अंतरिक्ष में खुलेगा 400 कमरों का आलीशान रिसॉर्ट! अब शिमला-मनाली नहीं, स्पेस की ग्रैविटी में कटेंगी छुट्टियां

Voyager Space Hotel: दुनिया का पहला अंतरिक्ष होटल 2027 में लॉन्च होने जा रहा है. स्पेस में घूमने के लिए यह एक बहुत ही बड़ी और खास बात है जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था. इसे कैलिफोर्निया की एक कंपनी बना रही है जिसका नाम वॉयजर स्टेशन है. अब तक जो चीजें सिर्फ फिल्मों में देखी जा सकीत थी वह अब सच होने जा रही है. यह दुनिया का पहला स्पेस रिसॉर्ट होगा जहां हर सुविधा मौजूद होगी जैसे- रेस्तरां, बार, जिम, कॉन्सर्ट हॉल और यहां तक कि सिनेमाघर भी होगा.

अंतरिक्ष में कैसे टिका रहेगा ये होटल?

यह होटल अंतरिक्ष में घूमता रहेगा और इसकी स्पीड ऐसी होगी कि यह हर मिनट में लगभग 1.5 बार चक्कर लगाएगा. इसके घूमने से अपकेंद्रीय बल (Centrifugal Force) पैदा होगा. यह फोर्स चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के बराबर ग्रैविटी पैदा करेगा. बाद में इसका लक्ष्य धीरे-धीरे मंगल या धरती की ग्रैविटी के बराबर गुरुत्वाकर्षण पैदा करना होगा जिससे लोग वहां ज्यादा देर तक रह सकें.

कब बनाई गई थी इसकी योजना?

रोटेटिंग व्हील से ग्रैविटी पैदा करने का यह विचार बहुत पुराना है. यह सबसे पहले 1900 के आस-पास रूसी शिक्षक कॉन्स्टेंटिन त्सिओलकोव्स्की ने दिया था. बाद में इसे जर्मन रॉकेट वैज्ञानिक वर्नर वॉन ब्रौन ने लोकप्रिय बनाया और इसके डिजाइन की कल्पना की. यह होटल अपनी कक्षा (Orbit) में तीन तरीकों से स्थिर रहेगा. जड़त्व (Inertia) और अभिकेन्द्रीय बल (Centripetal Force) का मिश्रण, फॉरवर्ड मोशन और धरती का मूल ग्रैविटेशनल फोर्स.

क्या होगा इस स्पेस होटल का साइज?

यह लगभग 1,25,000 वर्ग फुट जितना बड़ा होगा और इसमें 24 खास तरह के अलग-अलग हिस्से होंगे. इसमें मेहमानों और काम करने वाले कर्मचारियों को मिलाकर कुल 400 लोग एक बार में ठहर सकेंगे. इसमें लोगों के लिए निजी कमरे होंगे और यहां ऐसे लाउंज होंगे जहां से धरती के बहुत सुंदर और बड़े नजारे दिखेंगे. इसे कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से स्पेस में भेजा जाएगा.

स्पेस में कैसे पहुंचेंगे यात्री?

जब यात्री स्टेशन पर पहुंचेंगे तो वे एक शून्य गुरुत्वाकर्षण पॉड (Zero-G Pod) पर उतरेंगे और फिर वे एक खास लिफ्ट के जरिए होटल के बाहरी हिस्सों में जाएंगे. हालांकि, इस होटल में रहना बहुत महंगा होगा जिसका खर्च करोड़ों रुपए तक हो सकता है. इसे बनाने का काम 2026 में ही शुरू होने की संभावना है जिसे 2027 में खोला जाना है. लेकिन, अभी इसका कोई भौतिक ढांचा नहीं बना है इसलिए इस समयसीमा में तैयार होना मुश्किल लग रहा है.