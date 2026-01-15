ऑस्ट्रेलिया में बहती है दुनिया की सबसे पुरानी नदी, इसकी उम्र जानकर वैज्ञानिकों के भी छूटे पसीने

Worlds Oldest River: नदियां देखने में बहुत ही पुरानी लगती हों लेकिन पहाड़ों की तरह उनका भी एक जन्म और अंत जरूर होता है. समय के साथ कई नदियां अपना रास्ता बदलती हैं और अंत में सूख जाती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे पुरानी नदी कौन सी है. अगर दुनिया की सबसे पुरानी नदी की बात करें तो यह फिंके नदी (Finke River) है जो ऑस्ट्रेलिया में है जो डायनासोर के काल से भी पुरानी है. वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि यह नदी 30 से 40 करोड़ साल तक पुरानी है जिसे वहां के मूल निवासी अपनी भाषा में लारापिंटा कहते हैं.

नदी ने पहाड़ों को कैसे काटा?

आमतौर पर पानी अपना रास्ता खुद बनाता है और कठोर चट्टानों से बचकर निकलने की कोशिश करता है. लेकिन फिंके नदी के साथ कुछ अलग है क्योंकि यह नदी ऑस्ट्रेलिया के मैकडोनेल पहाड़ों की कठोर चट्टानों को काटते हुए उनके बीच से निकलती है जबकि इसे पहाड़ों से बगल से बहना चाहिए था.

पहाड़ों से भी पुरानी है ये नदी

वैज्ञानिकों का कहना है कि यह नदी पहाड़ों के बनने से पहले से वहां बह रही थी और इस प्रक्रिया को पूर्ववर्तीता (Antecedence) कहते हैं. जब जमीन के अंदल हलचल हुई और पहाड़ धीरे-धीरे ऊपर उठने लगे तो नदी ने अपना रास्ता नहीं बदला. जैसे-जैसे पहाड़ ऊंचे होते गए नदी उन्हें अपनी धार से काटती रही और आज यह नदी पहाड़ों के बीच से बहती है.

क्या है पहाड़ों के साथ नदी का रिश्ता?

ऑस्ट्रेलिया की मैकडोनेल पर्वतमाला लगभग 30 से 40 करोड़ साल पहले बनी ती. क्योंकि यह नदी इन पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाता है इसलिए यह साफ है कि फिंके नदी कम से कम इन पहाड़ों जितनी पुरानी तो है ही. चट्टानों के अंदर मौजूद कुछ खास तत्वों की जांच की तो पता चला कि ये समय के साथ एक तय रफ्तार से बदलते हैं.

इतने सालों तक कैसे बची रही नदी?

इन्हीं तत्वों की मात्रा को मापकर वैज्ञानिक यह हिसाब लगा पाए कि ये चट्टानें और यह नदी कितने करोड़ साल पुरानी है. नदियां तो अक्सर सूख जाती हैं या रास्ता बदल लेती हैं लेकिन फिंके नदी लाखों सालों से टिकी हुई है. वैज्ञानिक इसे एक अनोखी बात मानते हैं क्योंकि दुनिया में शायद ही कोई नदी इतने लंबे समय तक अपना अस्तित्व बचाए रख पाई है.