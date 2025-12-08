Advertisement
trendingNow13033192
Hindi Newsविज्ञान

अंधेरे में $1.5 ट्रिलियन का खजाना! इस 'शांत' ज्वालामुखी के नीचे छिपा है अकूत लिथियम; अमेरिका के अब मजे ही मजे...


Thacker Pass Lithium Deposit: अमेरिका के सुपरज्वालामुखी के नीचे दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार मिला है, इस परियोजना के लिए अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने $2.23 बिलियन डॉलर का लोन दिया है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Dec 08, 2025, 11:14 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अंधेरे में $1.5 ट्रिलियन का खजाना! इस 'शांत' ज्वालामुखी के नीचे छिपा है अकूत लिथियम; अमेरिका के अब मजे ही मजे...

Thacker Pass Lithium Deposit: हाल में ही अमेरिका के सुपरज्वालामुखी के नीचे दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार मिला है, जिसकी कीमत $1.5 ट्रिलियन बताई जा रही है नेवादा-ओरेगॉन सीमा पर स्थित एक प्राचीन सुपरज्वालामुखी द्वारा निर्मित शांत बेसिन मैकडरमिट काल्डेरा, अब ऊर्जा बाजार के लिए एक नया केंद्र बन चुका है. वैज्ञानिकों का मानना है कि यहां दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार छिपा है, जिसे थैकर पास नाम दिया गया है. लिथियम वह प्रमुख तत्व है जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक कारों, स्मार्टफोन में किया जाता है.

शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, इस भंडार में 20 से 40 मिलियन मीट्रिक टन लिथियम हो सकता है. यह मात्रा बोलिविया के साला डी यूनुई के भंडार से दुगनी हो सकती है. यदि यह सफलतापूर्वक निकाला गया, तो अमेरिका स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था में एक जरूरी खिलाड़ी बन जाएगा.

खनन का लाभ
यह विशाल काल्डेरा 16 मिलियन वर्ष पहले एक बड़े ज्वालामुखी विस्फोट से बना था. हाल के शोध से पता चला है कि विस्फोट के बाद हाइड्रोथर्मल तरल पदार्थों ने मैग्नीशियम से भरपूर क्ले को इलाइट नामक एक विशेष क्ले में बदल दिया था. थैकर पास में इस इलाइट क्ले में लिथियम की सांद्रता बहुत अधिक है. कुछ जोन में यह वजन के हिसाब से 2.4% तक है, जबकि सामान्य लिथियम क्ले डिपॉजिट में यह 1% से भी कम होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

इलाइट की परत लगभग 100 फीट मोटी और काफी उथली है, जो खुली खदान के लिए आदर्श है. हालांकि, क्ले-होस्टेड लिथियम को निकालने के लिए गहन रासायनिक लीचिंग की प्रक्रिया की आवश्यकता होगी. फिर भी, इसकी हाई क्वालिटी और उथली जगह के कारण खनन किफायती हो सकता है.

जनजातीय विरोध
अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने इस परियोजना के निर्माण के लिए $2.23 बिलियन डॉलर का भारी लोन दिया है. यह फंडिंग बाइडेन प्रशासन के घरेलू लेवल पर स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने की योजना का हिस्सा है.

परियोजना डेवलपर लिथियम अमेरिका कॉर्प ने 2023 में निर्माण शुरू किया और पहले चरण में सालाना 40,000 मीट्रिक टन लिथियम कार्बोनेट का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है. यह ऑपरेशन 85 वर्षों तक चलने की उम्मीद है. जनरल मोटर्स ने पहले चरण के 100% उत्पादन के लिए 20 साल का समझौता किया है, साथ ही GM की परियोजना में 38% इक्विटी हिस्सेदारी भी है.

