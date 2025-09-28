Advertisement
ब्रह्मांड की रफ्तार का सीक्रेट...यूक्लिड दूरबीन से मिला पहला डाटा, तस्वीर में एक साथ दिखीं 340 करोड़ आकाशगंगाएं

Flagship 2: ज्यूरिख यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक जोआचिम स्टैडेल ने एक खास सॉफ्टवेयर से फ्लैगशिप 2 नाम का सिमुलेशन बनाया है. यह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और सबसे बारीक सिमुलेशन है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 28, 2025, 12:37 PM IST
ब्रह्मांड की रफ्तार का सीक्रेट...यूक्लिड दूरबीन से मिला पहला डाटा, तस्वीर में एक साथ दिखीं 340 करोड़ आकाशगंगाएं

Billions of Galaxies: यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन मिशन का हिस्सा यूक्लिड कंसोर्टियम ने फ्लैगशिप 2 नाम का एक सिमुलेशन जारी किया है. यह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और सबसे डिटेल्ड मॉडल है. स्पेस डॉट कॉम की रिपोर्ट के अनुसार, इस बड़े डिजिटल मॉडल में 3.4 अरब आकाशगंगाएं हैं और यह 4 ट्रिलियन से ज्यादा कणों की Gravitational Activities पर नजर रखता है. यह वैज्ञानिकों को यूक्लिड द्वारा इकट्ठा किए गए बहुत बड़े डाटा की जांच करने के लिए एक ब्रह्मांड पेश किया है. 

कैसे बनाया गया था ये मॉडल?
इस सिमुलेशन को ज्यूरिख यूनिवर्सिटी के खगोलशास्त्री जोआचिम स्टैडेल द्वारा बनाए गए एक एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके बनाया गया था. 2019 में श्री स्टैडेल ने इस मॉडल को बनाने के लिए पिज डेंट सुपरकंप्यूटर का इस्तेमाल किया जिसे उस समय दुनिया का तीसरा सबसे पावरफुल सुपरकंप्यूटर माना जाता था.

क्या है यूक्लिड दूरबीन?
European Space Agency ने जुलाई 2023 में यूक्लिड स्पेस दूरबीन को लॉन्च किया था. यह धरती से 15 लाख किमी दूर मौजूद सूर्य-पृथ्वी लैग्रेंज बिंदु 2(L-2)पर घूमती है. इसका मुख्य काम अरबों आकाशगंगाओं की साफ तस्वीरों को लेना और उनकी गति पर नजर रखकर डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के रहस्यों को खोलना है. ऐसा करके वैज्ञानिक जानना चाहते हैं कि ब्रह्मांड का फैलाव इतनी तेजी से क्यों हो रहा है. 

दूरबीन से मिली जानकारी से क्या फायदा होगा?
वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि यूक्लिड दूरबीन से मिली जानकारी सिमुलेशन की भविष्यवाणियों से मेल खाएगी. Flagship 2 सिमुलेशन ब्रह्मांड के मानक मॉडल पर आधारित है जो ब्रह्मांड की मौजूदा समझ को दिखाता है. वैज्ञानिक एडमेक ने कहा, हम देख सकते हैं कि उस समय ब्रह्मांड का फैलाव कैसे हुआ और यह माप सकते हैं कि क्या यह रफ्तार सच में स्थिर थी.

यूक्लिड का पहला डाटा कब आया था?
एडमेक ने कहा कि, कुछ घटनाएं बहुत ही असामान्य होती हैं लेकिन, यूक्लिड दूरबीन बहुत ही बड़े क्षेत्र को देखती है इसलिए हमें दुर्लभ चीजें मिलने की संभावना ज्यादा रहती है. यूक्लिड का पहला डाटा जिसे यूक्लिड डेटा रिलीज 1 या Q1 कहते हैं, 19 मार्च 2025 को जारी किया गया था. अब इसका अगला डाटा रीलिज DR1 21 अक्टूबर 2026 को जारी होने वाला है. 

;