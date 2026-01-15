Advertisement
trendingNow13075148
Hindi Newsविज्ञानऑस्ट्रेलिया में बहती है दुनिया की सबसे पुरानी नदी, इसकी उम्र जानकर वैज्ञानिकों के भी छूटे पसीने

ऑस्ट्रेलिया में बहती है दुनिया की सबसे पुरानी नदी, इसकी उम्र जानकर वैज्ञानिकों के भी छूटे पसीने

Science Latest News: क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी नदी भी है जो पहाड़ों और डायनासोरों से भी पुरानी है? अक्सर नदियां समय के साथ या तो सूख जाती हैं या रास्ता बदल लेती हैं लेकिन यह नदी करोड़ों सालों से उसी तरह बहती आ रही है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Jan 15, 2026, 12:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ऑस्ट्रेलिया में बहती है दुनिया की सबसे पुरानी नदी, इसकी उम्र जानकर वैज्ञानिकों के भी छूटे पसीने

Worlds Oldest River: नदियां देखने में बहुत ही पुरानी लगती हों लेकिन पहाड़ों की तरह उनका भी एक जन्म और अंत जरूर होता है. समय के साथ कई नदियां अपना रास्ता बदलती हैं और अंत में सूख जाती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे पुरानी नदी कौन सी है. अगर दुनिया की सबसे पुरानी नदी की बात करें तो यह फिंके नदी (Finke River) है जो ऑस्ट्रेलिया में है जो डायनासोर के काल से भी पुरानी है. वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि यह नदी 30 से 40 करोड़ साल तक पुरानी है जिसे वहां के मूल निवासी अपनी भाषा में लारापिंटा कहते हैं. 

नदी ने पहाड़ों को कैसे काटा?
आमतौर पर पानी अपना रास्ता खुद बनाता है और कठोर चट्टानों से बचकर निकलने की कोशिश करता है. लेकिन फिंके नदी के साथ कुछ अलग है क्योंकि यह नदी ऑस्ट्रेलिया के मैकडोनेल पहाड़ों की कठोर चट्टानों को काटते हुए उनके बीच से निकलती है जबकि इसे पहाड़ों से बगल से बहना चाहिए था. 

यह भी पढ़ें: धरती की तरफ तेजी से आ रहा है ड्रैगन कैप्सूल, NASA ने पहली बार किया अंतरिक्ष में मेडिकल रेस्क्यू

Add Zee News as a Preferred Source

पहाड़ों से भी पुरानी है ये नदी
वैज्ञानिकों का कहना है कि यह नदी पहाड़ों के बनने से पहले से वहां बह रही थी और इस प्रक्रिया को पूर्ववर्तीता (Antecedence) कहते हैं. जब जमीन के अंदल हलचल हुई और पहाड़ धीरे-धीरे ऊपर उठने लगे तो नदी ने अपना रास्ता नहीं बदला. जैसे-जैसे पहाड़ ऊंचे होते गए नदी उन्हें अपनी धार से काटती रही और आज यह नदी पहाड़ों के बीच से बहती है. 

क्या है पहाड़ों के साथ नदी का रिश्ता?
ऑस्ट्रेलिया की मैकडोनेल पर्वतमाला लगभग 30 से 40 करोड़ साल पहले बनी ती. क्योंकि यह नदी इन पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाता है इसलिए यह साफ है कि फिंके नदी कम से कम इन पहाड़ों जितनी पुरानी तो है ही. चट्टानों के अंदर मौजूद कुछ खास तत्वों की जांच की तो पता चला कि ये समय के साथ एक तय रफ्तार से बदलते हैं. 

