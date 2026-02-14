समंदर के नीचे बहता है दुनिया का सबसे बड़ा झरना, ये सच है; तो दिखाई क्यों नहीं देता

Advertisement
Worlds biggest waterfall: 'झरना' यानी वाटर फॉल सुनते ही, दिमाग में नियाग्रा फॉल्स या एंजेल फॉल्स जैसी दहाड़ती चट्टाने की तस्वीर बनती है. लेकिन क्या हो अगर दुनिया का सबसे बड़ा झरना धरती पर हो ही न, और न ही उसे इंसानी आंखों देखा जा सके, ये भला कैसे संभव है. ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि वो समंदर के नीचे बहता है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Feb 14, 2026, 11:59 PM IST
Most beautiful waterfalls of India: भारत में आपने प्राकृति‍क रोमांच महसूस कराने वाले झरनों को देखा होगा. चेरापूंजी का नोहाकालीकाई वाटरफॉल देश का सबसे उंचा जल प्रपात है. दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल एंजेल फॉल्स माना जाता है, जिसकी उंचाई 3,212 फीट है. लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि एजेंस फॉल्स दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा जल प्रपात नहीं है, तो क्या आप यकीन करेंगे, अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि ये सच है. और ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया का सबसे ऊंचा और बड़ा वाटरफॉल धरती पर है ही नहीं बल्कि समंदर में है.

समंदर में दुनिया का सबसे बड़ा झरना

कोई टकराने की आवाज नहीं, हवा में कोई धुंध नहीं, और ना ही टूरिस्ट के लिए कोई व्यू पॉइंट नहीं, फिर भी ये अनदेखा विशालकाय झरना लगातार बह रहा है, चुपचाप समुद्री धाराओं को बना रहा है और धरती की जलवायु को इस तरह से प्रभावित कर रहा है जिसकी लोगों ने शायद कल्पना भी नहीं की होगी. धरती का सबसे बड़ा झरना किसी बड़े जंगल या बर्फीले पहाड़ में नहीं, बल्कि डेनमार्क स्ट्रेट में पानी के अंदर बहता है, जो आर्कटिक महासागर में ग्रीनलैंड को आइसलैंड से अलग करने वाला एक चैनल है. 

बहाव के हिसाब से सबसे बड़ा झरना

सैकड़ों फीट पानी के नीचे स्थित भीमकाय झरना इतना बड़ा और ताकतवर है कि नापा जाए तो उसके सामने दुनिया का हर झरना आपको लंबाई-चौड़ाई में छोटा ही लगेगा. डेनमार्क स्ट्रेट कैटरैक्ट हैरान करने वाली 3,500 मीटर की उंचाई से गिरता है, जो इसे धरती पर दिखने वाले किसी भी झरने से ऊंचा बनाता है. 

रिपोर्ट्स के मुताबिक वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पानी के नीचे का यह बड़ा झरना अमेजन नदी से भी ज्यादा पानी ले जाता है, इस वजह से यह न सिर्फ सबसे ऊंचा, बल्कि धरती पर बहाव के हिसाब से सबसे बड़ा झरना भी कहलाता है. पानी में होने के बावजूद ये ऊपर से नीचे की ओर बहता है.

दिखता क्यों नहीं- वजह विज्ञान

डेनमार्क स्ट्रेट कैटरैक्ट धरती का सबसे बड़ा झरना है जो अन्य झरनों की तरह अपनी कोई निशानी नहीं छोड़ता. न कोई तेज गड़गड़ाहट वाली आवाज़, न हवा में उठती धुंध, ऐसा इसलिए क्योंकि अनोखा वाटरफॉल समुद्र की गहराई में चुपचाप बहता है.यह झरना हमें याद दिलाता है कि हमारी धरती अभी भी अपने गर्भ में हैरान करने वाले कई राज छिपाए हुए है.

पानी के अंदर ही इस झरने के बहने के पीछे सामान्य सा विज्ञान है. समंदर की लहरों से बहुत नीचे नॉर्डिक सागरों का बर्फीला और भारी पानी, अटलांटिक के हल्के और गर्म पानी के नीचे डूब जाता है. इससे समंदर के तल पर शक्तिशाली बहाव पैदा होता है, जो बिल्कुल झरने जैसा काम करता है. यही वजह है कि दुनिया का सबसे बड़ा झरना किसी को दिखाई नहीं देता है.

कुदरत के इस अजूबे से इतर भारत में कई खूबसूरत झरने हैं जो सैलानियों को रोमांच का अहसास कराते हैं. इनमें गोवा का दूध सागर, उत्तराखंड का कैम्टी फॉल, चकराता का टाइगर फॉल, केरल का अथिरापिल्ली, एमपी के जबलपुर का धुआंधार जलप्रपात, तमिलनाडु का कोर्तल्लम, कर्नाटक का जोग, आंध्र का तालकोना, महाराष्ट्र में सतारा के पास थोसेगर, ओडिशा का खंडदार देशभर में मशहूर हैं.

Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

Waterfall

