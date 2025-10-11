Advertisement
मर गई दुनिया की सबसे 'बूढ़ी मकड़ी'...43 साल तक जिंद रहकर बनाया था वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसे हुई दर्दनाक मौत

Worlds Eldest Spider Died: दुनिया में सबसे लंबी उम्र तक जिंदा रहने वाली मकड़ी, जिसका नाम नंबर 16 था, 43 की उम्र में मौत हो गई. आइए इसके बार में विस्तार से जानते हैं.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 11, 2025, 12:42 PM IST
मर गई दुनिया की सबसे 'बूढ़ी मकड़ी'...43 साल तक जिंद रहकर बनाया था वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसे हुई दर्दनाक मौत

Science News: गाइस विलोसस या Gaius Villosus प्रजाति की मकड़ी, जिसका नाम नंबर 16 था. इसने 43 साल की उम्र कर जीकर इतिहास रच दिया और यह अब तक की सबसे लंबी जीने वाली मकड़ी बन गई. पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उसका जीवन माइगैलोमॉर्फ मकड़ियों, उनके बर्ताव और पर्यावरण के बारे में दुर्लभ जानकारी देता है. इतनी लंबी उम्र तक जीने की कहानी पैसिफिक कंजर्वेशन बायोलॉजी पत्रिका में बताई गई. उम्र पूरी होने के बाद भी इसकी मौत बुढ़ापे से नहीं बल्कि एक Parasitic Wasp की वजह से हुई जो हमें प्रकृति में जीवन के नाजुक संतुलन की याद दिलाती है.

कब हुआ था इसका जन्म?
नंबर 16 का जीवन 1974 में शुरू हुआ था. वह उसी साल दक्षिण-पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के टैमिन के पास नॉर्थ बंगुल्ला रिजर्व में बारबरा यॉर्क मेन द्वारा शुरू किए गए लंबे अध्ययन का हिस्सा बनी थी. यह प्रोजेक्ट जो कई दशकों तक चला, गाइस विलोसस जैसी ट्रैपडोर मकड़ियों की संख्या और उनके व्यवहार को समझने पर केंद्रित था. इस अध्ययन में शामिल कई अन्य मकड़ियां बहुत पहले हबी मर गईं, वहीं नंबर 16 ने उम्मीदों को तोड़ते हुए और रिकॉर्ड बनाते हुए जिंदा रही.

इतने सालों तक कैसे जिंदा रही ये मकड़ी?
बारबरा यॉर्क मेन के रिसर्च से वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे कि नंबर 16 की इतनी लंबी उम्र का मुख्य कारण उसकी प्रजाति की खास जीवनशैली थी. इसमें, बिना परेशान किए गए स्थानीय झाड़ीदीर जंगल में रहना, स्थिर जीवनशैली और उसकी बहुत धीमी Metabolism दर शामिल है. इन आदतों ने इसे कठिन माहौल में भी जिंदा रहने में मदद की.

कब हुई इसकी मौत?
यह किसी भी बाकी मकड़ी से ज्यादा समय तक जिंदा रही लेकिन नंबर 16 की कहानी 2016 में खत्म हुई. उसकी मौत बुढ़ापे से नहीं बल्कि एक परजीवी के हमले की वजह से हुई. वैज्ञानिकों ने लिखा, 31 अक्टूबर 2016 को हमें पता चला कि सबसे बूढ़ी मकड़ी के बिल को एक Parasitic wasp मे छेद दिया था. ये पैरासाइट अपने शिकार के शरीर के अंदर अंडे देते हैं और लार्वा मकड़ी को अंदर से खाना शुरू कर देते हैं जिससे उसकी मौत हो गई.

