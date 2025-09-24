धरती के नीचे पक रही है तबाही...वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी, बोले-'एक ज्वालामुखी कर सकता है इंसानों का अंत'

Science News in Hindi: वैज्ञानिकों ने येलोस्टोन नेशनल पार्क के नीचे छिपे हुए सबसे मशहूर सुपर ज्वालामुखी का अब तक का सबसे साफ नक्शा तैयार किया है. USGS, ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी और विस्कॉन्सिन-मैडिसन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने मिलकर शोध किया और धरती की सतह के नीचे की तस्वीर ली. इसके लिए उन्होंने खास तकनीक का इस्तेमाल किया जिसे मैग्नेटोटेल्यूरिक्स कहते हैं. यह तकनीक धरती के प्राकृतिक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में होने वाले बदलावों को पकड़ती है जो बिजली या सौर तूफानों से बनते हैं. इससे पता चलता है कि जमीन के अंदर की चट्टानें बिजली का संचालन(Electric Conduction)कितनी अच्छी तरह करती हैं.

इससे वैज्ञानिकों को क्या पता चलता है?

पिघली हुई चट्टान(मैग्मा)ठोस बिजली को पास करती है इसलिए वैज्ञानिकों ने इसकी मदद से देखा कि मैग्मा कहां छिपा हो सकता है. उन्हें काल्डेरा के नीचे 4 से 11 किमी गहराई पर चार अलग-अलग मैग्मा के भंडार मिले. यह भंडार सिलिका से भरपूर हैं और इनमें ऐसा मैग्मा है जो विस्फोटक धमाकों का कारण बन सकता है.

क्या है Mesa Falls?

ये सभी भंडार आकार और आकृति में अलग हैं लेकिन एक भंडार का आकार बिल्कुल वैसा है जैसे 13 लाख साल पहले येलोस्टोन के Mesa Falls विस्फोट में बाहर निकले मैग्मा थे. ये भंडार पूरी तरह तरह नहीं हैं बल्कि इनमें क्रिस्टल और पिघली हुई चट्टान का गाढ़ा मिश्रण है. लेकिन इनका होना दिखाता है कि येलोस्टोन जैसे इलाकों में विस्फोट का खतरा समझने का तरीका अब बदल सकता है.

क्या है ज्वालामुखी का नया खुलासा?

वैज्ञानिकों ने पाया कि सतह के पास मौजूद रायओलाइटिक मैग्मा और गहरे हिस्से में मौजूद बेसाल्टिक मैग्मा के बीच सीधा संबंध है. यह बेसाल्टिक मैग्मा एक इंजन की तरह काम करता है जो ऊष्मा पैदा करता है, इस गर्मी से चट्टानें पिघल सकती हैं और मैग्मा के भंडार बढ़ सकते हैं. अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण(USGS)के अनुसार यह जुड़ा हुआ तंत्र लाखों सालों तक मैग्मा की मात्रा को बनाए रख सकता है या बढ़ा भी सकता है.

वैज्ञानिकों ने इसके बारे में क्या कहा?

USGS के ज्वालामुखी वैज्ञानिक लैरी मास्टिन ने अपने शोध में लिखा कि, अभी मैग्मा में पिघलन बहुत कम है इसलिए नजदीकी भविष्य में बड़े विस्फोट का कोई संकेत नहीं है. लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि ताप और संपर्क जैसे कारक बहुत ही जरूरी हैं. उन्होंने कहा कि, सिर्फ हजारों सालों में नहीं बल्कि कुछ दशकों में भी बदल सकते हैं. हालांकि, अभी कोई संकेत नहीं है कि येलोस्टोन में जल्द कोई विनाशाकारी विस्फोट होगा.

क्या येलोस्टोन पहले फटा है?

पिछले 21 लाख सालों में येलोस्टोन 3 बार फट चुका है. हर बार इसने धरती के भूदृश्य और शायद पूरी दुनिया के मौसम को बदल दिया. वैज्ञानिकों का कहना है कि, अगर भविष्य में ऐसा हुआ तो यह छोटे-छोटे विस्फोटों से शुरू हो सकता है. उसके बाद मैग्मा कक्ष आपस में जुड़ेंगे तो दबाव अचानक कम हो जाएगा और बड़ा विस्फोट हो सकता है.