यह भी पढ़ें: Lost Ship: मेडागास्कर में मिला 300 साल पुराना समुद्री डाकुओं का जहाज, अंदर हो सकता है 1000 करोड़ का खजाना

इतने सालों तक कैसे बची रही नदी?
इन्हीं तत्वों की मात्रा को मापकर वैज्ञानिक यह हिसाब लगा पाए कि ये चट्टानें और यह नदी कितने करोड़ साल पुरानी है. नदियां तो अक्सर सूख जाती हैं या रास्ता बदल लेती हैं लेकिन फिंके नदी लाखों सालों से टिकी हुई है. वैज्ञानिक इसे एक अनोखी बात मानते हैं क्योंकि दुनिया में शायद ही कोई नदी इतने लंबे समय तक अपना अस्तित्व बचाए रख पाई है. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

worlds oldest river

Trending news

'आस्था, संस्कृति और...', PM मोदी ने की गौ सेवा, मकर संक्रांति पर खिलाया चारा
PM Modi
'आस्था, संस्कृति और...', PM मोदी ने की गौ सेवा, मकर संक्रांति पर खिलाया चारा
BMC चुनाव में BJP नेता गणेश नाइक का नाम वोटर लिस्ट से कटा, EC पर लगाए गंभीर आरोप
BMC Election 2026
BMC चुनाव में BJP नेता गणेश नाइक का नाम वोटर लिस्ट से कटा, EC पर लगाए गंभीर आरोप
'हर कर्ण को कुंती से मिलने का हक', नागपुर की गलियों में मां को तलाश रहे हैं डच मेयर
Dutch Mayor India
'हर कर्ण को कुंती से मिलने का हक', नागपुर की गलियों में मां को तलाश रहे हैं डच मेयर
चुनाव में NOTA को लेकर RSS प्रमुख ने जताई चिंता, वोट डालने के बाद वोटरों को दी सलाह
BMC Election 2026
चुनाव में NOTA को लेकर RSS प्रमुख ने जताई चिंता, वोट डालने के बाद वोटरों को दी सलाह
बीएमसी चुनाव: बहुमत में तो कभी नहीं आई शिवसेना, पर उद्धव को चुभ रहा होगा 'बिग ब्रदर'
BMC Chunav 2026
बीएमसी चुनाव: बहुमत में तो कभी नहीं आई शिवसेना, पर उद्धव को चुभ रहा होगा 'बिग ब्रदर'
Maharashtra BMC Election 2026 LIVE: चुनाव के बीच खूनी संघर्ष? BJP उम्मीदवार पर जानलेवा हमले के बाद भड़के नितिन गडकरी
Maharashtra BMC Election 2026 LIVE
Maharashtra BMC Election 2026 LIVE: चुनाव के बीच खूनी संघर्ष? BJP उम्मीदवार पर जानलेवा हमले के बाद भड़के नितिन गडकरी
संकट की घड़ी, ईरान में फंसे भारतीय, थरूर बोले- अगले कुछ दिन है बहुत जरूरी
Shashi Tharoor
संकट की घड़ी, ईरान में फंसे भारतीय, थरूर बोले- अगले कुछ दिन है बहुत जरूरी
40 फीसदी मुस्लिम आबादी...इस राज्य में कट्टरपंथियों ने उठाई अलग मुस्लिम जिले की मांग
DNA
40 फीसदी मुस्लिम आबादी...इस राज्य में कट्टरपंथियों ने उठाई अलग मुस्लिम जिले की मांग
डरने लगे 'मजहब के ठेकेदार', मौलाना-इमाम, रडार पर सारे नाम...मस्जिदों में बड़ा ऑपरेशन
DNA
डरने लगे 'मजहब के ठेकेदार', मौलाना-इमाम, रडार पर सारे नाम...मस्जिदों में बड़ा ऑपरेशन
ठंड का तांडव तेज, अब रातें बनेंगी सर्दी की ‘सजा’; जानें अगले 5 दिनों का मौसम अलर्ट
weather update
ठंड का तांडव तेज, अब रातें बनेंगी सर्दी की ‘सजा’; जानें अगले 5 दिनों का मौसम अलर्ट