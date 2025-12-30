मौत को मात देने की तैयारी! वैज्ञानिकों ने बनाया दुनिया का सबसे छोटा रोबोट, नंगी आंखों से भी नहीं आते नजर

World Smallest Robot: अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ पेनसिल्वेनिया और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के वैज्ञानिकों ने मिलकर बड़ी कामयाबी हासिल की है. उन्होंने एक बहुत ही छोटा रोबोट बना दिया है. इस खोज से इलाज, फैक्ट्री काम और पर्यावरण की जांच करने वाले जैसे कई क्षेत्रों में बड़ा बदलाव आ सकता है. बता दें कि ये छोटे रोबोट तकनीक की दुनिया में एक नया रास्ता खोलते हैं. अब तक इतने छोटे रोबोट बनाना और उन्हें अपने आप काम करने लायक बनाना बेहद मुश्किल था. हालांकि वैज्ञानिकों ने इस चुनौती को पार कर छोटा रोबोट बना दिया है.

रोबोट बनाना क्यों था मुश्किल

करीब 40 सालों से वैज्ञानिक कोशिश कर रहे थे कि एक मिलीमीटर से भी छोटे रोबोट बनाया जा सके, जो खुद से काम कर सकें. इतने छोटे आकार में चीजें अलग तरह से काम करती हैं. यहां गुरुत्वाकर्षण से ज्यादा पानी की चिपचिपाहट और रुकावट भी असर डालती है. यूनिवर्सिटी ऑफ पेनसिल्वेनिया के प्रोफेसर मार्क मिस्किन बताते हैं कि इस लेवल पर पानी में चलना ऐसा होता है जैसे किसी गाढ़े पदार्थ में धक्का देना इसलिए पहियों या पैरों वाले रोबोट यहां सही से काम नहीं कर पाते हैं.

तैरने की खास तकनीक

माइक्रो रोबोट्स में कोई घूमने वाला या हिलने वाला हिस्सा नहीं है. ये अपने आसपास एक हल्का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं. इससे पानी में मौजूद छोटे कण हिलते हैं और वही रोबोट को आगे बढ़ाते हैं. देखिए इसे आसान भाषा में ऐसे समझा जा सकता है जैसे रोबोट खुद अपने लिए बहती नदी बना रहा हो. उसी में तैर रहा हो. इस तकनीक की वजह से रोबोट ज्यादा मजबूत भी है और आसानी से खराब नहीं होते हैं. इन्हें बार-बार एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

रोबोट का दिमाग कैसे बना

इस रोबोट के लिए सिर्फ तैरना ही काफी नहीं था. इन रोबोट्स को सोचने और खुद फैसला लेने की भी जरूरत थी. इसके लिए यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे छोटे कंप्यूटर को बनाया. इन रोबोट्स में लगे सोलर पैनल सिर्फ 75 नैनोवॉट बिजली बनाते हैं. यह किसी स्मार्टवॉच से भी एक लाख गुना कम है. हालांकि इतनी कम बिजली में काम करने वाला कंप्यूटर बनाना बहुत ही बड़ी चुनौती थी. वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर के निर्देशों को बेहद छोटा और सरल बनाया, जिससे कम मेमोरी और कम बिजली में भी रोबोट सही तरह से काम पााए.

तापमान महसूस करने की क्षमता

ये छोटे रोबोट तापमान को बहुत बारीकी से महसूस कर सकते हैं.बता दें कि यह एक तिहाई डिग्री सेल्सियस तक का भी फर्क पकड़ लेते हैं. इससे ये अपने आसपास के माहौल को समझकर उसी हिसाब से काम कर सकते हैं. यह खासियत इन्हें मेडिकल रिसर्च के लिए बहुत ही उपयोगी बनाती है. यहां कोशिकाओं के तापमान में होने वाले छोटे बदलाव भी बहुत अहम होते हैं.

इलाज और रिसर्च में बड़ा बदलाव संभव

भविष्य में इन रोबोट्स को झुंड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है. हर रोबोट अलग काम कर सकता है. जैसे कोई तापमान देखेगा, कोई कोशिकाओं की हालत पर नजर रखेगा. इससे तो दवाओं की जांच, बीमारियों की पहचान, पर्यावरण की निगरानी और एकदम माइक्रो लेवल पर काम करना आसान हो सकता है. वैज्ञानिकों का कहना है कि यह सिर्फ शुरुआत भर है. आने वाले समय में ये बेहद छोटे रोबोट कई बड़े काम कर सकते हैं. हमारी जिंदगी बेहतर बनाने में सहायक हो सकते हैं.

यह भी पढ़ें: 160 मिलियन साल पुराने… रेगिस्तान में मिले इस ‘भयानक दानव’ के डरावने फुटप्रिंट्स, वैज्ञानिकों ने खोजे सबसे पुराने निशान