OMG! दुनिया का सबसे छोटा इंजन, लेकिन सूरज से 2000 गुना ज्यादा गर्म! साइंटिस्ट्स ने कैसे किया ये चमत्कार?

Science News in Hindi: साइंटिस्ट्स ने साइंस की दुनिया में एक ऐसी खोज की है, जो लोगों को हैरान कर रहा है. उन्होंने दुनिया का सबसे छोटा इंजन बनाया. लेकिन हैरान करने वाली बात ये कि ये इंजन जिसे केवल खास डिवाइसेज से ही देखा जा सकता है, वो सूरज से 2000 गुना ज्यादा गर्म तापमान तक पहुंच गया. आपको बता दें, साइंटिस्ट्स की इस खोज से थर्मोडायनामिक्स की ट्रेडिशनल समझ को भी बदला जा सकता है और नैनोटेक्सनोलॉजी के क्षेत्र में क्रांति लाई जा सकती है.

माइक्रो इंजन

रिसर्चर्स की माने तो, उन्होंने इस इंजन को माइक्रो इंजन का नाम दिया है. इस इंजन की साइज इतनी छोटी है, कि इसे केवल खास डिवाइसेज से ही देखा जा सकता है. इसकी फंक्शनिंग बताती है कि माइक्रो लेवल पर थर्मोडायनामिक्स यानी ऊष्मागतिकी के नियम एक जैसे नहीं होते, जैसे बड़ी मशीनों या नॉर्मल लाइफ के लिए होते हैं.

इंजन कैसा है?

आपको बता दें, असल में ये इंजन एक छोटे से चार्ज्ड कण यानी पार्टिकल पर आधारित है. साइंटिस्ट्स, वैक्यूम में इस कण को रखा है और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल किया है. इस प्रोसेस के जरिए पार्टिकल को थर्मल रेजरवॉयर के एक प्रकार से जोड़ा गया, जिसे जगह तापमान असाधारण रूप से बढ़ गया. अगर इसे मापा जाए, तो यह सूरज की सतह के तापमान से लगभग 2000 गुना ज्यादा पाया गया है.

थर्मोडायनामिक्स को दे सकता है चुनौती

साइंटिस्ट्स की ये स्टडी थर्मोडायनामिक्स को चुनौती दे सकता है. स्कूल-कॉलेज में पढ़ी गई किताबों के अनुसार किसी भी इंजन की क्षमता एक सीमा तक ही हो सकती है. लेकिन इस रिसर्च के अनुसार यह माइक्रो इंजन दिखा रहा है कि छोटे लेवल पर एनर्जी और गर्मी के नियम बदल जाते हैं. चौंकाने वाली बात ये है कि इसमें बहुत बड़ी थर्मल फ्लक्चुएशंस यानी तापीय उतार-चढ़ाव देखी गईं. इसके अनुसार पारंपरिक ब्राउनियन मोशन और थर्मोडायनामिक्स के नियम पीछे छूटते नजर आए.

ये खोज जरूरी क्यों है?

ये इंजन केवल एक वैज्ञानिक जिज्ञासा नहीं है, बल्कि एक्सपर्ट मानते हैं कि इस रिसर्च से फ्यूचर की नैनोटेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकती है. इस खोज के अनुसार यह पता लगाया जा सकता है कि सेल्स के अंदर एनर्जी कैसे काम करती है, प्रोटीन किस तरह मुड़ते हैं और लाइफ की माइक्रो प्रोसेस कैसे चलती है.

रिसर्च की खासियत क्या है?

इस रिसर्च arXiv पर जनवरी 2025 में पब्लिश्ड किया गया था. इसमें मॉली मैसेज, फेडेरिको सेरिसोला, जोनाथन डी. प्रिचेट, केटी ओ’फ्लिन, युगांग रेन, मुदस्सर राशिद, जैनेट एंडर्स और जेम्स मिले जैसे प्रमुख लेखक शामिल हैं. इस रिसर्च की खासियत है कि इस रिसर्च में मॉली मैसेज फिलहाल किंग्स कॉलेज लंदन में डॉ. जेम्स मिलेन के ग्रुप में रिसर्चर्स हैं, जो स्मॉल स्केल क्वांटम एनर्जी बिहेवियर की समझ पर काम करते हैं.