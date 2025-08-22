एक चमक ने बदल दी मेडिकल साइंस की दुनिया! ना चाहते हुए भी हो गई ये खोज, जानिए कैसे हुई थी X-ray की खोज
एक चमक ने बदल दी मेडिकल साइंस की दुनिया! ना चाहते हुए भी हो गई ये खोज, जानिए कैसे हुई थी X-ray की खोज

Science News in Hindi: एक्स-रे के बारे में आज के समय में कौन ही होगा जो नहीं जानता है. एक्स-रे का इस्तेमाल लोगों की हड्डियों, दांतों और कई अंगों की जांच करने के लिए किया जाता है. 

Aug 22, 2025
एक चमक ने बदल दी मेडिकल साइंस की दुनिया! ना चाहते हुए भी हो गई ये खोज, जानिए कैसे हुई थी X-ray की खोज

who invented the X Ray: एक्स-रे ना दिखने वाली किरणें होती हैं और इसका कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है. यह एक्स-रे कभी इंसानों की जांच करने के लिए होता है तो कई बार हवाई अड्डों पर सामान की जांच करने लिए होता है साथ ही इसका इस्तेमाल बड़े-बड़े कारखानों में भी होता है इसकी मदद से यह पता लगाया जाता है कि उनके कारखाने में बनने वाले मेटल में दरार तो नहीं. आपको बता दें कि एक्स-रे की खोज जान-बूझकर नहीं की गई थी. तो चलिए आपको बताते हैं कि एक्स-रे की खोज किसने की और कैसे हुई.

X-ray की खोज किसने की?
मेडिकल दुनिया के जर्मन वैज्ञानिक विल्हेम कॉनराड रॉन्टजन ने एक्स-रे की खोज 1895 में की और यह खोज बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थी. वैज्ञानिक विल्हेम कॉनराड रॉन्टजन ने वैक्यूम ट्यूब में पैदा होने वाली कैथोड किरणों के ऊपर एक रिसर्च शुरू की थी. एक दिन जब रॉन्टजन कैथोड-रे ट्यूब से बिजली के साथ कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उनकी नजर कमरे के दूसरी तरफ रखे बेरियम प्लैटिनोसाइनाइड पर जाती है और देखते हैं कि उसका एक टुकड़ा चमक रहा है और हैरानी तब हुई जब डिस्चार्ज ट्यूब मोटे काले कार्डबोर्ड से ढकी थी. इससे उन्हें लगा की कोई खास तरह की किरण तो मौजूद जरूर है. वैज्ञानिक विल्हेम कॉनराड रॉन्टजन भी अपनी इस खोज को सही से समझ नहीं पाए थे इसलिए उन्होंने इसका नाम X- ray रख दिया.

यह भी पढ़ें: मौत के बाद भी 'चीखती ममी' और 2000 साल पुराने शव पर मिले बाल! इतिहास की ऐसी खोजें जिसे देख कांप उठे वैज्ञानिक

पहला X-ray 
अपनी इस खोज को समझने के लिए रॉन्टजन ने अपनी पत्नी की मदद से पहली एक्स-रे तस्वीरों को खींचा, इसमें उन्होंने अपनी पत्नी के हाथ की हड्डी और शादी की अंगूठी की तस्वीर ली और इसे ही पहला एक्स-रे फोटोग्राफ कहा गया. इस खोज में उन्होंने पाया कि अंधेरे में भी एक्स रे गुजर सकती है लेकिन ये हड्डियों और अंगूठी से पास नहीं हुई और उनकी शैडो फोटोग्राफिक प्लेट पर बन गई, यहीं से निकला था एक्स रे और आपके बता दें कि जर्मनी में इसे आज भी 'रॉन्टजेन रेडिएशन' कहा जाता है. 

चिकित्सा के क्षेत्र में तरक्की
जनवरी 1896 वैज्ञानिक विल्हेम कॉनराड रॉन्टजन ने एक्स-रे को सबके सामने रखा और यह कैसे इंसान की हड्डियों की तस्वीरों को ले सकते हैं. फिर कुछ हफ्तों बाद इसकी मदद कनाडा में एक मरीज के पैर में फंसी गोली का पता लगाया गया था. इसके बाद उन्हें 1901 में, उन्हें फिजिक्स का पहला नोबेल प्राइज भी मिला और रॉन्टजन ने जानबूझकर अपनी इस खोज का पेटेंट नहीं कराया. 

