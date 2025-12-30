पानी की सतह में गैस के बुलबुले... ग्रीनलैंड के समुद्र तल में मिला दुनिया का सबसे गहरा गैस हाइड्रेट, रहस्यमय जीवों का है घर

Freya gas hydrate: ग्रीनलैंड के पश्चिमी सागर तल से गहरा प्राकृतिक गैस हाइड्रेट खोजा गया है, जो अब तक का सबसे गहरा माना जा रहा है. इसे फ्रेया गैस हाइड्रेट माउंड्स कहा गया है और यह अजीब तरह के समुद्री जीवों से भरा हुआ है. इस खोज के दौरान शोधकर्ताओं ने पानी की सतह में गैस के बुलबुले देखे, जिससे उन्हें नीचे छिपे इस अद्भुत संरचना का पता चला है.

UiT आर्कटिक यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्वे की टीम और अन्य सहयोगियों के नेतृत्व में महासागर जनगणना आर्कटिक डीप एक्सट्रीम24 अभियान में यह खोज हुई है. उन्होंने रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल भेजकर माउंट्स के नमूने लिए. ये नमूने मीथेन गैस, कच्चे तेल और तलछट में पाए जाने वाले जीवों से भरे हुए थे. शोधकर्ताओं ने बताया कि यह खोज आर्कटिक समुद्री पारिस्थितिकी और कार्बन चक्र की समझ बदल देती है.

Freya माउंड्स में रहने वाले जीव रासायनिक सूक्ष्मजीवों पर निर्भर हैं. ये सूक्ष्मजीव मीथेन, सल्फाइड और अन्य हाइड्रोकार्बन को ऊर्जा में बदलते हैं. समुद्र तल से लगातार इन रसायनों का रिसाव होने के कारण ये जीव सूरज की रोशनी की जरूरत महसूस नहीं करते हैं. गैस हाइड्रेट एक क्रिस्टलीय रूप में जमा मीथेन और पानी का मिश्रण होता है, जो गहरे समुद्र के उच्च दबाव और कम तापमान में सुरक्षित रहता है.

इस खोज में पाए गए जीवों में सिबोग्लिनिड और माल्डानिड ट्यूबवर्म्स, स्केनीड और रिसॉइड घोंघे, और मेलिटिड एम्फिपॉड शामिल हैं. इन माउंट्स के पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना आर्कटिक हाइड्रोथर्मल वेंट्स जैसी है. तलछट के नमूनों में पाए गए यौगिक यह संकेत देते हैं कि तेल और गैस प्राचीन समय में ग्रीनलैंड में उगने वाले पौधों से उत्पन्न हुई थीं.

शोधकर्ताओं का कहना है कि दुनिया भर की माइनिंग इंडस्ट्री और कुछ सरकारें इस गहरे आर्कटिक क्षेत्र में रुचि रखती हैं. हालांकि, गहरे समुद्र की खुदाई से पारिस्थितिकी तंत्र पर असर पड़ सकता है. विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि इन माउंट्स और उनके आस-पास के जीवन को भविष्य में किसी भी गहरे समुद्र खनन के प्रभाव से सुरक्षित रखा जाना चाहिए. यह खोज गहरे आर्कटिक में जीवन और जैव विविधता के महत्व को भी उजागर करती है.

