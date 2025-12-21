Advertisement
trendingNow13048438
Hindi Newsविज्ञान1500 किलो का जंगली गुंडा...जिसके सामने हाथी भी लगते थे बच्चे, लाखों साल पहले धरती पर करता था राज

1500 किलो का जंगली गुंडा...जिसके सामने हाथी भी लगते थे बच्चे, लाखों साल पहले धरती पर करता था राज

Worlds Biggest Bear: आज हम आपको दुनिया के अब तक से सबसे विशालकाय भालू के बारे में बताएंगे. दक्षिण अमेरिका में पाया जाने वाला यह जीव 3.5 मीटर लंबा और 1.5 टन से ज्यादा वजनी था. यह आज के भालूओं से कहीं अधिक बड़ा था. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Dec 21, 2025, 11:23 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

1500 किलो का जंगली गुंडा...जिसके सामने हाथी भी लगते थे बच्चे, लाखों साल पहले धरती पर करता था राज

Polar Bears: दुनिया से सबसे बड़े भालूओं Polar Bears के आने से बहुत पहले दक्षिण अमेरिका में एक ऐसा विशाल जीव रहता था जिससे सभी जानवरों की रूह कांपती थी. इसका नाम था आर्कटोथेरियम एंगुस्टिडेंस. यह इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा भालू माना जाता है. जब यह अपने पैरों पर खड़ा होता था तो इसकी ऊंचाई 3.5 मीटर तक पहुंच जाती थी. इसका वजन 1,500 किलो से भी ज्यादा था. आज के समय का सबसे बड़ा ध्रुवीय भालू लगभग 700 किलो का होता है. 

कितने साल पहले रहता था भालू?
यह विशालकाय भालू आज से लगभग 10 से 20 लाख पहले धरती पर रहता था. उस समय दुनिया में हाथी जैसे दिखने वाले मैस्टोडॉन और स्लॉथ जैसे बड़े जानवर पाए जाते थे. इसके अवशेष मुख्य रूप से अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील में मिले हैं. यह दक्षिण अमेरिका के उन बड़े मैदानों और जंगलों में रहता था जहां शिकार के लिए कई सारे जानवर थे. 

यह भी पढ़ें: हवाई जहाज जितने बड़े पंख! वैज्ञानिकों ने खोजा इतिहास का सबसे विशाल पक्षी, 70 लाख साल पहले...

Add Zee News as a Preferred Source

बेहद खतरनाक था ये भालू
वैज्ञानिकों का मानना है कि यह विशालकाय भालू खाने के मामले में बहुत खतरनाक था. यह मांस औ र पेड़-पौधे दोनों खाता था लेकिन ज्यादातर यह मांस पर ही निर्भर रहता था. यह अपने समय के बड़े लेकिन कमजोर शाकाहारी जानवरों का शिकार आसानी से कर लेता था. उस समय के खूंखार जानवर, यहां तक की हाथी भी इसके सामने नहीं टिकते थे. सीधे शब्दों में कहें तो यह उस समय जंगल का ऐसा गुंडा था जिससे सब डरते थे. 

यह भी पढ़ें: शार्क और व्हेल भी जिनके सामने थे बौने...13 करोड़ साल पहले समुद्र में राज करते थे ऐसे 'महा-दानव'

कैसे विलुप्त हुआ ये जंगली गुंडा?
जलवायु परिवर्तन और बड़े जानवरों की कमी होने की वजह से इसे खाना मिलना लगभग बंद हो गया. इतने भारी शरीर को चलाने के लिए बहुत ज्यादा मांस की जरूरत थी जो मिलना मुश्किल हो गया था. इसके खत्म होने के बाद दुनिया में फिर कभी इतना बड़ा भालू पैदा नहीं हुआ. यह धरती पर कभी चलने वाले सबसे बड़े मांसाहारी जीवों में से एक था. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

latest science news

Trending news

'गड़बड़ी मिली तो जाना होगा जेल...', BLO को BJP नेता का अल्टीमेटम, किया बड़ा दावा
Dilip Ghosh
'गड़बड़ी मिली तो जाना होगा जेल...', BLO को BJP नेता का अल्टीमेटम, किया बड़ा दावा
'महाभारत में कृष्ण, रामायण में हनुमान..', विदेश मंत्री ने क्यों बताया महान डिप्लोमैट
S Jaishankar
'महाभारत में कृष्ण, रामायण में हनुमान..', विदेश मंत्री ने क्यों बताया महान डिप्लोमैट
Maharashtra Local Body Election Result LIVE: महायुति की धमाकेदार बढ़त! 192 निकायों में आगे, MVA सिर्फ 46 में बढ़त
Maharashtra Local Body Election Result LIVE Updates
Maharashtra Local Body Election Result LIVE: महायुति की धमाकेदार बढ़त! 192 निकायों में आगे, MVA सिर्फ 46 में बढ़त
मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था...डॉन की बेटी मांग रही न्याय की भीख, PM से लगाई गुहार
haji mastan
मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था...डॉन की बेटी मांग रही न्याय की भीख, PM से लगाई गुहार
मसूरी से भी ठंडी दिल्ली झेल रही है डबल अटैक! घने कोहरे के बीच बढ़ा AQI, उड़ानें रद्द
cold day alert
मसूरी से भी ठंडी दिल्ली झेल रही है डबल अटैक! घने कोहरे के बीच बढ़ा AQI, उड़ानें रद्द
HC ने पैगंबर मोहम्मद के उपदेश की मदद से लिया चौंकाने वाला फैसला, वकील को मिल गई राहत
Madras High Court
HC ने पैगंबर मोहम्मद के उपदेश की मदद से लिया चौंकाने वाला फैसला, वकील को मिल गई राहत
क्यों कोलकाता में नाराज हो गए थे Lionel Messi? SIT की जांच में आयोजक ने बताई वजह
Lionel Messi
क्यों कोलकाता में नाराज हो गए थे Lionel Messi? SIT की जांच में आयोजक ने बताई वजह
दो करोड़ कैश के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल गिरफ्तार, पत्नी पर भी कसा शिकंजा; CBI का एक्शन
CBI
दो करोड़ कैश के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल गिरफ्तार, पत्नी पर भी कसा शिकंजा; CBI का एक्शन
DNA: हाथियों ले रहे साथी की मौत का बदला, कौन-कौन से जानवर लेते हैं प्रतिशोध
DNA
DNA: हाथियों ले रहे साथी की मौत का बदला, कौन-कौन से जानवर लेते हैं प्रतिशोध
चुनाव से पहले बढ़ा सियासी पारा, बंगाल में मौलानाओं का सियासी फतवा आ गया!
DNA
चुनाव से पहले बढ़ा सियासी पारा, बंगाल में मौलानाओं का सियासी फतवा आ गया!