इस बड़े समर्थन के बावजूद, यह परियोजना विभाजित है. फोर्ट मैकडरमिट पायूट और शोशोन जनजाति के साथ स्वदेशी समुदाय अपनी पुश्तैनी भूमि, झरनों और पुरातात्विक स्थलों को लेकर चिंतित हैं. जनजातियों और पर्यावरण समूहों ने खनन की मंजूरी के खिलाफ कानूनी चुनौतियां दायर की हैं, जिन पर अभी भी फैसला आना बाकी है. यह खोज खनन और भूविज्ञान की सोच को चुनौती देती है, क्योंकि लिथियम उत्पादन पर अब तक हार्ड रॉक और नमक के मैदानों का दबदबा रहा है.

About the Author
author img
harsh singh

ये ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी के साथ-साथ देश दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, इनका फोकस लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, नई कारों और बाइक्स की लॉन्च, रिव्यू, और ट्रेंड...और पढ़ें

TAGS

Lithiumamerica

Trending news

यै कैसी ट्रेन! साइकिल से भी कम है स्पीड, 5 घंटे में पूरा करती है 46 किलोमीटर का सफर
Train
यै कैसी ट्रेन! साइकिल से भी कम है स्पीड, 5 घंटे में पूरा करती है 46 किलोमीटर का सफर
कश्मीर में घुसपैठ! बिना परमिट घूमता पकड़ा चीनी नागरिक… फोन की हिस्ट्री ने खोला राज
Kashmir
कश्मीर में घुसपैठ! बिना परमिट घूमता पकड़ा चीनी नागरिक… फोन की हिस्ट्री ने खोला राज
साउथ एक्ट्रेस गैंगरेप केस में मशहूर हीरोइन की 1 स्पीच बनी टर्निंग पॉइंट? जानें मामला
Kerala actress assault case
साउथ एक्ट्रेस गैंगरेप केस में मशहूर हीरोइन की 1 स्पीच बनी टर्निंग पॉइंट? जानें मामला
आखिर वंदे मातरम पर क्यों लड़ रही बीजेपी-कांग्रेस, समझिए क्या है पूरा माजरा
Vande Mataram
आखिर वंदे मातरम पर क्यों लड़ रही बीजेपी-कांग्रेस, समझिए क्या है पूरा माजरा
Parliament Winter Session Live (Day 6): लोकसभा, राज्यसभा की कार्यवाही हुई शुरू; वंदे मातरम के 150 साल होने पर चर्चा करेंगे पीएम मोदी
Vande Mataram Live Update
Parliament Winter Session Live (Day 6): लोकसभा, राज्यसभा की कार्यवाही हुई शुरू; वंदे मातरम के 150 साल होने पर चर्चा करेंगे पीएम मोदी
हे भगवान! गोवा क्लब में डांस देखने के चक्कर में ये क्या किया? आग लगने की वजह अब दिखी
Goa Fire Tragedy
हे भगवान! गोवा क्लब में डांस देखने के चक्कर में ये क्या किया? आग लगने की वजह अब दिखी
मार-पीटकर देंगे सजा... SIR पर बिगड़े कांग्रेस विधायक के बोल; BLO's को दी खुली धमकी
Sir
मार-पीटकर देंगे सजा... SIR पर बिगड़े कांग्रेस विधायक के बोल; BLO's को दी खुली धमकी
नेहरू किस पर कोड़ा चला रहे? भाजपा ने एक कार्टून दिखाकर राहुल गांधी पर बोला हमला
congress bjp news
नेहरू किस पर कोड़ा चला रहे? भाजपा ने एक कार्टून दिखाकर राहुल गांधी पर बोला हमला
अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का पता नहीं, लेकिन बंगाल में फैलने लगा बाबरी का 'वायरस'
Humayun Kabir
अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का पता नहीं, लेकिन बंगाल में फैलने लगा बाबरी का 'वायरस'
5.17 लाख अपलोड, 2.16 लाख मंजूर, पर 2.13 लाख अभी भी पेन्डिंग;वक्फ संपत्तियों की कहानी
Umeed Portal
5.17 लाख अपलोड, 2.16 लाख मंजूर, पर 2.13 लाख अभी भी पेन्डिंग;वक्फ संपत्तियों की कहानी