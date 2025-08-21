हजारों साल पुराना 'अंडरग्राउंड' शहर! 600 सुरंगों का जाल, कोई नहीं जानता इसका राज, 20,000 लोग यहां...

worlds largest underground city: आपने दुनिया के बड़े बड़े शहरों के अजूबों के बारे में सुना होगा पर आज हम आपको दुनिया के सबसे बड़े अंडरग्राउंड शहर के बारे में बताएंगे , इस रहस्यमयी शहर मे 200 से अधिक कस्बे थे और लगभग 20000 लोग एक साथ इस शहर में रहा करते थें, इस अंडर ग्राउंड शहर की बात करें तो ये सबसे पहले 1963 में दुनिया के सामने आया था ये शहर तुर्की में बसा हुआ है, पर क्या आपको पता इस शहर का खोज कैसे हुआ था, आपको हैरानी होगी की इस शहर की खोज मुर्गीयों के वजह से हुआ था, इस शहर को जिस शख्स ने खोजा था दरअसल वो अपनी मुर्गी को पकड़ने का कोशिश कर रहा था उसकी मुर्गी भाग कर उसी अंडरग्राउंड सिटी में चली गई थी. आज हम आपको इस शहर के बारे में सब कुछ बताएंगे.

दरअसल हम आज जिस शहर की बात कर रहे हैं वो अंडर ग्राउंड शहर कप्पाडोसिया में स्थित डेरिनकुयु सुरंग में स्थित है, ये सुरंग के कुल 11 स्तर हैं साथ ही इस सुरंग में जाने के रास्तों की बात करें तो इसमें 600 प्रवेश द्वार हैं साथ हीं इसमें अंदर ही चर्च, बाथरूम-कब्र‍िस्‍तान और पानी पीने के लिए कुएं बनवाएं गए हैं जो इस शहर को काफी एडवांस बनाया गया था, और इस सुरंग के गहराई की बात करें तो इसकी गहराई 200 फीट है. स्थानीय लोगों का कहना है कि हजारों साल पहले तुर्क शासन के अत्याचारों से बचने के लिए लोगों ने इस सुरंग को बनाया था ताकि जब उनपर हमला हो तो जाके वो सुंरग में छिप सकते थे. इस शहर के बारे में कहा जाता है कि ये पहला अंडर ग्राउंड जिंदा शहर है जो हाजारों साल बाद भी सही सलामत है, इस रहस्यमयी शहर में ऊंची-ऊंची आलीशान बिल्डिंग बनवाए गए थे जो आज के समय में भी लोगों को बनवाने में दिक्कत होगी. इसमें सिढ़ियां और प्रवेश द्वार के लिए पत्थर के दरवाजे लगवाए गए थे.

फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एंड्रिया डि जियोर्गी जो एक वैज्ञानिक हैं उन्होंने बताया, कप्पाडोसिया की मिट्टी में पानी की कमी थी, जिससे चट्टानें आसानी से उखड़ जाती थीं. इसलिए यहीं से भूमिगत मकान बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई होगी. इस क्षेत्र में कुदाल और फावड़े से पत्थर को तराशना अपेक्षाकृत ज्‍यादा आसान था. लेकिन डेरिंक्यू को किसने बनाया और किसे श्रेय दिया जाना चाहिए, इसका सवाल का सही जवाब आज तक नहीं मिल पाया है. जियोर्गी के अनुसार, शहर को फ़्रीजियंस द्वारा डिज़ाइन किया गया हो सकता है. वे कहते हैं, अनातोलिया में फ़्रीजियन सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्यों में से एक थे. इनके पास चट्टानों में स्मारकों को तराशने का कौशल था. Derinque का उपयोग भंडारण के लिए किया जाता था, लेकिन जब विदेशी आक्रमण बढ़ने लगे तो स्थानीय लोगों ने इसमें अस्थायी आश्रय लेना शुरू कर दिया. बीजान्टिन काल के दौरान, शहर की आबादी 20,000 तक पहुंच गई.

