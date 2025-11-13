Advertisement
जब 50 फुट का सांप करने वाला था हेलीकॉप्टर पर हमला! पायलट के दावे से हिल गई वैज्ञानिकों की दुनिया

50 Foot Big Snake: 1980 में बेल्जियम के एक पायलट रेमी वान लियर्ड में चौंकाने वाला दावा किया था. उन्होंने कहा था कि, कांगो के जंगल में एक 15 मीटर लंबा सांप देखा जो हेलीकॉप्टर की तरफ आ रहा था.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Nov 13, 2025, 10:23 AM IST
Science News: बेल्जियम के एक पायलट रेमी वान लियर्ड ने 1980 में एक दावा किया था जिसमें उन्होंने 1950 में देखे गए 50 फुट के सांप के बारे में बताया था. इसमें उन्होंने एक विशाल हरे-भूरे रंग के सांप को देखा जिसमें उसकी लंबाई 50 फीट थी. उन्होंने दावा किया कि सांप ने अपना सिर 3 मीटर ऊपर उठा लिया था. वान लियर्डे ने कहा, अगर मैं उसकी पहुंच में होता को वह मुझ पर हमला कर देता. आगे उन्होंने बताया कि, उसका मुंह इतना चौड़ा था कि वह पूरे इंसान को निगल सकता था.

दावे पर विश्वास क्यों किया गया?
भले ही यह दावा अविश्वसनीय था लेकिन वान लियर्डे द्वितीय विश्व युद्ध के अनुभवी पायलट थे जिस वजह से उनकी कहानी को ज्यादा गंभीरता से लिया गया. उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी ट्रेनिंग की वजह से वह हवा से भी सांप के आकार का सही अंदाजा लगा सकते थे. उन्होंने सांप की एक काली-सफेद तस्वीर भी खींची. हालांकि, यह तस्वीर धुंधली है और इससे सांप के आकार को पक्के तौर पर साबित नहीं किया जा सकता.

पायलट ने क्या कहा था?
उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि सांप का सिर लगभग एक मीटर लंबा था और वह आसानी से किसी इंसान को खा सकता था. इंटरव्यू के दौरान उनका शांत और गंभीर तरीका देखकर लोग और भी ज्यादा आकर्षित हुए और उनकी बात पर ध्यान दिया. कई दशकों तक कहानी बार-बार सुनाए जाने के बावजूद कोई दूसरा गवाह, कोई ठोस सबूत या कोई सहायक रिपोर्ट सामने नहीं आई है.

क्या ये सबसे बड़ा सांप है?
जीव विज्ञानियों ने मध्य अफ्रीका में बड़े सांपों की पहचान की है लेकिन उनमें से कोई भी वान लियर्डे द्वारा बताए गए 15 मीटर के आकार के पास भी नहीं है. इस क्षेत्र में सबसे बड़ी पुष्टि की गई प्रजाति अफ्रीकी रॉक पाइथन है. इसकी लंबाई अक्सर 3 मीटर से ज्यादा होती है और दुर्लभ मामलों में यह 6 मीटर तक दर्ज की गई है. आज तक किसी भी भरोसेमंद रिसर्च या रिकॉर्ड में कांगो या कहीं और इतने बड़े सांप के पाए जाने की खबर नहीं मिली है.

