220 मीटर लंबा 'डायनासोर सुपरहाइवे'! वैज्ञानिकों को मिला 16 करोड़ साल पुराने पैरों का निशान

Longest Dinosaur Footprints: सबसे बड़ा रास्ता, जिसे अब डायनासोर सुपरहाइवे कहा जाता है, वह खदान के आर-पार तक फैला हुआ है. माना जाता है कि इसे सिटियोसॉरस(Cetiosaurus)जैसे एक सॉरोपोड ने बनाया था.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 16, 2025, 12:20 PM IST
Science Latest News: ऑक्सफोर्डशायर में वैज्ञानिकों के एक समूह ने डायनासोर के पैरों के निशानों की दुनिया की सबसे लंबी श्रृंखलाओं में से एक की खोज की है. इन निशानों से पता चला है कि 16.6 करोड़ साल पहले इस ग्रह पर रहने वाले एक बहुत बड़े सॉरोपोड(लंबी गर्दन वाले डायनासोर)ने 220 मीटर लंबा रास्ता बनाया था. यह शानदार खोज ऑक्सफोर्डशायर की डेवर्स फार्म खदान में हुई. यहां ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय सहित पूरे ब्रिटेन के विशेषज्ञों ने मिलकर इन निशानों को खोजा. खदान में विस्फोट के बाद जब पुरानी चूना पत्थर की परतें साफ हुईं तो यह रास्ता नीचे दबा हुआ पाया गया.

वैज्ञानिकों ने खोज के बारे में क्या बताया?
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय की एम्मा निकोल्स ने इस खोज को बहुत खास बताया और कहा कि पैरों के ये निशान बहुत ज्यादा बड़े थे. बर्मिंघम विश्वविद्यालय की जीवाश्म विज्ञानी(Fossil Expert) क्रिस्टी एडगर ने BBC को बताया, हम ऐसी चीज खोज रहे थे जो लोगों ने पहले कभी नहीं देखी हो. इतनी बड़ी चीज का मिलना बहुत मुश्किल होता है.

वैज्ञानिकों ने क्या-क्या खोज की?
माना जाता है कि इसे सिटियोसॉरस जैसा दिखने वाले एक सॉरोपोड ने बनाया था. यह चार पैरों वाला शाकाहारी जानवर 18 मीटर तक लंबा हो सकता था. हर एक पैर का निशान लगभग एक मीटर चौड़ा है जो हाथी के पैर के आकार का लगभग दोगुना है. लिवरपूल जॉन मूर्स यूनिवर्सिटी के पीटर फॉकिंघम ने बताया कि अगले और पिछले पैर एक ही जगह पर धंसे हुए थे जिससे चलने का एक खास तरीका पता चलता है.

पैरों के निशान से क्या सबूत मिले?
प्रोफेसर फॉकिंघम ने 3D मॉडल से पाया कि, डायनासोर लगभग 2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलता था जो इंसान के तेज चलने के बराबर है. एक पैर का निशान थोड़ा टेढ़ा-मेढ़ा लग रहा था जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि डायनासोर रुका होगा या थोड़ा फिसल गया होगा. इस बीच Oxford के शोधकर्ता डंकन मर्डॉक ने उसी इलाके में पाए गए छोटे जीवाश्मों की जांच की. इनमें सीपियां, समुद्री अर्चिन और बेलेमनाइट शामिल थे. ये समुद्री अवशेष बताते हैं कि जुरासिक काल में ऑक्सफोर्डशायर कभी उथले समुद्रों के नीचे था जो आज के बहामास या फ्लोरिडी कीज जैसा दिखता होगा.

