड़ से करीब 30 सेंटीमीटर मोटा लकड़ी का एक टुकड़ा लिया गया था. जिससे उसके छल्लों की गिनती की जा सके. उस समय करी को अंदाजा था कि पेड़ 4,000 साल से ज्यादा पुराना हो सकता है.

सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई

जब करी ने ध्यान से पेड़ के छल्ले गिने, तो वे खुद हैरान रह गए थे. गिनती 4,000 साल से आगे निकल गई, फिर 4,500 और 4,600 साल भी ज्यादा हो गई. अंत में उम्र करीब 4,900 साल तक पहुंच गई. करी ने कई बार दोबारा गिनती की साथ ही कई जांच की लेकिन फिर नतीजा वही रहा. तब यह साफ हो गया कि प्रोमीथियस उस समय तक का सबसे पुराना पेड़ था और दुर्भाग्य से वह अब उसे काटा जा चुका था.

बता दें कि प्रोमीथियस अपने स्थान पर सिर्फ एक ठूंठ की तरह मौजूद है. आसपास की चट्टानों में आसानी से नजर भी नहीं आता. हालांकि ध्यान देने वाली बात है कि ग्रेट बेसिन विजिटर सेंटर में इसके तने का एक हिस्सा सुरक्षित रखा गया है.

यह घटना विज्ञान के इतिहास की सबसे अफसोसजनक भूलों में दर्ज की जाती है. यह याद दिलाती है कि प्रकृति के हर खजाने की अहमियत समय रहते समझना बहुत जरूरी है.

