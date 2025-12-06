Advertisement
कब हुआ था दुनिया का पहला सूर्य ग्रहण? धरती और सूरज के बारे में 2,700 साल पुराना रहस्य सुलझ गया

Science News: रिसर्चर्स ने पुराने चीन के 2,700 साल पुराने रिकॉर्ड दिखाए हैं जिनसे पृथ्वी के घूमने और सोलर एक्टिविटी के बारे में नई जानकारी मिलती है और सोलर एक्लिप्स और सूरज के कोरोना के शुरुआती डिटेल्स कन्फर्म होते हैं.

 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Dec 06, 2025, 09:43 PM IST
रिसर्चर्स के एक इंटरनेशनल ग्रुप ने ऐतिहासिक भूगोल और मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी को मिलाकर, 709 BCE के टोटल सोलर एक्लिप्स के सबसे पुराने लिखे हुए ब्यौरे की फिर से जांच की है. इन रिसर्चर्स की स्टडी में लू डची की पुरानी चीनी राजधानी कुफू के रिकॉर्ड का इस्तेमाल किया गया. ताकि इस बात का एनालिसिस किया जा सके सूर्यग्रहण कैसे हुआ? और पृथ्वी की घुमती धुरी की स्पीड का नया डेटा हासिल किया जा सके. टीम ने 'स्प्रिंग एंड ऑटम एनल्स' के एक रिकॉर्ड पर फोकस किया तो इस घटना के दो से तीन सदियों के बाद का डाटा इकट्ठा किया गया था. इस डाटा में सिर्फ इतना ही लिखा है, 'सूरज पूरी तरह से एक्लिप्स हो गया था.' इस ब्यौरे को 'हंशु' (हान की किताब) में मिले एक बाद के एडिशन से सपोर्ट मिलता है जो ग्रहण के सात सदियों बाद लिखा गया था. 

इस किताब के मुख्य लेखक हिसाशी हयाकावा ने बताया,'इस रिकॉर्ड को सिर्फ़ इसकी उम्र ही खास नहीं बनाती बल्कि ‘हंशु’ (बुक ऑफ़ हान) में बाद में जोड़ा गया एक एडिशन भी है. जो ग्रहण के सात सदियों बाद लिखे गए एक कोट पर आधारित है. इसमें ग्रहण लगे सूरज को ‘ऊपर और नीचे से पूरी तरह पीला’ बताया गया है. घटना की जगह को वेरिफाई करने के लिए, रिसर्चर्स ने पता लगाया कि पिछली स्टडीज़ में पुराने कुफू को कई किलोमीटर दूर रखा गया था, जिससे एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन गलत हो गए थे.

आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट के इस्तेमाल से खुले राज
आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट्स का इस्तेमाल करके, उन्होंने शहर के कोऑर्डिनेट्स को ठीक किया जिससे ग्रहण की विजिबिलिटी और सूरज की पोजीशन का ज्यादा सटीक रिकंस्ट्रक्शन हो सका. हयाकावा ने कहा, 'इस करेक्शन से हम पूरे ग्रहण के दौरान पृथ्वी के घूमने को सही-सही माप पाए, सूरज के घूमने की धुरी का ओरिएंटेशन कैलकुलेट कर पाए.' पुराने रिकॉर्ड्स को समझने और उनकी तुलना मॉडर्न सोलर साइकिल मॉडल्स से करने के लिए यह सटीकता बहुत जरूरी थी.

27 सौ साल पहले पृथ्वी और तेजी से घूमती थी
पुराने चीनी राजवंशों ने इन्हीं मतों से प्रेरित होकर डिटेल्ड एस्ट्रोनॉमिकल रिकॉर्ड बनाए रखे थे. सम्राट के शासन को दिखाने वाले आकाशीय संकेतों में इन परंपराओं के कारण दुनिया के कुछ सबसे भरोसेमंद शुरुआती ग्रहण डेटा मिले जो 709 BCE की घटना के समय और महत्व पर वैज्ञानिक समुदाय की आम सहमति का समर्थन करते हैं. इस रिसर्च से इस बात का भी पता चला कि 2,700 साल पहले पृथ्वी का रोटेशन ज्यादा तेज था. को-ऑथर मित्सुरु स्मा ने इसकी अहमियत पर ज़ोर देते हुए कहा, 'यह नया डेटासेट पिछली पृथ्वी रोटेशन स्टडीज़ में कोऑर्डिनेट की गलतियों को ठीक करता है. इसके अलावा यह ऐतिहासिक एस्ट्रोनॉमिकल घटनाओं की डेटिंग और रिकंस्ट्रक्शन की एक्यूरेसी को बेहतर बनाता है.'

हमारे पूर्वज कुशल ऑब्जर्वर थे 
ये नतीजे सोलर साइकिल को ट्रैक करने के लिए ट्री रिंग रेडियोकार्बन डेटा का इस्तेमाल करके हाल की स्टडीज को भी मजबूत करते हैं. मैथ्यू ओवेन्स ने कहा, 'संभावित सोलर कोरोनल स्ट्रक्चर के लिए यह अनोखा ऐतिहासिक एडेंडम, ट्री रिंग्स और आइस कोर से सोलर एक्टिविटी रिकंस्ट्रक्शन पर स्पॉट रेफरेंस देने के साथ-साथ सोलर एक्टिविटी मॉडल्स का इंडिपेंडेंट वैलिडेशन देने के लिए बहुत जरूरी है.' डॉ. मेंग जिन ने आगे कहा, 'हमारे पूर्वज बहुत कुशल ऑब्जर्वर थे. जब हम उनके ध्यान से किए गए रिकॉर्ड को मॉडर्न कम्प्यूटेशनल तरीकों और ऐतिहासिक सबूतों के साथ मिलाते हैं, तो हम हजारों साल पहले अपने ग्रह और अपने तारे के बारे में नई जानकारी पा सकते हैं.'

