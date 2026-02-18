मौत की घाटी में हुआ चमत्कार! दुनिया की सबसे गर्म जगह पर बिछने वाली है फूलों की चादर

Advertisement
Science News: दुनिया की सबसे गर्म और सूखी जगह मानी जाने वाली डेथ वैली जल्द ही रंगों से सजने वाली है. साल 2026 में यहां सूपर ब्लूम के संकेत देखने को मिल रहे हैं. जहां बरसों से मिट्टी में दबे बीज अब रंग-बिरंगे फूलों के रूप में बाहर आने को तैयार हैं. 

 

Feb 18, 2026
Death Valley: डेथ वैली दुनिया की सबसे गर्म और सूखी जगहों में से एक है. लेकिन, 2026 में यहां की स्थिति बदल रही है और चारों तरफ सुंदर जंगली फूल खिलने के संकेत मिल रहे हैं.  पार्क अधिकारियों ने बताया कि, कई जगहों पर छोटे-छोटे पौधे उगने लगे हैं और उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक यहां रेगिस्तानी फूलों की एक खूबसूरत चादर देखने को मिलेगी. डेथ वैली में फूलों का खिलना कोई आसान काम नहीं है. 

रेगिस्तान में कैसे होता है ये जादू?
डेथ वैली की जमीन के नीचे भारी मात्रा में बीजों का भंडार छिपा है. इनमें से कुछ बीज तो सालों या दशकों तक मिट्टी में दबे रहते हैं और सही समय का इंतजार करते हैं. ये बीज तब तक नहीं उगते जब तक कि अच्छी बारिश का पानी गहराई तक न पहुंच जाए. जैसे ही बारिश होती है यह सूखी और बंजर जमीन अचानक बदल जाती है. 

कैसे नजर आते हैं फूल?
डेथ वैली नेशनल पार्क के रेंजरों ने बताया है कि निचले मैदानों में छोटे-छोटे पौधे दिखने लगे हैं. यहां सबसे पहले फूल खिलते हैं. अगर आने वाले कुछ हफ्तों तक हल्की बारिश होती रही तो पहाड़ों और ऊंचे इलाकों में भी चारों तरफ फूल ही फूल नजर आएंगे. इतिहास में जब भी यहां शानदार फूल खिले हैं  तो उसके पीछे समुद्र से उठने वाले तूफानों और सर्दियों की भारी बारिश का हाथ रहा है.

क्या है फूल देखने का सही समय?
नीचे के मैदानी इलाकों में फूल जल्दी खिल जाते हैं लेकिन ऊंचे पहाड़ी इलाकों में फूल दिखने में कई हफ्ते लग सकते हैं. पार्क के अधिकारियों की सलाह है कि अपनी ट्रिप प्लान करने से पहले ताजा जानकारी जरूर चेक करें क्योंकि रेगिस्तान का मौसम कभी भी बदल सकता है. 

प्रकृति और जीवों के लिए वरदान
ये जंगली फूल सिर्फ देखने में सुंदर नहीं हैं बल्कि रेगिस्तान के लिए बहुत जरूरी हैं. ये कीड़ों और पक्षियों के लिए भोजन का मुख्य जरिया हैं और साथ ही ये फूल अपनी जड़ों से रेगिस्तान की मिट्टी को बहने या उड़ने से रोकने में मदद करते हैं. हर बार जब ये खिलते हैं तो वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलती है कि मौसम और जलवायु में आने वाले बदलावों का इन नाजुक इलाकों पर क्या असर है. 

जीवन की जीत का संदेश
अगर मौसम ऐसा ही बना रहा तो 2026 डेथ वैली के इतिहास में सबसे यादगार साल बन सकता है. दुनिया की सबसे कठिन और गर्म जगह कुछ समय के लिए रंगों से भर जाएगी. यह इस बात का सबूत है कि जीवन कितना मजबूत है और वह किसी भी मुश्किल जगह पर खिल सकता है.

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

Death Valley

