सिर्फ 1 पैसे में तैयार होगा दुनिया का सबसे छोटा रोबोट, शरीर के अंदर घुसकर करेगा बीमारियों का सफाया

Hindi Newsविज्ञानसिर्फ 1 पैसे में तैयार होगा दुनिया का सबसे छोटा रोबोट, शरीर के अंदर घुसकर करेगा बीमारियों का सफाया

Worlds Smallest Robot: वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे छोटे और सस्ते रोबोट विकसित किए हैं जो न केवल सोच और चल सकते हैं बल्कि खुद को ठीक करने में भी सक्षम हैं. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Dec 17, 2025, 11:45 AM IST
Science News in Hindi: पेनसिल्वेनिया और मिशिगन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने मिलकर एक ऐसा माइक्रो-रोबोट बनाया है जो आकार में किसी सूक्ष्मजीव (Microbe) जितना छोटा है. यह दुनिया का पहला ऐसा रोबोट है जो इतना छोटा होने के बावजूद खुद सोच सकता है, चल सकता है और फैसले ले सकता है. इसका आकार 0.2 x 0.3 मिलीमीटर है. यह इतना छोटा है कि आप इसे खुली आंखों से शायद ही देख पाएं. वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्होंने रोबोट तकनीक को पहले के मुकाबले 10,000 गुना छोटा कर दिया है. 

कितना छोटा है ये रोबोट?
इसके आकार की बात करें तो यह 0.2 x 0.3 मिमी है और एक रोबोट को बनाने का खर्च मात्र एक पैसा है. इसमें कोई हिलने-डुलने वाला पुर्जा जैसे पहिया या पंखा नहीं लगे हैं इसलिए यह बहुत मजबूत है और महीनों तक काम कर सकता है. सबसे खास बात है कि इसे चलाने के लिए बिजली की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि यह सूरज की रोशनी से ऊर्जा लेता है. 

बहुत छोटा है इसका दिमाग
इसके अंदर एक छोटा सा कंप्यूटर यानी दिमाग लगा है जो तापमान महसूस कर सकता है और उसके हिसाब से अपनी चाल बदल सकता है. ये रोबोट अकेले भी काम कर सकते हैं और मछलियों के झुंड की तरह मिलकर भी चल सकते हैं. इसके अलाव यह पानी में भी चल सकता है जबकि दूसरे रोबोट्स के लिए ऐसा करना जरा मुश्किल होता है. 

पानी के अंदर कैसे चलता है?
पानी के अंदर जाने पर यह रोबोट खुद हाथ-पैर नहीं चलाता बल्कि यह अपने चारों ओर एक बिजली का क्षेत्र (Electric Field) बनाता है. यह इलाका पानी के कणों को धक्का देता है जिससे रोबोट आगे बढ़ता है. ये नन्हें और छोटे रोबोट आन वाले भविष्य में विज्ञान और मेडिकल क्षेत्र को पूरी तरह से बदल सकते हैं. 

भविष्य में क्या होगा इसका फायदा?
ये छोटे से रोबोट मेडिकल क्षेत्र में नई क्रांति ला सकते हैं. ये रोबोट शरीर के अंदर जाकर सेल्स के स्तर पर बीमारी की जांच कर सकते हैं, कारखानों में बहुत छोटे और बारीक पुर्जे बनाने में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है और इनका कंप्यूटर एक स्मार्ट घड़ी की तुलना में 1 लाख गुना कम बिजली खर्च करता है. 

 

