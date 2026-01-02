Advertisement
Yellow brick road under ocean: समुद्र की गहराइयों में वैज्ञानिकों को चौंकाने वाली खोज मिली है. हवाई द्वीपों के पास समुद्र के नीचे उन्हें पीली ईंटों जैसी दिखने वाली एक प्राकृतिक संरचना नजर आई है. इसे लोग मजाक में येलो ब्रिक रोड कह रहे हैं. यह जगह बहुत ही रहस्यमयी है.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Jan 02, 2026, 12:07 PM IST
मिल गया नरक का रास्ता? प्रशांत महासागर में मिली 'पीली ईंटों वाली सड़क', वैज्ञानिकों के कैमरे में रिकॉर्ड हुई आवाजें

Yellow brick road under ocean: समुद्र की गहराई में छिपे राज आज भी वैज्ञानिकों को हैरान कर रहे हैं. साल 2022 में एक रिसर्च अभियान के दौरान वैज्ञानिकों ने समुद्र के नीचे कुछ ऐसा देखा जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी. हवाई द्वीपों के ठीक उत्तर में मौजूद लिलीउओकलानी रिज नाम की जगह पर समुद्र के तल में पीली ईंटों जैसी एक सड़क दिखाई दी. 

दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र संरक्षित क्षेत्र
यह खोज नॉटिलस नाम के रिसर्च जहाज ने की थी. यह जहाज पापाहानाउमोकुआकेआ मरीन नेशनल मॉन्यूमेंट इलाके में सर्वे कर रहा था. यह इलाका दुनिया के सबसे बड़े समुद्री संरक्षित क्षेत्रों में से एक माना जाता है. खास बात यह है कि अब तक इस पूरे इलाके के समुद्र तल का सिर्फ करीब 3 प्रतिशत हिस्सा ही इंसान देख पाया है. 

धूप में पक कर सख्त
बता दें कि जब रिसर्च टीम ने रिमोट कंट्रोल से चलने वाले वाहन को समुद्र में उतारा तो कैमरे में एक सूखी झील की तरह दिखने वाली जगह दिखी. हैरानी की बात यह थी कि यह जगह करीब 3000 मीटर नीचे थी. वहां की जमीन ऊपर से ऐसी लग रही थी जैसे धूप में पक कर सख्त हो गई हो. वीडियो फुटेज में कुछ वैज्ञानिकों की आवाजें भी रिकॉर्ड हुईं हैं. कोई इसे अटलांटिस की सड़क कह रहा था तो कोई मजाक में येलो ब्रिक रोड बोलता हुआ सुनाई दिया. सभी लोग इस नजारे को देखकर हैरान थे. बार-बार कह रहे थे कि यह बहुत अजीब है.

ज्वालामुखी से बनी खास तरह की चट्टान
वैज्ञानिकों ने बाद में बताया, यह असल में ज्वालामुखी से बनी एक खास तरह की चट्टान है. इसे हायलोक्लास्टाइट कहा जाता है. यह तब बनती है जब ज्वालामुखी के तेज धमाकों के बाद चट्टानों के टुकड़े समुद्र की सतह पर जम जाते हैं. इस जगह पर चट्टानें ऐसे टूटी हुई थीं कि वे बिल्कुल ईंटों की तरह दिख रही थीं.

90 डिग्री के कोण पर दरारें
इन चट्टानों में 90 डिग्री के कोण पर दरारें थीं. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह बार-बार हुए ज्वालामुखी विस्फोटों और गर्म या ठंडे होने के दबाव की वजह से हो गया होगा. यही कारण है कि यह पूरी जगह किसी पक्की सड़क जैसी लगने लगी है.

गहरे समुद्र से ढकीं हुई सतह 
वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती की अधिकतर सतह गहरे समुद्र से ढकीं हुई है. इंसान ने अब तक इसका बहुत ही छोटा हिस्सा देखा है. 2025 की एक स्टडी के अनुसार पिछले 67 सालों में इंसान ने गहरे समुद्र के तल का सिर्फ 0.0006 से 0.001 प्रतिशत हिस्सा ही कैमरे में देखा है. यह इलाका करीब 3,800 वर्ग किलोमीटर का है. इस बात से आप आसानी से समझ सकते हैं कि धरती के सबसे बड़े इकोसिस्टम का ज्यादातर हिस्सा अब भी हमारी आंखों से दूर है.

येलो ब्रिक रोड किसी कल्पना की दुनिया
येलो ब्रिक रोड किसी कल्पना की दुनिया की ओर जाने वाला रास्ता लगता है. असल में यह हमें धरती की छुपी हुई बनावट को समझने में मदद कर रहा है. इस तरह की खोजें बताती हैं कि समुद्र की गहराइयों में अब भी बहुत कुछ जानना बाकी है. 

यह भी पढ़ें: 2026 में 12 नहीं इतनी बार दिखेगा फुल मून! 3 जनवरी की रात धरती के बेहद करीब होगा चांद, जानें कितने बजे दिखेगा Wolf Supermoon

 

ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं.

Yellow Brick Road

