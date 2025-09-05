टुकड़े-टुकड़े हुआ पृथ्वी का सबसे बड़ा 'Iceberg'...वैज्ञानिकों ने बताया; अब ये है नया दानव हिमखंड

Science News in Hindi: दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड A23A अब तेजी से टूट रहा है और सबसे बड़ी तैरती हुई बर्फ अब नहीं रही. वैज्ञानिकों को अनुसार, यह इसी मौसम में पूरी तरह से टूटकर खत्म हो सकता है. हालांकि इससे समुद्र का स्तर नहीं बढ़ेगा लेकिन ये निश्चित तौर पर ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने की चिंता को बढ़ा रहा है. यह विशाल हिमखंड या Iceberg 1986 में अंटार्कटिका के फिल्नचर-रोने हिमखंड से अलग हुआ था. दशकों तक यह अंटार्कटिका के पास ही रहा. लेकिन समुद्री धारओं ने इसे उत्तर की तरफ धकेल दिया जहां ये आमतौर पर टूटकर पिघल जाते हैं.

कितना था इसका वजन?

इस साल की शुरूआत में A23A हिमखंड का आकार रोड आइलैंड जितना था और इसका वजन 1 ट्रिलियन टन था. लेकिन अब यह सिकुड़कर ह्यूस्टन शहर के साइज के बराबर ही रह गया है. ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे के एंड्रयू मीजर्स ने बताया कि, अब ब्रिटेन का D15A दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड बन गया है. NASA की तस्वीरों से पता चला है कि A23A से हाल ही में कुछ और छोट-छोटे टुकड़े अलग हुए हैं जिसे A23D, A23E और A23F नाम दिया गया है.

यह भी पढ़ें: तुर्की में कब्र से मिली 2,100 साल पुरानी 'देवता की मूर्ति'! वैज्ञानिकों बता रहे अब तक की सबसे बड़ी खोज

Add Zee News as a Preferred Source

वैज्ञानिकों ने इसपर क्या कहा?

कोलाराडो यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक टेड स्कैम्बोस ने कहा, यह देखने लायक एक दिलचस्प घटना है, हालांकि ऐसा पहले भी हो चुका है. उन्होंने आगे कहा, जब भी ऐसा होता है ते यह एक बहुत बड़ी और शानदार घटना होती है. स्कैमबोस ने बताया कि, ज्वार और लहरों की वजह से हिमखंड कमजोर हो रहा है जिससे छिपी हुई दरारें खुल रही हैं. मीजर्स ने कहा कि, उन्हें उम्मीद है कि इसके टूटने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी.

यह भी पढें: वैज्ञानिकों की चेतावनी! तेजी से पिघल रहे हैं हिमालयन ग्लेशियर, खतरे में भारत, नेपाल और भूटान की बड़ी आबादी

क्या 1 ही दिन में टूट जाएगा?

इस घटना को लेकर स्कैमबोस ने चेतावनी दी है कि अगर A23A गर्मी के मौसम तक बचा रहता है तो गर्म पानी की वजह से यह एक ही दिन में बर्फ के हिम्सखलन की तरह तेजी से टूट सकता है. वैज्ञानिकों का कहना है कि हिमखंड के टूटने से समुद्र का स्तर सीधे नहीं बढ़ता लेकिन AP की रिपोर्ट के मुताबिक, जब ये तैरती हुई बर्फ की चट्टानें छोटी होने लगती हैं तो जमीन पर मौजूद ग्लेशियर तेजी से पिघलकर समुद्र में मिल जाते हैं जिससे इसका स्तर बढ़ जाता है.