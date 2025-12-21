1500 किलो का जंगली गुंडा...जिसके सामने हाथी भी लगते थे बच्चे, लाखों साल पहले धरती पर करता था राज

Polar Bears: दुनिया से सबसे बड़े भालूओं Polar Bears के आने से बहुत पहले दक्षिण अमेरिका में एक ऐसा विशाल जीव रहता था जिससे सभी जानवरों की रूह कांपती थी. इसका नाम था आर्कटोथेरियम एंगुस्टिडेंस. यह इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा भालू माना जाता है. जब यह अपने पैरों पर खड़ा होता था तो इसकी ऊंचाई 3.5 मीटर तक पहुंच जाती थी. इसका वजन 1,500 किलो से भी ज्यादा था. आज के समय का सबसे बड़ा ध्रुवीय भालू लगभग 700 किलो का होता है.

कितने साल पहले रहता था भालू?

यह विशालकाय भालू आज से लगभग 10 से 20 लाख पहले धरती पर रहता था. उस समय दुनिया में हाथी जैसे दिखने वाले मैस्टोडॉन और स्लॉथ जैसे बड़े जानवर पाए जाते थे. इसके अवशेष मुख्य रूप से अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील में मिले हैं. यह दक्षिण अमेरिका के उन बड़े मैदानों और जंगलों में रहता था जहां शिकार के लिए कई सारे जानवर थे.

बेहद खतरनाक था ये भालू

वैज्ञानिकों का मानना है कि यह विशालकाय भालू खाने के मामले में बहुत खतरनाक था. यह मांस औ र पेड़-पौधे दोनों खाता था लेकिन ज्यादातर यह मांस पर ही निर्भर रहता था. यह अपने समय के बड़े लेकिन कमजोर शाकाहारी जानवरों का शिकार आसानी से कर लेता था. उस समय के खूंखार जानवर, यहां तक की हाथी भी इसके सामने नहीं टिकते थे. सीधे शब्दों में कहें तो यह उस समय जंगल का ऐसा गुंडा था जिससे सब डरते थे.

कैसे विलुप्त हुआ ये जंगली गुंडा?

जलवायु परिवर्तन और बड़े जानवरों की कमी होने की वजह से इसे खाना मिलना लगभग बंद हो गया. इतने भारी शरीर को चलाने के लिए बहुत ज्यादा मांस की जरूरत थी जो मिलना मुश्किल हो गया था. इसके खत्म होने के बाद दुनिया में फिर कभी इतना बड़ा भालू पैदा नहीं हुआ. यह धरती पर कभी चलने वाले सबसे बड़े मांसाहारी जीवों में से एक था.