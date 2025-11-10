Advertisement
जहां से अंधविश्वास खत्म होता है वहीं विज्ञान जन्म लेता है... कब मनाया जाता है इंटरनेशनल साइंड डे? क्या है इस साल की थीम

International Science Day 2025:  दुनियाभर में जीवन जीने के लिए विज्ञान के महत्व को समझने के लिए  10 नवंबर 2025 को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Nov 10, 2025, 08:01 AM IST
World Science Day 2025: दुनियाभर में आज यानी 10 नवंबर 2025 को विश्व विज्ञान दिवस (World Science Day 2025) मनाया जाता है. इसका मकसद समाज में विज्ञान की भूमिका को समझना और यह दिखाना कि यह किस तरह हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करता है. इस साल भी दुनियाभर में अलग-अलग तरीके से विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है. 

क्यों मनाया जाता है विश्व विज्ञान दिवस?  

विश्व विज्ञान दिवस की शुरुआत UNESCO ने साल 2001 में की थी और इसे पहली बार साल 2002 में मनाया गया था. उस समय से लेकर आज तक हर साल इस दिन दुनिया भर में वैज्ञानिक संस्थान, विश्वविद्यालय और संगठन विज्ञान से जुड़ी गतिविधियां, वर्कशॉप्स और चर्चाएं आयोजित करते हैं ताकि आम लोगों में विज्ञान के प्रति रुचि और समझ बढ़ाई जा सके. विज्ञान सिर्फ प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं है. यह हमारे समाज, पर्यावरण, स्वास्थ्य और विकास से सीधा जुड़ा है. विश्व विज्ञान दिवस का मुख्य उद्देश्य यह याद दिलाना है कि शांति और सतत विकास के लिए विज्ञान की भूमिका कितनी अहम है. 

इस साल की थीम 

इस दिन वैज्ञानिकों के योगदान को भी सम्मान दिया जाता है और साथ ही लोगों को विज्ञान की प्रासंगिकता से अवगत कराया जाता है. UNESCO हर साल इस दिवस के लिए एक नई थीम तय करता है. 2025 के लिए इसकी थीम है 'विश्वास, परिवर्तन और कल: 2050 के लिए हमें जिस विज्ञान की आवश्यकता है.' यह थीम इस बात पर फोकस करती है कि आने वाले दशकों में हमें कैसा विज्ञान चाहिए, जो मानवता, तकनीक और पर्यावरण तीनों के बीच संतुलन बनाए रख सके. 

विश्व विज्ञान दिवस का उद्देश्य 

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2024-2033 तक के दशक को 'सतत विकास के लिए विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय दशक' घोषित किया है. इसी के तहत 2025 का विश्व विज्ञान दिवस और भी खास माना जा रहा है, क्योंकि यह भविष्य की जरूरतों के अनुसार विज्ञान और समाज को फिर से समझने का मौका देता है. इस दिवस का एक और बड़ा उद्देश्य लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है. जब समाज विज्ञान को समझेगा और अपनाएगा, तभी वह अंधविश्वासों से दूर रह पाएगा और तार्किक सोच विकसित करेगा. यही कारण है कि विश्व विज्ञान दिवस न केवल वैज्ञानिकों के लिए, बल्कि हर नागरिक के लिए अहम है. ( इनपुट- IANS) 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

