दुनिया का पहला 'डबल थाई रीप्लांटेशन'! मेडिकल साइंस का सबसे बड़ा अजूबा, कटी हुई जांघें जुड़ीं और दौड़ने लगा मरीज

सोचिए अगर किसी हादसे में इंसान के दोनों पैर जांघ से कट कर बिल्कुल अलग हो जाएं, तो क्या वो कभी दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा? आम तौर पर इसका जवाब 'नहीं' ही होगा. लेकिन चीन के डॉक्टरों ने एक ऐसा मेडिकल चमत्कार कर दिखाया है जिसे सुनकर पूरी दुनिया हैरान है.
एक खौफनाक फैक्ट्री एक्सीडेंट में अपने दोनों पैर गंवा चुके 51 साल के वर्कर को डॉक्टरों ने एक नई जिंदगी दी है. माइक्रोसर्जरी के जरिए कटे हुए दोनों पैरों को दोबारा जोड़कर मरीज को फिर से चला दिया गया है. यह दुनिया में अपनी तरह का पहला मामला है, जहां दोनों जांघों का एक साथ सफल रिप्लांटेशन किया गया है. आइए जानते हैं इस चौंकाने वाली घटना की पूरी कहानी.
दिसंबर 2024 में चीन के जिआंगसु प्रांत के सुझोउ शहर में एक खौफनाक हादसा हुआ. 51 साल के फैक्ट्री वर्कर मिस्टर जिआंग अपनी रोजाना की ड्यूटी पर थे. अचानक इंडस्ट्रियल मशीनरी की चपेट में आने से उनके दोनों पैर जांघ के पास से पूरी तरह कट कर अलग हो गए. हादसे के बाद हर तरफ अफरा-तफरी मच गई. जिआंग को तुरंत सुझोउ रुईहुआ ऑर्थोपेडिक अस्पताल ले जाया गया. उस वक्त ऐसा लग रहा था कि जिआंग अब पूरी जिंदगी के लिए बिना पैरों के अपाहिज हो जाएंगे.
अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने स्थिति की गंभीरता को समझा. यह कोई आम चोट नहीं थी, बल्कि दोनों पैर शरीर से अलग हो चुके थे. इसके बाद 20 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की एक विशाल टीम तैयार की गई. डॉक्टरों ने फैसला किया कि वे हार नहीं मानेंगे और इस नामुमकिन से दिखने वाले केस में 'डबल थाई रिप्लांटेशन' करेंगे. मेडिकल इतिहास में एक जांघ को दोबारा जोड़ने के मामले तो देखे गए थे, लेकिन दोनों जांघों को एक साथ जोड़ना पहले कभी दर्ज नहीं हुआ था.
कटे हुए अंगों को दोबारा जोड़ने के लिए माइक्रोसर्जरी तकनीक का सहारा लिया गया. डॉक्टरों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि हड्डियों को जोड़ने के साथ-साथ नसों, मांसपेशियों और खून ले जाने वाली बारीक धमनियों को फिर से एक्टिव किया जाए. अगर खून का दौरा तुरंत शुरू नहीं होता, तो पैर की कोशिकाएं हमेशा के लिए मर सकती थीं. डॉक्टरों ने घंटों चले इस मुश्किल ऑपरेशन में एक-एक नस और हड्डी को बड़ी ही बारीकी से जोड़ा.
ऑपरेशन तो सफल हो गया, लेकिन असली चुनौती अब शुरू हुई थी. जिआंग को सर्जरी के बाद कई तरह की जटिलताओं का सामना करना पड़ा. ऑपरेशन वाली जगह पर त्वचा में खराबी (नेक्रोसिस) आने लगी, जिसके लिए दोबारा फ्लैप रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी करनी पड़ी. इसके अलावा, जांघ की हड्डियों के न जुड़ने की वजह से बोन ग्राफ्टिंग (हड्डी का प्रत्यारोपण) और मेटल प्लेट्स लगाकर उन्हें मजबूत किया गया. जिआंग ने लगभग 20 महीनों तक अस्पताल में बेहद कठिन रिकवरी और फिजियोथेरेपी का सामना किया.
हादसे के तीन महीने बाद जिआंग अपने पैरों को थोड़ा ऊपर उठाने में सक्षम हो गए थे. जब उनके पैरों के निचले हिस्से में छूने का अहसास वापस आने लगा, तो डॉक्टरों को बड़ी राहत मिली. धीरे-धीरे पुनर्वास (रिहैबिलिटेशन) प्रक्रिया के तहत उन्हें वॉकर के सहारे खड़ा किया गया. 20 महीने के कड़े संघर्ष के बाद आज जिआंग वॉकर की मदद से घर के अंदर खुद चल पाते हैं. वे अपने रोजमर्रा के ज्यादातर काम बिना किसी की मदद के कर रहे हैं.
जिआंगसु ट्रॉमा एंड ट्रीटमेंट एसोसिएशन ने इस सफलता को दुनिया के सामने रखा. संस्था का कहना है कि यह मामला साबित करता है कि चीन की माइक्रोसर्जिकल ट्रॉमा तकनीक अब दुनिया में सबसे बेहतर लेवल पर पहुंच चुकी है. अस्पताल के ट्रॉमा ऑर्थोपेडिक्स यूनिट के प्रमुख ली चांगसोंग ने बताया कि दोनों पैरों का एक साथ पूरी तरह कट जाना बेहद दुर्लभ केस था. डॉक्टरों के पिछले अनुभवों और एडवांस तकनीक की वजह से ही यह ऐतिहासिक सफलता हासिल हो सकी.
हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि जिआंग बिना किसी सहारे के कब तक पूरी तरह चल पाएंगे, यह कहना अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी. लेकिन जिस मरीज के दोनों पैर कट कर अलग हो चुके थे, उसका फिर से अपने कदमों पर खड़े हो जाना ही किसी चमत्कार से कम नहीं है. यह केस पूरी दुनिया के उन लाखों लोगों के लिए एक बड़ी उम्मीद बनकर आया है जो हादसों में अपने अंग गंवा बैठते हैं.